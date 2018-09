4:4 nach 4:0! Bayerns U19 verschenkt Riesen-Vorsprung

Was war da denn los? Sebastian Hoeneß‘ U19 zeigte über weite Strecken eine ganz starke Partie und schoss einen deutlichen Vorsprung beim SC Freiburg heraus. Doch dann verließen den Rekordmeister die Kräfte.

Mit 4:0 führte die U19 des FC Bayern am Samstagvormittag in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest nach einer Stunde. Marin Pudic (4.) und Angelo Stiller (11.) trafen zur 2:0-Halbzeitführung, Joshua Zirkzee (47.) und Chris Richards (54.) legten nach dem Wiederanpfiff nach. Am Ende jedoch stand es 4:4! „Es ist unglaublich bitter“, haderte Trainer Sebastian Hoeneß, „über weite Strecken haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, holen dann aber Freiburg durch fehlende Cleverness zurück in die Partie“.

Dem Treffer der Breisgauer zum 1:4 (60.) folgten zwei Strafstöße (67., 87.), in der vierten Minute der Nachspielzeit egalisierten die Platzherren per abefälschtem Fernschuss tatsächlich noch zum 4:4-Endstand. Genau diese zwei Punkte fehlen der Hoeneß-Elf nun zur Tabellenspitze, der Bayern-Nachwuchs rangiert dadurch lediglich auf Platz vier. Schon morgen (14 Uhr) gastieren die Münchner zum Auftakt der diesjährigen Gruppenphase der UEFA Youth League in Portugal bei Benfica Lissabon.

Matthias Horner