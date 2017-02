Ausgerechnet Lahm!

Dass sich Philipp Lahm im Sommer vom FC Bayern verabschiedet und auch nicht als Sportchef bleibt, überrascht die Fußball-Welt. Wie nur kann der Muster-Münchner seinen Klub verlassen? Bei der Ursachenforschung wird einmal mehr klar, wie viele unterschiedliche Interessen an der Säbener Straße verfolgt werden.

München – Es begann eigentlich alles harmlos, mit einem Anruf. In der Halbzeit des Pokalspiels des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg am Dienstagabend klingelte das Handy in Uli Hoeneß’ Hosentasche. Mehmet Scholl war dran, er rief aus dem Studio der ARD an und fragte nach, ob der Klubchef nach dem Spiel auf einen Plausch vorbeikommen könne. Scholl ist ehemaliger Bayern-Profi, ein Hoeneß-Intimus seit Jahrzehnten und nun Fernseh-Experte. Hoeneß dachte sich: Ja gut, es steht jetzt schon 1:0, gmahde Wiesn, eventuell würde er ein paar Takte über den aufmüpfigen Douglas Costa verlieren. Okay, sagte er, er komme. Alles harmlos, eigentlich.

Ja, von wegen.

Fußballdeutschland klopfte sich auf die Schenkel, wie es passieren konnte, dass Hoeneß bei seinem TV-Auftritt nicht wusste, dass Philipp Lahm seine Karriere im Sommer beenden wird und auch den angebotenen Posten als Sportchef ablehnt. Man hatte eigentlich von ihm ein Machtwort erwartet. Mit Donner.

Einen Tag später ist Hoeneß am Telefon gar nicht so grantig, wie er eigentlich sein könnte. Man habe ihn schön dumm dastehen lassen, grummelt er zwar, sagt aber auch, er ärgere sich heute, morgen sei alles wieder okay. Aber ist denn wirklich alles okay? Denn, mit Verlaub, und mit Ausrufezeichen: Ausgerechnet Philipp Lahm! Geboren im Viertel Gern im Schatten des Olympiaturms, vom Balljungen zum Bayern-Kapitän gereift, über 500 Spiele, Serien-Meister, Champions League-Sieger und Weltmeister. Warum geht er? Warum lässt man ihn ziehen, den Muster-Münchner, das ist so ungeheuerlich, da mag man einen Fluch des Engels Aloisius nachschicken: Luja zefix?!

Er habe im TV so rumgeeiert, weil es eine Absprache gab, sich erst am Mittwoch zu äußern, so Hoeneß. Weil er sich daran hielt und andere nicht, kam er so komisch rüber. Hinter den Kulissen geht es oft zu wie früher an königlichen Höfen, Intrigen und Machtspiele sind an der Tagesordnung. Aber der Vorgang am Dienstagabend war ungewöhnlich, die ganze Geschichte ist es. Lahm ist der Erstgeborene, der bisher alle Erwartungen übererfüllt hat, aber plötzlich das Gefolge verweigert. Er schlägt fürs Erste aus, das Zepter zu übernehmen. Einmal mehr wurde klar, wie viele unterschiedliche Interessen an der Säbener Straße verfolgt werden.

Es ist ein Watschentanz, nur führen den keine fahrenden Gaukler am Münchner Hof auf. Sondern die Ober-Bayern selbst. Die Klubchefs und ihr Kapitän tun sich gerade ziemlich weh, obwohl man sich eigentlich schätzt, was dann auch schon wieder zur Folklore führt, denn trotz allem sagt Hoeneß: „Für Philipp bleibt die Tür bei uns immer offen. Ich kann mir vorstellen, dass er eines Tages bei uns arbeitet.“ Im Lager Lahm heißt es genauso, der FC Bayern laufe nicht weg. Ja, was ist denn dann bloß los, zefix?

Macht und Verantwortung sind zwei Schlagworte, die erklären, warum der Weg des Mustersohns vom elterlichem Hof führt. Hoeneß hat sie beide im ARD-Studio ins Spiel gebracht, und wie so oft bei solchen Begriffen liegen sie auch in dem Fall im Auge des Betrachters. Auf Seiten von Lahm heißt es, er handle aus Verantwortungsbewusstsein. An der Säbener Straße sagen sie, er strebe zu viel Macht an.

Konsens herrschte so im Grunde nur bei der Frage des Einstiegs. Lahm sollte seinen Posten in der Führungsetage am 1. Januar 2018 antreten. Doch beim Job-Profil lag man dann so weit auseinander wie die Tore eines Fußballfeldes. Während die Vereinsbosse einen Sportchef suchen, der die Mannschaft als ihr Verbindungsglied täglich begleitet, sah sich Lahm im Vorstand, um Strukturen für die Zukunft zu kreieren. Ständig auf Achse zu sein, war für den Familienvater nicht erstrebenswert, und so also sagte er Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Freitag ab, als der mit dem Anforderungsprofil eines Sportdirektors an den Verhandlungstisch kam.

Während der Aufsichtsrat bereits im November klargestellt hat, ein Berufsanfänger sei im Vorstand nicht vorstellbar, argumentiert Lahms Seite, nur mit den entscheidenden Kompetenzen wäre er ein Kandidat geworden. Die bisherigen Sportchefs Christian Nerlinger und Matthias Sammer waren im Grunde allenfalls Komparsen, und das hat Lahm in all den Jahren ja aus nächster Nähe mitbekommen. Ein ähnliches Los wollte er nicht in Kauf nehmen, und wie so oft in letzter Zeit spielt auch in dieser heiklen Gemengelage die Frage nach der künftigen Struktur des FC Bayern eine zentrale Rolle.

Bisher schafften es Hoeneß und Rummenigge noch nicht, ernst zu nehmende Nachfolger aufzubauen. Lahm wäre die Chance gewesen, die vermutlich zukunftsträchtigste Lösung an sich zu binden. Es gibt weltweit keinen, der das mitbringt, was Philipp Lahm mitbringt, der über Jahre hinweg auf höchstem Niveau die Bayern und das deutsche Nationalteam geführt hat. Ganz zu schweigen von seinem einzigartigen Münchner Lokalkolorit. Die Bosse schrecken aber auch vor Lahms Berater Roman Grill zurück, der so eng mit dem Profi verbunden ist wie einst der „Kaiser“ Franz Beckenbauer mit dessen Manager Robert Schwan. Rummenigge machte Lahm klar, er müsse sich von Grill trennen. Man fürchtete zu große Einflussnahme, und einen mächtigen Externen können sie an der Säbener Straße derzeit so gut gebrauchen wie einen entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit. Man hat auch so genug zu tun, sich neu zu justieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine Entwicklung an Lahm festmachen lässt. Im November 2009 stieß er seine Bosse mit einem unautorisierten Interview vor den Kopf, indem er ihnen eine systematische Transferpolitik absprach. In der Nationalelf sorgte er ein Jahr später für den Umbruch ohne den ewigen Platzhirschen Michael Ballack, und sein Rücktritt nach dem WM-Sieg 2014 zeugte ebenso von querdenkerischen Fähigkeiten. Wenn er auch aneckte, am Ende gab ihm die Geschichte verlässlich Recht. Es wäre spannend geworden, wie er mit den Münchner Alphatieren die Zukunft angegangen wäre.

Sein sportlicher Rückzug im Sommer tut den Fans weh, sei aber wohlbegründet, heißt es in seinem Umfeld. Lahm ist ein Perfektionist, er frage sich nach jedem Spiel: Was trage ich noch bei? Werde ich meiner Rolle als Führungsfigur gerecht? Alles sei eine Frage der Motivation, Geld spiele keine Rolle, man müsse nicht alles ausreizen. Er habe die Bayern bereits im Trainingslager im Januar vor einem Jahr auf diese Situation vorbereitet, und sich nun auch den Bossen rechtzeitig offenbart. Dass Hoeneß am Dienstagabend ein irritierendes Bild abgab, sei „eine Marginalie“, sagt Hoeneß, „wir sind nicht nachtragend“. So ist das beim Watschentanz: Mal fängt man sich eine, mal teilt man aus.

Alles ganz harmlos. Oder?