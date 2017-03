Die Bayern zittern ganz kurz, drehen dann aber gegen Arsenalin Unterzahl auf. Das 5:1 beweist, dass die Mannschaft von Carlo Ancelotti zulegen kann, wann immer sie will.

London – Dass es Momente geben kann, in denen alles schief läuft, hat Mats Hummels zu spüren bekommen, als er die Reise nach London gerade antreten wollte. Denn der Kaffee, den der Verteidiger des FC Bayern so gerne im Bus zum Flughafen getrunken hätte, kippte ihm direkt davor komplett über den Anzug. Diese auf Video dokumentierte Szene war nicht nur ein Lacher in zahlreichen sozialen Netzwerken, sondern auch eine Warnung an den Rekordmeister: Wenn man nicht aufpasst, können die einfachsten Dinge misslingen. Das taten sie gestern Abend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Arsenal aber nicht.

Zwar gingen die zunächst mutiger als vor drei Wochen spielenden Londoner durch Theo Walcott (20.) in Führung, nachdem Robert Lewandowski per Foulelfmeter aber ausglich (55.), mussten die Bayern angesichts des 5:1 aus dem Hinspiel nichts mehr befürchten. Die Treffer von Arjen Robben, Douglas Costa (78.) und Arturo Vidal (80./85.) zum erneuten 5:1 bewiesen nach anfänglichen Schwächephasen, dass die Bayern ihre Sache ernst nahmen und zulegen können, wann immer sie wollen. Nun stehen sie zum sechsten Mal hintereinander in der Runde der besten Acht – der Traum vom Finale in Cardiff lebt.

Für beide Teams bot die Partie ja irgendwie eine spezielle Situation: Arsenal wollte Wiedergutmachung betreiben, die Bayern mussten ein Champions League-Spiel, das von vielen Seiten als Freundschaftskick bezeichnet worden war, seriös angehen. Zunächst hatten die 59 911 Zuschauer im Emirates Stadion den Eindruck, als würden die Gäste ihre Aufgabe besser erledigen. Die erste Szene des Abends gehörte – nach unzähligen am Bayern-Strafraum liegenden Klopapier-Rollen, die das Spiel zunächst unterbrachen – wie schon im Hinspiel Arjen Robben. Der Niederländer, der neben Thiago und Franck Ribery und hinter Robert Lewandowski agierte (Müller saß erneut auf der Bank), versuchte es mal wieder mit dem klassischen Arjen-Robben-Trick – diesmal aber war ein Fuß dazwischen.

Arsenal ließ den Bayern zu Beginn viel Raum, kam aber nach einer Viertelstunde kurzzeitig ins Spiel. Gefahr kam erstmals auf, als Manuel Neuer nach einem Fehlpass von Thiago gerade noch vor Walcott retten konnte, Olivier Giroud hatte per Kopf eine weitere Gelegenheit (13.). Der Ball zappelte dann letztlich im Netz, als Walcott die Münchner Abwehrreihe alt aussehen ließ, vom rechten Flügel aufs Tor lief und aus spitzem Winkel abschloss. Neuer riss die Arme hoch, da war es aber schon zu spät.

Die Bayern wollten weiter nach vorne spielen, wurden aber bei einigen Unachtsamkeiten von Arsenals schnellen Kontern überrascht. Walcott wiederholte seine Torszene, war in der 34. Minute aber nicht ganz so platziert. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Lewandowski, der ein Mal an David Ospina und ein Mal an sich selbst scheiterte.

Nach dem Seitenwechsel hätte der vollkommen frei stehende Giroud per Kopf fast auf 2:0 erhöht, dann wäre durchaus Spannung in der Partie gewesen. So aber war nach dem berechtigten Strafstoß, den der in dieser Szene vom Platz gestellte Laurent Koscielny durch ein Foul an Lewandowski verursacht hatte, alles klar. Der Gefoulte verwandelte trocken rechts unten, es war der siebte Treffer im laufenden Wettbewerb für den Polen. Javi Martinez hätte auf 2:1 erhöhen können, das machte dann Robben nach einer Unachtsamkeit von Alexis Sanchez (68). Arsenal gab auf, Costa hatte beim 3:1 leichtes Spiel, Vidal legte noch doppelt nach.

Für Arsenals Coach Arsene Wenger war das womöglich das letzte Spiel in der Champions League, während die Bayern erst loslegen. Jetzt kommen Aufgaben, die nicht mit dem Balancieren eines Kaffeebechers zu vergleichen sind.