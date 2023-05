Eishockey-WM: Deutschland feiert Schützenfest gegen Ungarn – Doppelschlag innerhalb 18 Sekunden

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Deutschland jubelt bei der Eishockey-WM gegen Ungarn über den dritten Sieg in Folge. © Vesa Moilanen/Imago

Deutschland holt bei der Eishockey-WM gegen Ungarn den dritten Sieg in Folge. Ein Doppelschlag sorgt für den Erfolg. Der Ticker zum Nachlesen.

60. Minute: Das Spiel ist aus. Deutschland schlägt Ungarn mit 7:2 und feiert bei der Eishockey-WM den dritten Sieg in Folge. Das Viertelfinale im letzten Gruppenspiel am Dienstag (11.20 Uhr) gegen Frankreich ist zum Greifen nah.

Deutschland – Ungarn 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

Tore: 1:0 Stachowiak (8.), 2:0 Seider (36.), 3:0 Sturm (36.), 4:0 Sturm (38.), 5:0 Peterka (43.), 5:1 Terbocs (47.), 5:2 Fejes (49.), 6:2 Kahun (51.), 7:2 J. Müller (59.) Zeitstrafen: 3:3

59. Minute: TOOOOOOOOR für Detuschland. Jonas Müller verzögert zunächst und netzt dann knallhart ein. 7:2 für das DEB-Team, dann nun auch das letzte Drittel für sich entscheidet.

57. Minute: In den letzten Minuten geht es munter rauf und runter. Beide Teams kommen immer wieder zu Abschlussaktionen.

55. Minute: Deutschland lässt sich auskontern und kann sich bei Niederberger bedanken. Der Goalie lenkt die Scheibe reaktionsschnell aufs Tordach.

53. Minute: Nach dem kurzen Aufbäumen der Ungarn, stellt Deutschland die Verhältnisse mit dem Treffer direkt wieder klar und dominiert die Partie wieder.

51. Minute: TOOOOOOOOOOR für Deutschland. Kahun trifft zum 6:2. Dem DEB-Team gelingt die schnelle Antwort auf den Doppelschlag der Ungarn. Nach einem Gegenstoß netzt Kahun zur Vorentscheidung.

DEB-Team kassiert Doppelschlag: Deutschland von Ungarn überrumpelt

49. Minute: TOR für Ungarn. Doppelschlag gegen Deutschland, der nächste Gegentreffer. Das DEB-Team wirkt nicht mehr auf der Höhe und scheint das Spiel schon abgehakt zu haben. In der Abwehr fehlt die Zuordnung, Fejes darf frei abschließen.

47. Minute: TOR für Ungarn. Ist das bitter! Das DEB-Team fängt sich einen Konter, am Ende rutscht die Scheibe Niederberger unter dem Schoner hindurch ins Tor.

43. Minute: TOOOOOR für Deutschland. Peterka trifft aus spitzem Winkel von links oben in den Winkel zum 5:0. Was für ein Treffer!

42. Minute: Die Ungarn versuchen das Spiel nun offener zu gestalten und werden offensiver. Das könnte Lücken für die deutschen Angreifer bereithalten.

41. Minute: Das dritte Drittel zwischen Deutschland und Ungarn läuft.

40. Minute: Deutschland gelingt innerhalb 18 Sekunden ein Doppelschlag und setzt sogar noch das 4:0 obendrauf. Das DEB-Team kann mit Selbstvertrauen gleich ins Schlussdrittel gehen.

38. Minute: TOOOOOOR für Deutschland. Nico Sturm trifft doppelt. Nach toller Vorarbeit von Noebels hält der NHL-Star den Schläger hin und netzt ein.

37. Minute: Deutschland darf nun sogar in Überzahl agieren, weitere Treffer liegen in der Luft.

Deutschland gelingt Doppelschlag: Seider und Sturm treffen innerhalb von 18 Sekunden

36. Minute: TOOOOOOOOR für Deutschland - Doppelschlag. Nico Sturm nutzt einen Abpraller zum 3:0.

36. Minute: TOOOOOOOR für Deutschland. Seider bricht den Bann und bezwingt Ungarn zum beruhigenden 2:0. Erst scheitert Sturm aus spitzem Winkel noch an Horvath. Doch das DEB-Team setzt nach: Tiffels legt rechts vor dem Tor quer für Seider, der leichtes Spiel hat.

34. Minute: Deutschlands Niederberger verhindert mit einer Parade den Ausgleich für Ungarn. Es steht weiter Spitz auf Knopf.

33. Minute: Der starke Stachowiak scheitert nach einem Diagonalpass vor das Tor der Ungarn am Außennetz. Im nächsten Angriff setzt der Ingolstädter entschlossen nach.

31. Minute: Aufatmen für Deutschland. Das DEB-Team übersteht die Unterzahl ohne Gegentreffer.

28. Minute: Die Ungarn treffen in doppelter Überzahl zum Ausgleich, doch zuvor gab es ein Foul der Ungarn gegen Nico Sturm. Es bleibt also bei der Führung für Deutschland. Bartels muss dagegen auf die Strafbank. Das heißt, es geht zunächst mit vier Ungarn gegen drei Deutsche weiter.

Nerven im DEB-Team liegen blank: Deutschland kassiert XXL-Strafe

27. Minute: Auch Seider kassiert die Zeitstrafe und muss zwei Minuten auf die Strafbank. Die Nerven im deutschen Team liegen gerade blank.

26. Minute: Harte Strafe für Deutschland. Szuber checkt seinen Gegner in die Bande und trifft mit seinem Ellenbogen das Kinn des Ungarn. Dafür bekommt der DEB-Star fünf Minuten Strafe und ist für das restliche Spiel zum Zuschauen verdammt.

26. Minute: Niederberger greift zu, das auch nötig. Nach einem Ballverlust, bekommt Nagy die freie Schusschance. Deutschland muss hier höllisch aufpassen, die vermeintlich sichere Führung nicht zu verspielen.

23. Minute: Deutschland belohnt sich auch zu Beginn des zweiten Drittels nicht und vergibt beste Chancen gegen Horvath. Noebels scheitert erneut am ungarischen Goalie, der den Fuß ausstreckt. Das könnte sich im Verlauf des Spiels noch rächen.

21. Minute: Das zweite Drittel zwischen Deutschland und Ungarn beginnt. Ehl hat direkt die erste Chance für das DEB-Team. Beide Teams agieren nach dem Gerangel zwischen Seider und Gallo zum Ende des ersten Drittels mit einem Mann weniger.

20. Minute: Das erste Drittel ist fast beendet, als Seider und Gallo vor dem deutschen Tor kurz aneinandergeraten. Dem DEB-Team gelingt mit der frühen Führung zwar ein Traumstart, allerdings hätten es aufgrund der Anzahl an Chancen ein paar Tore mehr sein können. Die deutschen Eishockey-Cracks verzweifeln regelrecht am starken Ungarn-Goalie Dominik Horvath. Im zweiten Drittel wollen die deutschen Stürmer entschlossener vor dem Tor agieren.

20. Minute: Bei einem ungarischen Torschuss fliegt plötzlich ein Schläger durch die Luft, verletzt wurde aber niemand.

19. Minute: Die Ungarn haben große Probleme, überhaupt ins Drittel der Deutschen zu kommen. Das DEB-Team zeigt allerdings immer wieder Unkonzentriertheiten.

Deutschland verzweifelt an Ungarn-Goalie: Blitz-Reflex gegen Peterka

16. Minute: Riesen-Chance für Peterka. Der NHL-Star will die Scheibe ins Netz heben, scheitert aber an einem Blitz-Reflex von Horvath, der mit dem Arm klären kann.

14. Minute: Das wäre beinahe schiefgegangen. Wagner verliert kurz vor der eigenen Kiste die Scheibe am ungarischen Stürmer. Doch Niederberger kann gegen Gallo Schlimmeres verhindern.

13. Minute: Tolle Kombination des DEB-Teams. Kahun scheitert aus kurzer Distanz am ungarischen Goalie.

10. Minute: Wir erleben hier ein Spiel auf ein Tor. Nach beachtenswerter Anfangsphase der Ungarn mit zwei guten Chancen, hat Deutschland komplett die Kontrolle übernommen und drückt den Gegner über längere Phasen tief ins letzte Drittel.

Traumstart für das DEB-Team: Stachowiak sorgt für frühe Führung

8. Minute: TOOOOOOOOR für Deutschland. Stachowiak knallt einen Abpraller von Schütz die Scheibe ins kurze Eck. Verdiente Führung für das DEB-Team.

7. Minute: Gawanke zieht nach dem Bully-Gewinn sofort ab, verfehlt aber knapp das Gehäuse.

6. Minute: Deutschland setzt sich jetzt im ungarischen Drittel fest und agiert sehr dominant. Wann fällt das erste Tor?

3. Minute: Irre Szene direkt vor dem Tor der Ungarn. Die Scheibe ist frei, der ungarische Goalie sucht verzweifelt nach dem Spielgerät, während die Deutschen wie wild herumstochern. Im Anschluss können die Ungarn aber klären.

3. Minute: Nächste gute Chance für Ungarn. Das DEB-Team ist direkt unter Druck und kann sich bei Goalie Niederberger bedanken, nicht früh in Rückstand zu geraten.

1. Minute: Los geht‘s zwischen Deutschland und Ungarn. Niederberger ist direkt gefordert.

Update vom 21. Mai, 15.19 Uhr: Während Ungarn gegen die Top-Teams der Gruppe USA, Schweden und Finnland jeweils 1:7 verloren hat, musste sich das DEB-Team jeweils nur mit einem Treffer geschlagen geben.

Update vom 21. Mai, 15.18 Uhr: Die Spieler der Eishockey-Teams von Deutschland und Ungarn betreten das Eis. Gleich fliegt die Scheibe übers Eis in Tampere.

Update vom 21. Mai, 15.10 Uhr: Vor dem Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Ungarn gab es Ärger um NHL-Crack J.J. Peterka. Bundestrainer Harold Kreis hatte das Top-Talent im dritten Drittel gegen Österreich auf die Bank verbannt. Sportdirektor Christian Künanst versuchte im Interview mit Magenta die Wogen ein wenig zu glätten. „Der hat die zweitmeiste Eiszeit, das ist ein klares Signal“, meinte Künast. Auf Nachfrage, ob jeder im Team gleich viel wert sei, sagte der DEB-Sportdirektor: „Auf alle Fälle.“

Update vom 21. Mai, 15 Uhr: Die Aufstellung des DEB-Teams ist bereits da. Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat vor dem WM-Gruppenspiel gegen Ungarn auf größere personelle Änderung verzichtet und nur eine Umstellung vorgenommen. Frederik Tiffels vom Meister EHC Red Bull München rückt aus der dritten Angriffsformation in die erste Reihe neben John-Jason Peterka und Dominik Kahun. Dafür spielt Marcel Noebels von den Eisbären Berlin wieder in der dritten Reihe neben Maximilian Kastner und Manuel Wiederer. Im Tor beginnt erneut Mathias Niederberger.

Nach dem 4:2 am Freitag gegen Österreich hatte es Kritik an der bisherigen WM-Leistung der ersten Reihe gegeben. Kreis hatte zudem im letzten Drittel auf NHL-Stürmer Peterka von den Buffalo Sabres verzichtet und personelle Änderungen angedeutet. Wie in den beiden Spielen zuvor verzichtet der Bundestrainer allerdings erneut auf Angreifer Daniel Fischbuch von der Düsseldorfer EG.

Vorbericht: Tampere – Deutschland ist bei der Eishockey-WM zum Siegen verdammt, um noch das Minimalziel zu erreichen. In der Gruppe A ist hinter den Favoriten USA, Schweden und Finnland nur noch Platz vier möglich, dieser würde jedoch noch zum Einzug ins Viertelfinale reichen. Voraussetzung dafür ist ein Erfolg des DEB-Teams im vorletzten Gruppenspiel, am Sonntag um 15.20 Uhr, gegen Ungarn. Zuletzt gab es aber Ärger um NHL-Star John-Jason Peterka.

Eishockey-WM Ort: Arena Riga, Nokia Arena Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Deutschland gegen Ungarn unter Druck: Nächster Sieg fürs Viertelfinale Pflicht

Deutschland benötigt nach zuletzt zwei Siegen gegen Dänemark (6:4) und Österreich (4:2) weitere Punkte, um das Minimalziel Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland noch zu erreichen. Dabei wird sein Team indes Geduld haben müssen, meinte Bundestrainer Harold Kreis: „Wenn man die Ungarn die letzten Spiele angesehen hat: Da haben sie 40 Minuten lang sehr gut gespielt und im letzten Drittel haben sie dann den Fokus verloren. Ich weiß nicht, ob es die Kraft war oder was.“

Zudem forderte der Nachfolger von Toni Söderholm, mehr Strafzeiten zu provozieren. Gegen Österreich hatte sein Team nicht einmal in Überzahl gespielt. „Man kann es ein bisschen provozieren, indem man auf kleinem Raum schnell spielt“, sagte Kreis, der NHL-Stürmer John-Jason Peterka zuletzt einen Denkzettel verpasste.

Ärger um NHL-Star Peterka: Bundestrainer Kreis erklärt Denkzettel

Das Top-Talent der Buffalo Sabres hatte am Folgetag im deutschen Training bei der Eishockey-WM gefehlt. Laut Kreis hat dies aber keinen besonderen Hintergrund. „Es war heute ein freiwilliges Training. Jeder Spieler kann entscheiden, was er damit macht“, sagte Kreis nach der Einheit am Samstag in Tampere. Er betonte zudem: „Alle Spieler sind fit.“

Am Freitag beim 4:2 gegen Österreich hatte Kreis im letzten Drittel auf das 21 Jahre alte deutsche Top-Talent verzichtet und Peterka auf der Bank gelassen. „Wir haben ihm gesagt, dass wir den Eindruck hatten, dass er nicht so seine Wirkung aufs Eis gebracht hat. Das hat er auch eingesehen“, sagte Kreis am Samstag. Peterka habe „professionell“ auf die Entscheidung reagiert.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Ungarn heute im Live-Ticker

Am Freitag hatte der Bundestrainer der gesamten ersten Sturmreihe und Peterkas Nebenleuten Dominik Kahun und Marcel Noebels indirekt vorgeworfen, die Vorgaben des Trainerteams nicht umgesetzt zu haben. „Spielt unser Spiel“, habe er seinem Paradesturm gesagt, hatte Kreis mitgeteilt.

Wahrscheinlich ist, dass es am Sonntag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Ungarn personelle Umstellungen gibt. „Wir haben zwei Spiele hintereinander gewonnen. Das heißt nicht, dass wir nicht eine kleine Veränderung vornehmen werden. Aber das haben wir noch nicht entschieden“, sagte Kreis. Sein Team benötigt für den angestrebten Einzug ins WM-Viertelfinale weitere Punkte. Verfolgen Sie das Spiel der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Ungarn, am Sonntag um 15.20 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck/dpa)