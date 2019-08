2:5! Bayern Amateure mit bitterer Heimpleite gegen Mitaufsteiger

Die Bayern Amateure mussten am dritten Spieltag der Saison eine deutliche wie bittere Heimiederlage gegen Mitaufsteiger Viktoria Köln hinnehmen.

Das war eine Lehrstunde!

Die Bayern Amateure haben ihr viertes Spiel in der neuen Saison klar mit 2:5 gegen Viktoria Köln verloren. Schon nach den ersten 45 Minuten lag die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit 0:3 zurück - die Tore für die Gäste erzielten Albert Bunjaku (10./35.) und Mike Wunderlich (19.). Mit dieser Halbzeit war Hoeneß alles andere als zufrieden. „Wir haben einige Dinge, die wir uns vorgenommen haben, vermissen lassen – insbesondere Körpersprache und Aggressivität. Das wurde eiskalt bestraft“, blickte der Coach zurück. „Wir sind eine junge Mannschaft und befinden uns noch in einem Entwicklungsprozess. Trotzdem müssen wir die Fehler deutlich analysieren.“

Altmeister Bunjaku nutzte die erste Unachtsamkeit in der Bayern-Defensive und erzielte nach einem Freistoß per Kopf den Führungstreffer. Das Spiel der Münchner war engagiert, aber immer wieder durch einfache Fehler unterbrochen. Köln nutzte das aus: In der 19. Minute traf Kapitän Mike Wunderlich zum 2:0 - Torwart Früchtl, der wieder für Ron-Thorben Hoffmann ins Tor gerückt war, blieb ohne Chance. Wenig später war es wieder Torjäger Bunjaku, der zum 3:0 traf.

In der zweiten Hälfte zeigten die Münchner zunächst ein besseres Gesicht. Dem Hoeneß-Team wurde in der 50. Minute ein Tor verwehrt, als Daniel Mesenhöler einen Nachschuss von Timo Kern wohl hinter der Linie parierte. Kwasi Okyere Wriedt verwandelte in der 60. Minute dann einen Strafstoß, nur neun Minuten später jedoch bekam auch die Viktoria einen Elfmeter zugesprochen, den Wunderlich zum 1:4 verwandelte. Einen weiteren Treffer von Wriedt konterte Handle abermals und stellte den 3-Tore-Abstand wieder her.