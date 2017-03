Spiele in Bayern liegen Leipzig nicht

von Günter Klein schließen

Das tut RB weh: Der Ex-Salzburger Martin Hinteregger, bekennender Leipzig-Gegner, klaut die Punkte

Von Günter Klein

Augsburg – Der FC Augsburg mag keine Freitagabend-Flutlichtspiele, von bisher 16 in der Bundesliga hatte er erst eins gewonnen. Nun die Nummer 17: wieder kein Sieg. Doch auch RB Leipzig verspürt in gewissen Situationen ein Unbehagen: Wenn eine Reise in den Süden ansteht, nach Bayern. Da gelingt dem Tabellenzweiten wenig, er verlor in München und Ingolstadt. Die beiderseitigen Komplexe hoben sich auf – das Spielzwischen Augsburg und Leipzig endete 2:2.

Was tun gegen die flinkste Truppe der Bundesliga? Augsburgs Trainer Manuel Baum setzte auf Jugendstil und somit Gegen-Schnelligkeit. Kevin Danso, Österreicher und kleiner Star der U19, stand ebenso in der Startelf wie Raphael Framberger, ehemaliger Jugendnationalspieler. Es fehlte die Ü30: Baier und Verhaegh verletzt, Altintop (bis zur 76. Minute) und Janker saßen auf der Bank. Und die jungen Augsburger schafften es, gegen die jungen Leipziger in Führung zu gehen. Der Grieche Kostas Stafylidis, Spezialist für den Wie-ein-Strich-Fernschuss, jagte den Ball aus 30 Metern ins Eck des Leipziger Tors. Das 1:0-Gefühl währte von der 19. bis 25. Minute, dann glich Timo Werner aus, und wenn beide Teams in der Folge nicht gerade beherzt aufeinander einholzten, sah man, dass Leipzig natürlich den feineren Ball spielte.

In der zweiten Halbzeit schien die Veranstaltung den absehbaren Gang zu nehmen, als Marvin Compper nach einer Ecke seine Leipziger zum 2:1 köpfte (52.) und Augsburgs Abwehr unter dem Druck der Rasenballsportler ächzte. Jedoch – und hier kommt eine Geschichten-die-nur-der-Fußball-schreibt-Episode: Aus dem Nichts fiel das 2:2 durch Martin Hinteregger, der sich als Abwehrspieler selten bei Kontern vorne rumtreibt und als Ex-Salzburger bekennender Leipzig-Gegner ist. Einen Wechsel zum „Bruderklub“ im Osten hatte er verweigert und sich lieber nach Augsburg transferieren lassen.

Vor dem Spiel war es kaum um sportliche Aspekte gegangen. Bis in den Freitagnachmittag hinein hatte der FC Augsburg das Gespräch mit der Fanclubvereinigung „Szene Fuggerstadt“ gesucht, die sich nicht vorschreiben lassen wollte, welche Transparente sie mit in die Arena nehmen und welche Formulierungen, Leipzig betreffend, sie in ihrem Mitteilungsblatt verwenden darf. Unter anderem warfen die aktiven Fans und Ultras ihrem Verein Rückgratlosigkeit und Populismus vor. Wegen der zuletzt verschärften Tonlage in der RB-Diskussion und den Übergriffen auf Leipziger Fans hatte der FC Augsburg die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und darauf gedrungen, Meinungsbeiträge im Stadion zu kontrollieren.

Was die Fans in der Nordkurve dann letztlich präsentierten, erfüllte wohl die Vorgabe von „oben“, dass kritische Auseinandersetzung mit dem Projekt RB Leipzig legitim sei, aber bitte nicht beleidigend vorgetragen werden sollte. Bevor es losging, zeigten die Augsburger Fans eine Choreografie mit den rot durchgestrichenen Wappen von RB Leipzig, Deutscher Fußball-Liga und Deutschem Fußball-Bund. Erläuternd dazu gab es noch ein spielfeldbreites Banner mit der Aufschrift „DFL, RB und DFB Hand in Hand fahren den Fußball an die Wand“. Alles im Rahmen geblieben also.