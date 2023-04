„Ähnelt Pep extrem“: Gündogan vergleicht Tuchel mit Guardiola

Von: Jan Oeftger

Ilkay Gündogan ist unter Guardiola Kapitän von Manchester City. Doch auch von seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel hat er eine hohe Meinung.

Manchester – Die Saison 2022/2023 geht in die heiße Phase. Genau wie in der Bundesliga spitzt sich auch in England der Kampf um die Meisterschaft zu. Mittendrin ist Ilkay Gündogan. Der deutsche Nationalspieler hat mit Manchester City den Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal zuletzt verkleinert.

Name Ilkay Gündogan Geboren 24. Oktober 1990 in Gelsenkirchen Verein Manchester City

Gündogan schaut genau auf Bundesliga-Titelrennen zwischen Bayern und Dortmund

Doch auch nach Deutschland schaut Gündogan weiter genau. Mit Borussia Dortmund duelliert sich sein Ex-Club mit seinem früheren Trainer Thomas Tuchel und dem FC Bayern.

„Für mich ist Thomas Tuchel einer der besten Trainer weltweit“, zeigt Gündogan im Interview mit Sky Hochachtung für den Bayern-Trainer. Ein Jahr lang trainierte Tuchel den deutschen Nationalspieler bei Borussia Dortmund. Doch auch als Gegner trafen die beiden schon aufeinander. „Es war immer extrem schwer“, berichtet Gündogan über diese Duelle in der Premier League.

Ilkay Gündogan spielte ein Jahr unter Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © imago sportfotodienst

Bayern-Trainer Tuchel „achtet auf Kleinigkeiten“

„Ich weiß, wie er taktisch arbeitet und auf was für Kleinigkeiten er achtet“, sagt Gündogan und zieht sogar einen besonderen Vergleich: „Er ähnelt Pep extrem.“ Unter Pep Guardiola erlebt der Mittelfeldspieler seit einiger Zeit die erfolgreichste Phase seiner Karriere, wurde unter anderem viermal englischer Meister.

Gündogan ist davon überzeugt, dass Tuchel die Bayern wieder zu „einer der besten Mannschaften Europas formen wird“. Doch damit darf er zumindest in Gündogans Sinne noch fünf Spiele warten. Im Meisterkampf drückt er aus alter Verbundenheit dem BVB die Daumen. Die Bayern müssen in der nächsten Partie gegen Hertha auf zwei Stammkräfte verzichten.

Gündogan spürt in der Nationalmannschaft nicht dasselbe Vertrauen wie im Verein

Im Sky-Interview wirft Gündogan auch einen Blick auf die Nationalmannschaft. Anders als im Verein hat er beim DFB nicht die Rolle des absoluten Führungsspielers und Leistungsträgers. „Die Umstände und die Dynamik in der Mannschaft sind einfach anders. Das Vertrauen mag vielleicht auch anders sein“, so der 32-Jährige.

Dennoch stellt er klar, dass er gerade im vergangenen Jahr auch im Nationalteam „sehr, sehr gute Spiele“ gemacht habe. Sein Ziel bleibt es trotzdem, unter Hansi Flick noch konstantere Leistungen abzurufen – so wie seit Jahren unter Pep Guardiola. (jo)