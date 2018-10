Live-Ticker: Müller zurück in Bayern-Startelf - Ribéry und Boateng auf der Bank

Der FC Bayern München tritt am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 an. Für die Roten zählt mit Blick auf die Tabelle nur ein Sieg. Wir berichten im Live-Ticker.

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München -:- (Sa, 15.30 Uhr)

Mainz 05: 22 Müller - 18 Brosinski, 16 Bell, 19 Niakhaté, 3 Aarón - 25 Gbamin, Kunde 14, 6 Latza - 8 Öztunali, 9 Mateta, 5 Boetius FC Bayern: 1 Neuer - 32 Kimmich, 4 Süle, 5 Hummels, 27 Alaba - 8 Martinez - 25 Müller, 6 Thiago, 18 Goretzka , 22 Gnabry - 9 Lewandowski Tore: --- Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

15.02 Uhr: Auch wenn in den Sternen steht, ob Thomas Müller auch in der Anfangsformation gestanden hätte, wenn Arjen Robben nicht gesperrt auf der Tribüne verharren müsste, dürfte dem Nationalspieler der Einsatz wieder Selbstvertrauen geben. In den vergangenen beiden Spielen musste der 29-Jährige vorerst auf der Bank Platz nehmen. Gegen den VfL Wolfsburg kam er überhaupt nicht zum Einsatz.

14.45 Uhr: Auch Mainz-Coach Sandro Schwarz wechselt nach der bitteren 0:4-Pleite bei Borussia Mönchengladbach vergangenen Sonntag auf mehreren Positionen. Linksverteidiger Aaron, Pierre Kunde und Danny Latza im Mittelfeld und Levin Öztunali auf dem rechten Fügel rücken in die erste Elf.

14.30 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Niko Kovac wechselt im Gegensatz zur Champions-League-Partie gegen AEK Athen auf drei Positionen. David Alaba rotiert für Rafinha ins Team. In der Offensive kehrt der zuletzt häufig kritisierte Thomas Müller in die Startelf zurück. Auch Leon Goretzka darf sich über einen Einsatz von Beginn an freuen. Dafür sitzt Arjen Robben auf der Bank. Arjen Robben fehlt gesperrt nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den VfL Wolfsburg .

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Auswärtsspiel des FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05! Auf dem Papier ist das Ganze eine klare Angelegenheit, denn während die Münchner offenbar wieder in die Spur gefunden haben, sind die 05er seit fünf Liga-Spielen sieg- und auch torlos. Das heißt, der aktuell Tabellenzwölfte hat seit fünf Stunden und 50 Minuten nicht mehr eingenetzt - ob die Serie ausgerechnet gegen den FC Bayern und Manuel Neuer reißt?

Vorbericht

„Es ist unser Anspruch, etwas Wildes zu organisieren“, kündigte 05-Trainer Sandro Schwarz vor dem Punktspiel gegen den Rekordmeister an. „Wir müssen in Topform sein, Bayern darf nicht den besten Tag haben. Wir brauchen einen guten Spielverlauf und das nötige Matchglück.“ Schwarz muss in der Partie vor ausverkauftem Haus (33.305 Zuschauer) auf Mittelfeldspieler Ridle Baku (Riss der Syndesmose und Innenbandverletzung im linken Fuß) verzichten. Ihren bisher letzten Heimsieg gegen die Bayern haben die Rheinhessen vor sieben Jahren eingefahren.

Für den FC Bayern hingegen zählen nur drei Punkte, um den Kontakt an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Immerhin haben die Roten ihre Ergebniskrise scheinbar überwunden, gewannen nach zuvor vier sieglosen Partien in Folge in Wolfsburg (3:1) und Athen (2:0). Vor dem 9. Spieltag der Bundesliga liegt der FCB mit 16 Punkten auf Rang vier hinter Spitzenreiter Dortmund (20), Mönchengladbach und Bremen (je 17).

fw mit SID