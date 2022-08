European Championships 2022 in München: Alle Infos zur Sportveranstaltung im Überblick

Von: Jennifer Battaglia

Vom 11. bis 21. August 2022 finden die European Championships 2022 in München statt. © IMAGO/SVEN SIMON

Vom 11. bis 21. August werden in München die European Championships 2022 ausgetragen. Es soll die größte Sportveranstaltung in der bayerischen Hauptstadt seit den Olympischen Spielen 1972 werden.

München - Es soll das größte Sportereignis in München seit den Olympischen Spielen 1972 werden — die European Championships 2022. Vom 11. bis 21. August werden die Europameisterschaften verschiedener Sportarten in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen, allen voran auf dem Gelände des Olympiaparks. Aber auch andere Örtlichkeiten in München sowie die Städte Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech wie auch die Gemeinde Murnau am Staffelsee rücken dann in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Die European Championships finden heuer erst zum zweiten Mal überhaupt statt — das erste Mal gab es sie 2018 in Glasgow und Berlin.

Veranstaltung: European Championships Austragungsort: München Datum: 11. bis 21. August 2022

European Championships 2022: Welche Sportarten sind vertreten?

Die Europameisterschaften neun verschiedener Sportarten werden zeitgleich in und um München ausgetragen. Zu den Sportarten zählen Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen. Nachfolgend eine kurze Übersicht zu den einzelnen Sportarten, ihren Austragungsorten und der Anzahl der Goldmedaillen, die erkämpft werden können. Insgesamt gibt es 177 Goldmedaillen zu vergeben.

European Championships 2022: Sportart Beachvolleyball

Die Europameisterschaften im Beachvolleyball werden auf dem Münchner Königsplatz ausgetragen. Dafür entstehen dort kurzfristig sechs Beachvolleyballfelder. Auf dem sandigen Untergrund kämpfen 128 Athleten aus aller Welt um zwei Goldmedaillen.

Vize-Weltmeister Clemens Wickler freut sich besonders auf die EM „dahoam“. Der 27-jährige Starnberger sagt: „Ich wollte schon immer ein Turnier in meiner Heimat spielen, damit meine Freunde und Familie dort zuschauen können.“

European Championships 2022: Kanu-Rennsport

Die Olympia-Regatta-Anlage München feiert 2022 eine Premiere: Erstmals werden hier die Europameisterschaften sowohl im Kanu-Rennsport als auch im Rudern zu Gast sein. Über 675 Athleten treten an, um im Kanu-Rennsport 41 Goldmedaillen zu erkämpfen. Die Regatta-Anlage wurde für die Olympischen Spiele 1972 errichtet und besticht noch heute durch ihre fairen Wettkampfbedingungen. Seit 2018 steht sie unter Denkmalschutz.

European Championships 2022: Klettern

Regattastrecke Oberschleißheim aus der Vogelperspektive. Der künstliche Grundwassersee wurde für die Ruder- und Kanu-Disziplinen der Olympiade 1972 in München angelegt. © IMAGO / Michael Eichhammer

Es stehen Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Bouldern, Lead und Speed und erstmals auch in der Kombination Bouldern & Lead auf dem Programm.

Die Kletterwände werden auf dem Königsplatz errichtet und sind teilweise überdacht. So wird die Boulderwand mit einem Dach versehen. Die Leadwand und die Speedwand hingegen nur bedingt. Sollte es schlechtes Wetter geben und die Griffe nass und rutschig werden, müssen die Events laut Organisatoren verschoben werden.

European Championships 2022: Sportart Leichtathletik

Bereits 2002 fanden die Leichtathletik-Europameisterschaften im Münchner Olympiastadion statt. Auch heuer, zwanzig Jahre später, wird das wieder der Fall sein. 1500 Athleten kämpfen im August um 50 Medaillen. Die Wettkämpfe in Marathon und Gehen finden hingegen im Herzen Münchens statt.

Speerwerfer Thomas Röhler posiert im Olympiapark mit einem Würfel mit dem Logo der European Championships München 2022. © IMAGO/ SVEN SIMON

Die Marathonstrecke führt die Läufer entlang berühmter Münchner Wahrzeichen. So beginnt der Marathon am Odeonsplatz und führt nach einer einmaligen Zusatzschleife zum Siegestor wieder zurück in Richtung Marienplatz, über den Viktualienmarkt zum Gärtnerplatz hin zur Isar und dem Isartor. Von dort aus geht es für die Läufer dann weiter auf dem Ring zur Prinzregentenstraße. Nach der Umrundung des Friedensengels führt die Strecke auf der Widenmeyerstraße an der Isar entlang, durch den Englischen Garten hin zur Leopoldstraße. Ziel ist wiederum der Odeonsplatz.

European Championships 2022 in München: Radsport

Im Radsport wird es für die 770 Athleten 30 Medaillenentscheidungen geben — 22 davon fallen in der Messe Münchzen. Dort werden die besten Bahnfahrer gegeneinander antreten. Im Olympiapark wird es die Wettkämpfe im Mountainbike Cross-Country und BMX Freestyle Park geben. Die Straßenrennen starten hingegen nicht in München, sondern in Landsberg am Lech (für die Damen Elite sowie der Gemeinde Murnau am Staffelsee (für die Männer Elite) und führen dann in die bayerische Landeshauptstadt. Rund um Fürstenfeldbruck findet das Zeitfahren statt.

Für Besucher besonders interessant: Im Radsport gibt es bei den Disziplinen Straßenradsport, Mountainbike Cross-Country und BMX Freestyle freien Eintritt.

European Championships 2022: Rudern

Auf der Olympia-Regatta-Anlage in Oberschleißheim werden nicht nur die Kanuten um Goldmedaillen kämpfen, sondern zuvor auch die Ruderer. 660 Athleten werden erwartet, es geht um 24 Goldmedaillen.

Die Olympia-Regatta-Anlage war bereits 1981 und 2007 Austragungsort der Ruder-WMs und es wurden dort zwischen 1998 und 2012 13 Ruder-Weltcup-Regatten abgehalten.

European Championships 2022 in München: Sportart Tischtennis

Im Audi Dome (ehemals Rudi-Sedlmayer-Halle) werden die Europameisterschaften im Tischtennis ausgetragen. 260 Athleten werden dort erwartet, um sich in der schnellsten Rückschlagsportart der Welt gegenseitig zu messen. Bei den Europameisterschaften 2021 sicherten sich die deutschen Tischtennisspieler vier von fünf Goldmedaillen. Ob sie die Titel verteidigen können, wird sich im August zeigen.

Die Rudi-Sedlmayer Halle wurde 1972 für das olympische Basketballturnier errichtet und ist seit mehr als zehn Jahren die Heimat des FC Bayern Basketball.

European Championships 2022: Triathlon

Der Dreikampf beginnt mit Schwimmen im Olympiasee. Die folgenden Rad- und Laufstrecken führen die Triathleten durch und um den Olympiapark. 228 Wettkämpfer nehmen teil, drei Goldmedaillen gibt es zu vergeben.

European Championships 2022: Der Triathlon beginnt mit dem Schwimmen im Olympiasee. © IMAGO / Ulrich Wagner

European Championships 2022: Turnen

Im Rahmen der European Championships Munich 2022 finden die Europameisterschaften im Gerätturnen statt. Diese werden in der Olympiahalle ausgetragen — der zweitgrößten Sportstätte des Olympiaparkes. Die Halle fasst bis zu 15500 Zuschauer. 300 Athleten werden dort ihr Können zeigen, sie turnen um 14 Goldmedaillen.

European Championships 2022: Class of 22

Die besten Sportstars werden im August gegeneinander antreten und um die Medaillen der Europameisterschaften kämpfen. Vom Training bis zur EM-Teilnahme begleitet die Dokumentation „Class of 22“ 14 deutsche Athleten: Alma Bestvater (Klettern), Christina Hering (Leichtathletik), das Geschwisterpaar Simon und Franca Henseleit (Triathlon), Max Lemke (Kanu-Rennsport), Lara Lessmann (Radsport), Bo Kanda Lita Baehre (Leichtathletik), Felix Remuta (Turnen), Gudrun Storck (Radsport), Clemens Wickler (Beachvolleyball), Sabine Winter (Tischtennis), Oliver Zeidler (Rudern) und Felicia Laberer (Kanu-Rennsport).

European Championships 2022: Das ist das Maskottchen

Das Maskottchen für die European Championships 2022 ist das sportliche Eichhörnchen „Gfreidi“, das Trachtenhut und Lederhose trägt. Auf der Internetseite der European Championships heißt es über das Eichhörnchen: „Gfreidi ist quirlig, aktiv, neugierig und clever. Kurzum, das perfekte Gesicht für unser vielfältiges Multisportevent.“

„Gfreidi“, das Maskottchen der European Championships 2022. © European Championships Munich 2022

European Championships 2022: Neben den Wettkämpfen gibt es auch ein großes Festival

Neben den sportlichen Wettkämpfen ist außerdem ein großes Festival im Münchner Olympiapark geplant. Unter dem Motto „The Roofs — Festival of Munich 2022“ soll laut Veranstalter ein „Mix aus Musik, Kultur, Kunst, Food“ die European Championships begleiten. In puncto Kulinarik werden Köstlichkeiten aus aller Welt geboten.

Als Hommage an 50 Jahre Olympiapark soll das Programm „symbolisch für die Vielfalt dieser einzigartigen Location, seiner Historie, Gegenwart und Zukunft“ stehen. Dabei setzen die Veranstalter mehr auf „Dorfcharakter als Gigantismus“, der Fokus richtet sich auf das Besondere, nicht auf die Masse. Genauere Informationen werden Stück für Stück auf der Internetseite der European Championships bekannt gegeben.

European Championships 2022: So kommen Sie an Karten

Auf der offiziellen Internetseite der European Championships 2022 (munich2022.com) gibt es sowohl direkt auf der Startseite einen Button zu den Tickets als auch bei den einzelnen Sportarten. Die Tickets sind ganz unterschiedlich teuer, je nach Disziplin und Art des Duells kosten Tickets zwischen 20 und 130 Euro. Dauerkarten können zudem erworben werden. (jb)

