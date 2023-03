Doppel-Abschied bei den Wanderers Germering: Zwei Fan-Lieblinge beenden ihre Karriere

Von: Hans Kürzl

Teilen

Christoph Müller, Torwart der Wanderers Germering. © Wanderers Germering

Christoph Müller und Stefan Sohr haben die Wanderers Germering über Jahre geprägt. Jetzt hören die beiden mit dem Eishockey auf.

Germering – Christoph Müller und Stefan Sohr verbindet die Leidenschaft zum Eishockey und die Einsatzbereitschaft für die Wanderers Germering. Was die beiden jetzt auch gemeinsam haben: Sie beenden ihre aktive Karriere.

„Gern hätte ich noch ein oder zwei Jahre weiter gemacht“, sagt Müller. Anhaltende gesundheitliche Beschwerden hätten jedoch die Vernunft siegen lassen. Seine ersten Schritte auf Germeringer Eis hatte Müller bereits im Alter von vier Jahren gemacht. Von da durchlief er alle Nachwuchsmannschaften innerhalb des Vereins. Mit 16 Jahren landete er im Herrenkader der Wanderers.

Beim Lokalrivalen reifte Christoph Müller zum Herren-Goalie

Zum gestandenen Goalie reifte Müller allerdings erst beim EV Fürstenfeldbruck. Zum Landkreisrivalen wechselte er, weil er sich dort mehr Einsatzzeiten erhoffte. „Mein Kontakt zu den Wanderers ist aber nie abgebrochen.“ Eine Einstellung, die sich bezahlt machte. Denn als Severin Dürr 2021 den Verein verließ, bot sich für Müller eine bessere Perspektive – und für die Wanderers die Chance den verlorenen Sohn wieder zurückzuholen.

Doch der 30-Jährige blickte auch über den Tellerrand des alltäglichen Spielbetriebs hinaus. So widmete er sich ab 2008 als Headcoach der „Goalie Stars“ der Ausbildung und Förderung von Eishockey-Torhütern. Dabei arbeitete Müller mit einer Torhüter-Legende des deutschen Eishockeys zusammen: Peppi Heiß war zwischen 1990 und 1998 bei neun Weltmeisterschaften dabei. Wanderers-Sprecher Florian Hutterer beschreibt Müller als Vorzeigeathlet. „Er wollte immer den maximalen Erfolg für sich und das Team. Diesen Spirit lebte er in der Kabine und auf dem Eis.“

Stefan Sohr war maßgeblich an der Rettung des Vereins beteiligt

Auch Stefan Sohr zeigte Engagement über die Eisfläche hinaus. Bei der Vereinskonsolidierug 2018, als während eines finanziellen Rechtsstreits und drohender Kontopfändung das Bestehen der Wanderers auf dem Spiel stand, warf er sich mit vollem Einsatz ins Geschehen. „Auch ihm ist es zu verdanken, dass es den Verein heute überhaupt noch gut“, sagt Sprecher Hutterer zu den Verdiensten des 33-Jährigen.

Stefan Sohr half bei der Rettung des Vereins. © Matthias Paintner

Den Sprung von der Jugend ins Herrenteam im Jahr 2009 veredelte Sohr gleich mit dem Aufstieg in die Bayernliga. Etwas zehn Jahre später machte er allerdings auch den freiwilligen Gang in die Bezirksliga mit, gefolgt 2020 von der Rückkehr in die Landesliga. Hutterer blickt zurück: „In dieser Zeit verkörperte Sohr immer das, was das Germeringer Spiel ausmacht: Kampf und Leidenschaft.“ Davor könne man nur den Hut ziehen. Dazu passt, dass Sohr Abschiedsspiel, das am 11. März stattfand, einem guten Zweck diente – nämlich zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. (Hans Kürzl)