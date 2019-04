1. FC Nürnberg gegen FC Bayern: Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen

Am 31. Spieltag kann der FC Bayern beim 1.FC Nürnberg den nächsten Schritt zum Meistertitel machen. Wir berichten im Live-Ticker.

Nürnberg - Ist der vielzitierte Bayern-Dusel nach seinem kurzen Ausflug nach Dortmund zurück in München? Die letzten beiden Spiele legen das zumindest nahe.

Nach den zwei klaren Erfolgen gegen Borussia Dortmund (5:0) und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (4:1) war es gegen Werder Bremen enger. Gegen die Mannschaft von Florian Kohfeldt musste der FC Bayern gleich zweimal lange um den Sieg bangen, behielt aber sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal die Oberhand.

Während in der Liga Niklas Süle für den goldenen Treffer zum 1:0-Endstand sorgte, musste im DFB-Pokal seine Kollegen einspringen - der Innenverteidiger fehlte nach seiner Roten Karte gegen Heidenheim gesperrt. Was sein FCB dann in Bremen präsentierte, ist mit dem Wort Achterbahn ganz gut beschrieben.

FC Bayern: Gute Nachrichten aus dem Lazarett

Am Ende sorgte beim 3:2-Sieg der Roten aber ein kurioser Elfmeter für die Entscheidung. Maxi Eggestein verriet nach dem Spiel ein pikantes Detail zur Entscheidung, das er von Schiedsrichter Daniel Siebert erfahren hatte. Auch Thomas Müller, der sein 2:0 mit einem besonderen Tanz gefeiert hatte, äußerte sich deutlich zu dem umstrittenen Elfmeter und bekam dafür einen regelrechten Shitstorm ab. Das Spiel war so brisant, dass am Ende sogar Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt auf das Feld stürmen wollte.

Gegen den Club, der noch darum kämpft, wenigstens in die Relegation zu kommen, sollten die Bayern weniger Schwierigkeiten erwarten als gegen die formstarken Bremer. Die letzte Niederlage gegen die von Boris Schommers trainierten Nürnberger liegt schon mehr als 12 Jahre zurück. In den letzten zehn Spielen konnte der FCN auch nur einmal gewinnen.

Gute Nachrichten gibt es derweil aus dem Bayern-Lazarett. Mats Hummels war schon gegen Bremen wieder mit dabei, wo Franck Ribéry fehlte. Hinter dem Franzosen steht auch gegen Nürnberg ein Fragezeichen. Wieder im Lauftraining ist Torhüter Manuel Neuer, der aber für Sonntag ebenso wenig ein Thema ist wie Arjen Robben. Immerhin konnte der Niederländer wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren - ein Ende seiner Bayern-Zeit auf dem Platz winkt.

1. FC Nürnberg - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Ro. Bauer, Mühl, Ewerton, Leibold - Erras - Behrens, Löwen - Matheus Pereira, Kerk - Ishak

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinéz, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski