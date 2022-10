Germering gewinnt Lokalderby gegen Fürstenfeldbruck

Erst im Schlussdrittel wird es deutlich

Zum Schluss war es fast eine Machtdemonstration an spielerischer Überlegenheit. Mit 9:3 (3:1, 2:1, 4:1) wiesen die Wanderers Germering den Landkreisrivalen EV Fürstenfeldbruck klar in die Schranken.

Germering – Knapp 400 Fans verfolgten das Derby im Polariom. Michael Dorfner, Nico Rossi und Manuel Winkler (je 2) sowie Marco Göttle, Konstantin und Louis Kolb trafen für die Gastgeber. Bei den Bruckern waren Julian Behmer, Mathias Jeske und Kresimir Schildhabel erfolgreich.

Am Sieg der Germeringer wollte auch EVF-Vize Manuel Vilgertshofer nicht rütteln. „Man muss anerkennen, dass die Wanderers vollkommen verdient gewonnen haben.“ Allerdings sei die Niederlage um zwei oder drei Tore zu hoch ausgefallen. Erstmals in dieser Saison habe man deutlich aufgezeigt bekommen, wie sich die überschaubaren Trainingsmöglichkeiten auswirken, so Vilgertshofer

Dass die Brucker zumindest Herz und Kampfgeist in die Partie warfen, war von Beginn an offensichtlich. Zwei Drittel lang hielt sie das zu den Gastgebern auch einigermaßen in Reichweite. In einigen Phasen gelang es der Truppe von Trainer Roman Mucha sogar, die Wanderers ins Wackeln zu bringen. Das erste richtige Powerplay im ersten Drittel stellte das 1:2 aus Brucker Sicht her. Und im Mitteldrittel nutzte der EVF einen Wechselfehler des Heimteams zum 2:3.

Allerdings zeigte sich im Anschluss an diese Treffer, „dass die Germeringer ein präzises und schnelles Eishockey spielen“, wie es Vilgertshofer ausdrückte. Zu schnell für die Brucker. Denn die Wanderers stellten jeweils noch im gleichen Drittel wieder einen Sicherheitsabstand von zwei Toren her. Zudem konnte der EVF im Verlauf der Partie ein Überzahlspiel nur einmal nutzen.

Die Gastgeber dagegen erwiesen sich in solchen Situationen als kombinationssicherer und abgeklärter. „Wir haben gewusst, dass wir die 60 Minuten konzentriert durchziehen müssen“, kommentierte Wanderers-Sprecher Florian Hutterer den Verlauf der Partie. Was einerseits den großen Respekt vor dem Landkreiskontrahenten zeigte, aber ebenso das Selbstvertrauen der Gastgeber belegte.

Letztendlich war der Widerstand des EVF erst nach rund 50 Minuten gebrochen. Die Brucker hatten nach dem Anschlusstor zum 3:6 noch einmal Hoffnung geschöpft. In Überzahl spielend, hatte sich deren Coach Mucha nach einer Auszeit dafür entschieden, etwas zu riskieren. Er nahm Goalie Valentin Mohr, der im Schlussdrittel Dennis Berger abgelöst hatte, vom Eis. Mit Sechs gegen Vier sollte der nächste Treffer erzwungen werden.

Das löste kurzzeitig Hektik vor dem Wanderers-Gehäuse aus, das diesmal von Christoph Müller gehütet wurde. Allerdings ging der Schuss nach hinten los. Ein Fehlpass reichte, um den Gastgebern Zugang zum leeren Tor und zum 7:3 zu ermöglichen. Germerings Anhang begann zu feiern – zumal dem Team nun alles zu gelingen schien. In den letzten drei Minuten legte die Mannschaft von Trainer Florian Winhart noch zwei weitere Treffer nach. Sprecher Hutterer war zufrieden: „Am Ende haben wir es doch souverän ausspielen können.“