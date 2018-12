Live-Ticker: FCB-Aufstellung ist da! Kovac bleibt seinem Motto treu

Der FC Bayern ist wieder in der Spur. Gegen Ajax Amsterdam kann die Kovac-Elf heute den Gruppensieg in der Champions League klarmachen. Verpassen Sie in unserem Live-Ticker nichts.

Ajax Amsterdam - FC Bayern München -:- (Mi, 21 Uhr)

Ajax Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Wöber, Tagliafico - Blind - F. de Jong, van de Beek - David Neres, Ziyech, Tadic Bank: Lamprou (Tor), Kristensen, de Wit, Labyad, Schöne, Dolberg, Huntelaar FC Bayern: 1 Neuer - 13 Rafinha, 4 Süle, 17 Boateng, 27 Alaba - 18 Goretzka, 32 Kimmich - 22 Gnabry, 25 Müller, 7 Ribéry - 9 Lewandowski. FCB Reservebank: 26 Ulreich, 5 Hummels, 8 Javi Martinez, 35 Renato Sanches, 29 Coman, 2 Wagner, 6 Thiago Tore: --- Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

>>> Ticker aktualisieren <<<

20.40 Uhr: Niko Kovac am Mikro bei Sky über den möglichen Gruppensieg: „Es ist egal, ob man Erster und Zweiter wird. Der einzige Vorteil ist, dass man zu Hause spielt im zweiten Spiel.“

Niko Kovac über die Rotation: „Die Mannschaft macht einen sehr gefestigten Eindruck. Keiner ist so müde, dass er nicht stehen kann, deshalb keine Wechsel.“

Über die Reaktion von Mats Hummels, der erneut auf der Bank sitzt: „Wie alle anderern auch, ist er natürlich auch enttäuscht. Aber das gehört dazu, es Können nur elf spielen. Da muss er sich dem Mannschaftsgeist unterordnen.

Auf die Frage, wann er wieder rotieren wird? Das muss man schauen. Wenn es Probleme geben könnte, werden wir eingreifen. Solange es keine Probleme, gibt es keinen Grund einzugreifen.“

...Was die Mannschaft im Vergleich zum Hinspiel besser machen muss: Wir müssen die Konter unterbinden. Die vielen Rochaden, die Ajax spielt, darauf dürfen wir uns nicht einlassen. Sondern müssen unsere Positionen einhalten.“

20.16 Uhr: Für Thomas Müller ist es heute sein 105.Auftritt in der Champions League, damit zieht er mit dem bisherigen deutschen Rekordspieler Philipp Lahm gleich.

Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong in der Startelf

19.56 Uhr: So und jetzt ein kleiner Blick in die Umkleide des Heimteams. Also ein klitzekleiner Unterschied fällt beim genauen Studieren der Bilder durchaus auf.

19.54 Uhr: Wie sieht es eigentlich im Inneren der Ajax-Arena aus? Der FC Bayern präsentiert auf seinem Twitter-Kanal die Gästekabine. Relativ spartanisch eingerichtet.

19.49 Uhr: Nun lässt auch Ajax die Katze aus dem Sack. Klaas-Jan Huntelaar sitzt auf der Bank. Die beiden Jung-Juwelen Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong stehen natürlich in der Startelf. Ob sich die beiden heute bei ihrem neuen Arbeitgeber sportlich perfekt in Szene setzen können? Der FC Bayern soll ja großes Interesse zeigen.

FC Bayern: Kovac verzichtet weiter auf Rotation

19.41 Uhr: Niko Kovac setzt seine Ankündigungen in die Tat um. Der Kroate schickt genau die gleiche Elf wie beim Derbysieg gegen Nürnberg auf den Rasen. Rotation ist beim Rekordmeister zurzeit ein Fremdwort.

19.37 Uhr: Dass die Fans des FC Bayern mittlerweile in Amsterdam angekommen sind, sollte sich bei diesen Bildern in der Stadt schon längst rumgesprochen haben.

19.26 Uhr: Der Rekordmeister kann heute für einen neuen deutschen Punkterekord sorgen. Die Bedingung: Ein Sieg muss her. Dann hätte der FC Bayern 16 Punkte auf dem Konto. Der bisherige Topwert einer deutschen Mannschaft in der Gruppenphase liegt bei 15 Zählern.

18.52 Uhr: Solange die Bayern heute nicht verlieren, ziehen sie als Gruppensieger in die K.o-Phase ein. Die jüngste Vergangenheit spricht auf alle Fälle für die Münchener. In keinem der letzten sieben CL-Auswärtsspiele ging der Rekordmeister als Verlierer vom Platz.

18.02 Uhr: Die U19 des FC Bayern hat zwar in Amsterdam gewonnen, ist aber trotzdem aus der UEFA Youth League ausgeschieden. So lief das Spiel.

17.39 Uhr: Die Johan-Cruyff-Arena öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn ihre Pforten, also um 19.00 Uhr. Die Fans des FC Bayern (2673 sind mitgereist) treffen sich auf dem Nieuwmarkt, einem Platz in der Innenstadt mit zahlreichen Restaurants, Geschäften, Cafés und Bars - besser geht es ja fast nicht.

17.30 Uhr: Dem FC Bayern reicht heute bereits ein Remis, um sich Platz 1 in der Gruppe E zu schnappen. Das würde dem Rekordmeister für das Rückspiel im Achtelfinale das Heimrecht sichern und einen vermeintlich leichteren Gegner bescheren.

10.35 Uhr: Wie werden die Bayern bei Ajax Amsterdam beginnen? Wir beleuchten jede Position und nennen mögliche Startelfkandidaten.

Tor: Nationalkeeper Manuel Neuer dürfte auch in Amsterdam zwischen den Pfosten stehen. Neuers Leistungen in den letzten Wochen haben sich zwar stabilisiert, trotzdem spielt der Weltmeister nicht seine beste Bayern-Saison. Bei den meisten der ungewöhnlich vielen Gegentoren (18 in der Bundesliga, 2 in der Champions League) des Rekordmeisters traf Neuer zwar keine Schuld, doch seine alte Sicherheit und Souveränität strahlt der Keeeper im Moment noch nicht aus. Da tut jede Spielminute gut. Der verlässliche Ersatzmann Sven Ulreich muss sich also weiter gedulden.

Innenverteidigung: In der Innenverteidigung haben sich Jerome Boateng und Niklas Süle gefunden. Süle (23) ist zweifellos die Zukunft der deutschen Innenverteidigerzunft, Boateng hat sich in seinen Leistungen stabilisiert und glänzt sogar ab und an wieder mit seinen berühmten langen Bällen. Außen vor ist aktuell Weltmeister Mats Hummels, der sich einige grobe Fehler leistete und den Unmut der Fans auf sich zog, als er verriet, er sei bei der Pleite beim Tabellenführer Borussia Dortmund krank aufgelaufen. Hier würde es sich für Trainer Niko Kovac anbieten, Hummels auf hohem Niveau eine Bewährungsschance zu geben, und Dauerbrenner Süle ein Pause zu gönnen.

Außenverteidigung: David Alaba ist auf links gesetzt - und will vermutlich gar nicht, dass er eine Pause bekommt. Alaba ist einer derjenigen, die seit Wochen ihrer Topform hinterherrennen. Für den Österreicher zählt jede Minute, denn die Verantwortlichen erwarten sich von ihm deutlich mehr, als er zuletzt gezeigt hat. Für ihn ist eine Pause unwahrscheinlich. Auf rechts biss sich zuletzt Oldie Rafinha (33) festgespielt, und das wird auch in Amsterdam so bleiben. Es fehlen schlicht Alternativen, denn Joshua Kimmich wird woanders gebraucht.

Defensives Mittelfeld: Das neue junge deutsche Prunkstück der Bayern wird sicher weiter Spielpraxis sammeln sollen: Leon Goretzka und Joshua Kimmich sind Bayerns neues „Spaßduo“ - eine Achse, die Spaß macht und die Fans hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Kovac wird einen Teufel tun und seinen neuen Supermotor auseinanderschrauben, auch wenn es „nur“ um den Gruppensieg geht. Für Javi Martinez wird nur die Bank bleiben.

Offensives Mittelfeld: Serge Gnabry, Franck Ribéry und Thomas Müller - diese drei waren zuletzt Kovac‘ Wahl als Offensivtrio hinter der einzigen Spitze. Für Gnabry gilt wie für Goretzka und Kimmich - Kovac ist heilfroh, dass einer seiner Griffe geglückt ist. Gnabry soll sich weiter festspielen und zum echten Leistungsträger heranreifen. Weniger sicher ist der Platz von Müller und Ribéry. Der Franzose (35) ist zwar Teil der zuletzt erfolgreichen Elf gewesen, doch seine Zeit beim FC Bayern läuft unweigerlich ab. Gut möglich, dass Kovac dem wieder genesenen Kingsley Coman (22) einige Spielminuten verschafft - ob von der Bank aus, oder vielleicht diesmal sogar von Anfang an. Denn eins ist klar: Coman ist, wenn er sich nicht verletzt, die Zukunft. Und Müller? Er ist auf einem guten Weg, seinen alten Spielwitz wiederzufinden. Kovac wird ihm nach seinem Aufwärtstrend wohl weiter vertrauen. Für Thiago, Renato Sanches und Arjen Robben (verletzt und gar nicht mitgereist) dagegen heißt die Devise vorerst weiter: Geduld.

Sturm: Niemand bräuchte dringender Spielzeit als Sandro Wagner. Sein Problem heißt seit eh und je Robert Lewandowski, und der ist bekannt dafür, dass er ungern auch nur eine Minute verpasst, in der er seine unglaublichen Torbilanzen weiter ausbauen kann. Zuletzt traf Lewandowski doppelt und überzeugte auf ganzer Linie. Kovac wird auch hier höchstwahrscheinlich nicht experimentieren.

9.29 Uhr: Auch in den Niederlanden müssen die Roten auf ihren Niederländer verzichten. Ohne den an Knieproblemen laborierenden Robben reist der FCB-Tross nach Amsterdam. 19 Profis sind dagegen an Bord des Fliegers, darunter drei Torhüter. Auch Winter-Zugang Davies wird die Reise mitantreten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker vom Auswärtsspiel des FC Bayern bei Ajax Amsterdam. Anstoß der Partie ist am Mittwoch um 21.00 Uhr.

Vorschau: Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München im Live-Ticker

Es geht wieder aufwärts beim FC Bayern, und die große Krise scheint überwunden. Das Team von Trainer Niko Kovac holte zuletzt drei Siege (5:1 gegen Lissabon, 2:1 in Bremen und 3:0 in Nürnberg) und scheint sich von den Enttäuschungen des Last-Minute-Ausgleichs gegen Düsseldorf und der Pleite bei Tabellenführer Dortmund erholt zu haben.

Kovac darf wieder durchatmen, und kann am Mittwoch einen weiteren Schritt in Richtung Bayern-Normalität machen: Er kann sein Team zum Gruppensieg in der Champions League führen. Dazu reicht beim Tabellenzweiten Ajax Amsterdam bereits ein Unentschieden, denn die Niederländer liegen aktuell zwei Punkte hinter den Münchnern in der Tabelle.

Mit Ajax haben die Bayern außerdem noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen: Das 1:1 aus dem Hinspiel war eines jener Spiele, durch das der deutsche Rekordmeister nach und nach in eine handfeste Krise schlitterte. Diese ist mittlerweile überwunden, und die Stammelf bei den Bayern steht nach Kovac‘ Abschaffung der Rotation ebenfalls.

Kovac muss nacharbeiten: Gruppensieg wichtig für FC Bayern

Dass der Kroate trotz der bereits geglückten Qualifikation für das Achtelfinale nun wieder mit dem Experimentieren beginnt, gilt als unwahrscheinlich. In den vergangenen Jahren, als die Münchner oft schon vor dem letzten Gruppenspieltag als Sieger der Gruppe feststanden, hatten Bayern-Trainer durchaus den Luxus, ihre Reservisten auf höchstem Niveau zu testen. Kovac muss aber noch nacharbeiten - der Gruppensieg ist wichtig für den FCB, um im Achtelfinale großen Kalibern wie Real Madrid oder dem FC Barcelona aus dem Weg zu gehen.

Zudem gilt es für die Bayern, durch Siege Positiv-Schlagzeilen zu schaffen. Ob es um den öffentlich kritisierten Präsidenten Uli Hoeneß geht, um Hasan Salihamidzic‘ Nachtreten gegen seine Vorgänger oder um unglückliche Outfits auf der Weihnachtsfeier, die aufgrund der Dortmunder Bundesliga-Dominanz nicht ganz besinnlich sein konnte - eine weitere Gala wie das 5:1 über Lissabon stünde den Bayern trotz der überstandenen Krise aktuell sehr gut zu Gesicht.

Die Champions-League-Spiele am Mittwoch können Sie live im TV und im Live-Stream sehen. Dazu gehört die Übertragung von Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München wie auch Manchester City gegen TSG 1899 Hoffenheim.