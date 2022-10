Ehemaliger Bayern-Profi Ali Daei im Iran festgenommen - FCB schweigt als einziger Ex-Verein

Der ehemalige FC-Bayern-Profi Ali Daei ist im Iran festgenommen worden, nachdem er die Proteste im Land unterstützt hatte. Der Rekordmeister verzichtete jedoch bislang auf ein Statement zur Lage seines Ex-Spielers.

Saqqez - Seit Mitte September rollt eine Protestwelle im Iran. Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die nach einer Festnahme durch die ira­ni­sche Sit­ten­po­lizei wegen angeb­li­cher Ver­stöße gegen die Kleiderordnung verstorben war, gingen zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen das Mullah-Regime zu protestieren. Die Demonstranten erhalten prominente Unterstützung von ehemaligen iranischen Fußballstars, die sich nun zunehmend selbst in Gefahr bringen. Zuletzt soll der ehemalige FC-Bayern-Profi Ali Daei in seiner Heimat festgenommen worden sein.

Iran-Proteste: Ex-Bayern-Profi Ali Daei in seiner Heimat festgenommen - sogar Schüsse fielen

Wie die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw am Mittwoch berichtete, wurde der langjährige Bundesliga-Star von Sicherheitsbehörden in Gewahrsam genommen. Grund dafür war dessen Solidarisierung mit dem protestierenden Volk und besonders den unterdrückten Frauen, mehr als 10 Millionen Instagram-Follower erreichte er mit seinen regierungskritischen Beiträgen. Daeis Reisepass wurde im Vorfeld bereits beschlagnahmt, Mitte Oktober hatte er das Dokument nach eigener Aussage wieder erhalten. Nun folgte aber die nächste Eskalationsstufe.

Während einer Reise in die Stadt Saqqez, wo der 53-Jährige gemeinsam mit dem Ex-Nationalkeeper Hamed Lak der Beerdigung von Mahsa Amini beiwohnen wollte, kam es zur Festnahme. Die beiden wurden dem Bericht nach im ​„Hotel Kurd“ in der 165.000 Einwohner-Stadt von den Behörden abge­führt, nachdem sie offenbar unter Aufsicht des Geheimdienstes gestellt wurden. Vor dem Hotel gab es in der Folge Proteste, dabei sollen auch Schüssen gefallen sein.

Solidarität von Ex-Klubs: Hertha BSC lobt öffentlich Daeis Mut, auch Bielefeld mit Statement

Die Festnahme des Rekordtorschützen der iranischen Nationalmannschaft rief nicht nur in seiner Heimat Reaktionen hervor, auch in seiner ehemaligen Heimat Deutschland wächst die Sorge. Drei Jahre lang spielte Daei für Hertha BSC, der Berliner Geschäftsführer Sport Fredi Bobic sprach auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Spiel bei Werder Bremen seine Bewunderung für den Einsatz des ehemaligen Stürmers aus. „Es ist traurig, dass es so ist. Aber trotzdem habe ich großen Respekt vor dem Mut. Er hat auch ein Recht sicherlich, seine Stimme zu erheben, aber es ist ein anderes Regime.“

Solidarität für Ali Daei: die „Ostkurve“ von Hertha BSC im Berliner Olympiastadion. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

FC Bayern schweigt zur Festnahme von Ali Daei - 1999 wurde er mit dem FCB Deutscher Meister

Bereits Anfang Oktober hatte sich die Hertha mit einer öffentlichen Mitteilung hinter ihren Ex-Spieler gestellt, der von 1999 bis 2002 für die „Alte Dame“ aktiv war. Auch Arminia Bielefeld, Daeis erster Klub in Deutschland, setzte am Tag seiner Verhaftung ein Statement auf Twitter ab und zeigte sich „mehr als beunruhigt“ über die aktuellen Geschehnisse im Iran. „Wir solidarisieren uns mit all denjenigen, die den Konflikt nicht scheuen und Haltung zeigen“, ließ der Zweitligist über den Kurznachrichtendienst verlauten.

Ali Daei, Bayern-Profi von 1998 bis 1999, loste im April noch die WM-Gruppen aus. © Kulich/DKA/Mohammed Dabbous/imago

Der FC Bayern München, mit dem Daei 1999 die Deutsche Meisterschaft holte, verzichtete hingegen auf eine Mitteilung zur Festnahme des 107-fachen Bundesligaspielers. Daei ist nicht der erste iranische Ex-Bayern-Profi, der aufgrund seiner Kritik am Regime Repressionen erlebt. Ende September wurde das Haus des ehemaligen Münchners Ali Karimi beschlagnahmt, nachdem sich dieser öffentlich hinter die Protestler gestellt hatte. Auch in diesem Fall hielt es der Rekordmeister nicht für nötig, seinen ehemaligen Spieler in Form einer öffentlichen Bekundung zu unterstützen. (ajr)