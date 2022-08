European Championships heute in München: Alle Sport- und Musikevents vom Freitag im Überblick

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die European Championships 2022 in München sind eröffnet. © Sven Hoppe/dpa

Die European Championships in München wurden mit einer großen Party eröffnet. Welche Sportevents und Musik-Acts am Freitag stattfinden, finden Sie hier in einer Übersicht.

München - Der Andrang war so groß, dass die Polizei München das Areal am Olympiapark sperren musste. Die Eröffnungsfeier der European Championships in München zogen so viele Menschen an, dass U-Bahnen und sämtliche Zugänge aus allen Nähten platzten. Ab dem 11. August gehen die Sportlerinnen und Sportler dann in den Wettbewerben an den Start, welche Disziplinen an welchen Tagen wo stattfinden, können Sie hier nachlesen. Was am Freitag, den 12. August stattfindet, finden Sie in folgender Übersicht.

European Championships in München: Diese Sportveranstaltungen gibt es am Freitag

Sport-Events am Freitag, den 12. August

Bahnradsport (Damen / Herren) von 12 - 18:15 Uhr in der Messe München

BMX Freestyle (Damen) ab 15:30 Uhr im Olympiapark

Rudern (Damen / Herren) in der Olympia Regattaanlage

Sportklettern (Damen / Herren) ab 12:00 Uhr am Königsplatz

Triathlon (Damen) ab 17:15 Uhr in der Olympia-Schwimmhalle

European Championships in München: Diese Musikevents gibt es am Freitag

Musik-Events am Freitag, den 12. August

larry c (WUT), Golden Beach Roof, 14 Uhr

Daisy Dreams, Central Roof, 15.15 Uhr

Zitrophren (WUT), Golden Beach Roof, 16 Uhr

Bayrisch zünftig bunt - Isargau / Trachtenverein Hinterskirchen, Central Roof, 16:30 Uhr

Funky Francis (WUT), Golden Beach Roof, 18-20:30 Uhr

Freak de l‘Afrique, Creative Roof, 18:30-23 Uhr

PNEMA - präsentiert von Real München e.V., Heimat Roof, 19:30-20:15

Luna, Central Roof, 20 Uhr

Pho Queue, Multicolour Roof, 20:00-21:30 Uhr

Adir Jan, Heimat Roof, 20:45-21:45 Uhr

Elif, Central Roof, 21:15-22:00 Uhr

