Heynckes: Der gute Mensch von Schwalmtal

Zum vierten Mal der erste Tag

von Marc Beyer schließen

In den nächsten acht Monaten wird Jupp Heynckes die Mannschaft des FC Bayern führen. Schon nach dem ersten Tag sind zwei Dinge klar: Es wird ein angenehmes Arbeitsklima herrschen. Und Heynckes hat den Kontakt zum modernen Fußball nicht verloren.

München – Jupp Heynckes sitzt bereits seit 25 Minuten auf dem Podium, als er unvermittelt ganz tief ins Private eintaucht. Und weil sich manche Dinge in den letzten viereinhalb Jahren nicht geändert haben, geht es am Ende natürlich wieder um Cando. Der Schäferhund der Familie kommt in jedem längeren Heynckes-Interview irgendwann zur Sprache. Er ist die Chiffre für den Menschen im Fußballtrainer.

Eigentlich, sagt Heynckes, habe er das Thema gar nicht erwähnen wollen, aber es sei nun mal so: In Kürze werde seine Frau operiert, „sie hat die typische Fußballerkrankheit – Knorpelschaden“. Am Montag bekommt sie ein künstliches Kniegelenk, und sie ausgerechnet in dieser Zeit nicht unterstützen zu können, ist Heynckes sichtlich unangenehm. Wo er doch im Haushalt so viel macht. Morgens und abends gehe er mit dem Hund – besagtem Cando, „zwölf Jahre und vier Monate alt“ – spazieren. Das Zubereiten des Frühstücks und das Rausbringen des Mülls sind, wie man aus früheren Interviews weiß, ohnehin Männersache, und auch sonst übernimmt er nach eigener Auskunft „viele Aufgaben, die normalerweise Frauen übernehmen“. Trotzdem hat Iris Heynckes ihm letztlich die Freigabe erteilt. „Dann hat Cando noch zweimal gebellt. Da war das Ding in trockenen Tüchern.“

Zwei Dinge sind gestern bei der Vorstellung des neuen Trainers und alten Bekannten sehr schnell deutlich geworden. Erstens dürfte mit dem Wechsel von Carlo Ancelotti zu Heynckes das Arbeitsklima bei den Bayern sehr viel angenehmer werden. Heynckes legt zwar Wert auf Klartext, aber er versteht es, Themen, selbst wenn sie unerfreulich sind, so anzusprechen, dass ihm am Ende niemand böse ist. Unter den etlichen Mails, SMS und WhatsApp-Nachrichten der letzten Tage, sagt er, sei zum Beispiel ein Gruß von Claudio Pizarro gewesen. 2013, im Jahr des Triples, habe er ihn vor dem Champions League-Viertelfinale in Turin aus dem Kader streichen müssen. Pizarro war der 19. Mann, nur für 18 war Platz. „Und jetzt schreibt Claudio: Trainer, alles Gute, viel Glück.“

Sein Blutdruck aktuell: 120 zu 70

Die zweite Botschaft, die Heynckes (72) an diesem Tag sehr wichtig ist, betrifft seine aktuelle Fußballkompetenz. Er hat ja auch im heimischen Schwalmtal mitbekommen, dass sein Alter in den letzten Tagen häufig thematisiert wurde. „Manche sind mit 45 schon alt“, entgegnet er, „andere sind mit 70 noch jung.“ Zu welcher Sparte er sich selbst zählt, ist klar. Die europäischen Topligen verfolgt er auch am Niederrhein, und bei allem Respekt vor den neuesten Erkenntnissen einer hervorragend ausgebildeten neuen Trainergeneration wagt er doch folgende These: „Der Fußball hat sich in Nuancen weiterentwickelt.“

Da trifft es sich gut, dass sich Heynckes, der daheim jeden Morgen eine halbe Stunde schwimmt und schon vor Jahren einen Fitnessraum eingerichtet hat, ebenfalls stetig weiterentwickelt. Als Beleg verweist er auf den jüngsten Besuch eines Freundes, eines Internisten. Der bestand erst letzten Freitag darauf, den Blutdruck zu messen. Das Ergebnis: „120 zu 70. Und ein Ruhepuls von 60. Da muss man schon gut drauf sein.“

So viel ist klar: Jupp Heynckes startet gut vorbereitet in sein viertes Engagement beim FC Bayern, aber das hat man auch nicht anders erwartet. Einen Mangel an Akribie hat ihm noch nie jemand vorgeworfen. Mittlerweile, sagt er, „freue ich mich auch auf die Aufgabe“. In den ersten Tagen hatte er die Rückkehr noch als Akt der Pflichterfüllung empfunden. Als Freundschaftsdienst für den engen Vertrauten Uli Hoeneß (der ihn umgekehrt einen „ziemlich besten Freund“ nennt) und Karl-Heinz Rummenigge, „zu dem der Kontakt in den letzten Jahren nie abgerissen ist“ – und ganz grundsätzlich: als Soforthilfe für den FC Bayern, der dringend Beistand brauchte. Der Verein sei schließlich „das Sprungbrett für meine internationale Karriere gewesen“.

Auf dem Podium herrscht an diesem Tag eine große Zufriedenheit darüber, wie die Dinge gelaufen sind. Die Personalie Heynckes „gibt uns Zeit, in aller Ruhe alle Probleme, alle Baustellen zu bearbeiten“, sagt Uli Hoeneß. In acht Monaten, wenn Heynckes’ Engagement endet, werde er die Mannschaft „besenrein übergeben“, an wen auch immer. Fragen nach potenziellen Nachfolgern, konkret zu Thomas Tuchel, sind das Einzige, was Hoeneß gestern die Laune kurzzeitig trübten.

Es ist absehbar, wie sich die kommenden Monate entwickeln werden. Heynckes wird sich tief in die Materie des modernen Fußballs einarbeiten, das schon. Vor allem aber wird er eine Verbindung zur Mannschaft aufbauen, die so stabil ist, dass die Spieler gar nicht anders können, als ihm zu folgen. Der alte, neue Trainer berichtet, er habe in den letzten Tagen „den Ist-Zustand der Mannschaft analysiert“ und wisse bereits „wie ich die Mannschaft anfassen muss“. Bei Thomas Müller zum Beispiel begann er bereits gestern mit dem Starkreden. Es sei ja „kein Geheimnis, dass er weit unter seinen Möglichkeiten bleibt“. Die Ungewissheit, ob er nun spielen wird oder nicht, dürfte Müller in nächster Zeit nicht fürchten müssen.

Kurzfristig wird Heynckes sein Augenmerk darauf lenken, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu entwickeln, das er aus seiner letzten Tätigkeit bei den Bayern kennt, das in jüngster Zeit jedoch offensichtlich verloren gegangen ist. „Es ist wichtig, wieder eine Mannschaft zu finden, wo einer für den anderen da ist“, sagt. Aus dem goldenen Jahr 2013 kennt er es so, dass Probleme gelöst wurden, ehe sie überhaupt akut wurden. Die Hierarchie im Team war intakt, und die Führungsspieler bereinigten Konflikte, „bevor der Trainer überhaupt in die Kabine trat“.

Seitdem, und besonders in den vergangenen Monaten, ist manches in Schieflage geraten. In Zwischentönen deutet Heynckes das immer wieder an, aber er legt ausdrücklichen Wert auf die Feststellung, dass dies keine Kritik an seinem Vorgänger sein soll: „Jeder Trainer hat es schon mal erlebt, dass es einfach nicht passt.“ Er schließt sich da selbst mit ein, auch Heynckes hat die dunkleren Seiten des Berufslebens ausgiebig kennengelernt. Und letzte Saison habe es zwischen Ancelotti und dem FC Bayern ja auch noch gestimmt. „Das wollte ich mal gesagt haben.“

Selbst Hund undKatz sind Freunde

Fünf Punkte haben die Bayern nach sieben Spielen bereits Rückstand auf Dortmund. Es werde „schwierig, sie da oben zu verdrängen“, ahnt Heynckes. Aber ganz sicher nicht unmöglich. Die Saison ist noch jung und sein Energiespeicher randvoll. In Schwalmtal habe er schließlich „ein wahnsinnig angenehmes Leben geführt“. Es gibt ja nicht nur Cando. Bis letztes Jahr lebten im Hause Heynckes auch noch zwei Katzen, inzwischen nur noch eine. Rocky, sagt der Hausherr, „ist leider von uns gegangen“.

Die übrigen Tiere aber genießen ein glückliches und zufriedenes Dasein voller Harmonie. Diesen Fakt könne man gar nicht hoch genug einschätzen, da ist sich Karl-Heinz Rummenigge sicher: „Wer Hund und Katz befriedet, der kann auch den FC Bayern trainieren.“