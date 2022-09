„Alles weg“: FC Bayern II erlebt historisches Debakel in Burghausen

Die Bayern Amateure gingen in Burghausen unter. © Mike Megapix

Der FC Bayern München II erlebt ein historisches Debakel bei Wacker Burghausen. In den letzten acht Partien gelang der Mannschaft von Martin Demichelis lediglich ein Sieg.

München - Fast elf Jahre war es her, dass die „Bayern-Amateure“ zuletzt derart deutlich verloren hatten. Am 18. September 2011 unterlag der FCB-Nachwuchs in der Regionalliga Süd bei der zweiten Mannschaft des FSV Frankfurt ebenfalls mit 0:5, der Trainer hieß damals Andries Jonker, in der Startelf stand etwa Emre Can.

In der Regionalliga Bayern hatte es eine solch klare Niederlage überhaupt noch nicht gegeben, auch in den beiden Drittliga-Jahren zuletzt nicht. Dabei habe seine Elf, wie Trainer Martin Demichelis betonte, eine Woche nach der 6:0-Torgala gegen Heimstetten noch „eine gute erste Halbzeit gespielt und es nicht verdient, in Rückstand zu gehen“. Im Anschluss an den zweiten Gegentreffer aber, so der Argentinier, „war alles weg“. Nachdem die Münchner die ersten beiden Treffer per Eigentor selbst erzielt hatten (Denk, 16.; Tikvic, 48.), folgten noch drei weitere Einschläge (70., 79., 86.). Platz neun, nur ein Sieg in den jüngsten acht Partien, 22 Gegentreffer, es sind Zahlen des Schreckens für den Drittliga-Meister 2019/20. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)