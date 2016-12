Hummels‘ strahlender Auftritt

Grätschen geht auch in Blond: Mats Hummels.

Neue Haarfarbe, alte Souveränität

Mats Hummels war schon unter sportlichen Gesichtspunkten einer der auffälligsten Bayern gegen RB Leipzig. Aber nicht nur deshalb stach er hervor.

München – Mats Hummels hat das Glück, ein Mützengesicht zu haben. Sobald es draußen etwas frischer wird, tritt der Weltmeister nach dem Spiel mit wollwarmer Kopfbedeckung vor die Kameras und macht dabei durchaus eine gute Figur. Nicht jeder kann sowas tragen. Am Mittwoch sah Hummels in der Mixed Zone mit tief heruntergezogener Mütze aus wie immer, aber das half ihm nun auch nichts mehr. Wie ein Leuchtturm hatte er in den 90 Minuten zuvor die Blicke auf sich gezogen, riesengroß und oben hell.

Wie sich bald herumsprach, war eine misslungene Wette der Grund für den frischblondierten Auftritt. Es ging, nun ja, ums Dosenwerfen auf der Wiesn. Hummels ist ein guter Fußballer, aber als Werfer eine echte Enttäuschung. Zur Strafe musste er sich verpflichten, mindestens ein Bundesligaspiel in diesem Jahr mit hellem Haar zu bestreiten. „Komm“, sagte er sich daraufhin, „dann gleich Erster gegen Zweiter.“ Das Spitzenspiel hatte den Vorteil, dass es das letzte war und er sich nun ein Weilchen zurückziehen kann ins Private. Nicht mal die Kollegen wird er treffen mit ihren spitzen Bemerkungen. Am besten gefiel Hummels der Satz „Sieht leider nicht so schlecht aus wie erhofft“.

„Blond gefällt mir sehr gut“, sagte Karl-Heinz Rummenigge sogar wenig später, meinte das aber anders als die Zuhörer. Ihm ging es um das grundsätzliche Auftreten seines Abwehrchefs, mit welcher Haarfarbe auch immer. Hummels, im Sommer für rund 35 Millionen Euro aus Dortmund zurückgekehrt, war auch gegen Leipzig ein Abwehrchef mit souveränem Stellungsspiel und exzellenter Übersicht. Im noblen Kader der Bayern mag er nicht die Ausnahmestellung haben wie beim BVB, doch seine Qualitäten werden auch in München geschätzt. Er habe für eine Stabilität gesorgt, „die ihresgleichen sucht“, schwärmte Rummenigge.

Für den Vorstandsboss ist Hummels auch deshalb „ein toller Transfer“, weil die Innenverteidigung verletzungsbedingt eine Dauerbaustelle war. Jerome Boateng wird nach der Winterpause noch nicht gleich zur Verfügung stehen, er hat gerade erst eine Operation am Brustmuskel überstanden. Hummels wird also noch ein Weilchen der unumstrittene Kopf der Defensive sein. Wenn auch wohl nicht lange ein blonder.