„Bei Arsenal ist keine Hoffnung mehr“

Der frühere Unterhachinger Uwe Rösler spielte unter anderem für Manchester City und arbeitet seit Jahren als Trainer in England. Im Interview spricht er über das Gastspiel des FC Bayern in London, die Institution Arsene Wenger, den Gentleman Bastian Schweinsteiger und Pep Guardiolas unverkennbare Handschrift

Blackpool – Uwe Rösler (48) wurde einst bei Manchester City mit einem eigenen Song gefeiert, kickte zudem für den FC Southampton und West Bromwich. Auch nach seiner Karriere ließ den ehemaligen Stürmer der SpVgg Unterhaching England nicht mehr los, er arbeitete auf der Insel bereits als Trainer bei Leeds United, beim FC Brentford und bei Wigan Athletic. Derzeit coacht er den Drittligisten Fleetwood Town. Im Interview erklärt er, wie die Briten das Gastspiel des FC Bayern beim FC Arsenal sehen.

Herr Rösler, die Bayern kommen mit einem 5:1 – wie sieht England dieses Duell: Noch Hoffnung oder mit britischem Humor?

Arsenal hat kein gutes Momentum, weder in der Premier League noch in der Champions League. Da ist jetzt gegen die Bayern keine Hoffnung mehr da. Arsenal kann aber auch nicht die Besten schonen, sonst droht ein Debakel. Es herrscht der Wille zur Wiedergutmachung – und dass sich alle bekennen zum Verein: Arsene Wenger, Mesut Özil, Alexis Sanchez, alle müssen zeigen, dass sie noch an Arsenal glauben.

Wie gehen die britischen Medien mit Wenger um? Sie sind ja berüchtigt, aber nach 20 Jahren als Trainer hat er sich durchaus auch Respekt verdient.

Natürlich wird er gerade sehr kritisch gesehen. Abgerechnet wird nach Leistung. Er hat die Meisterschaft seit Jahren nicht gewonnen und diesmal wird es sogar schwer, unter die Top Vier zu kommen. Aber er hat einen unheimlich guten Ruf, hat hier alles aufgebaut, beim Fachpublikum hat er eine enorme Anerkennung. Im Prinzip entscheidet auch er selbst, ob er bleibt oder nicht, ob er sagt: Genug ist genug. Wenger ist eine Institution, nicht nur für Arsenal sondern für den ganzen englischen Fußball. Deshalb ist es eine spezielle Situation.

Beim Blick auf Arsenals Mannschaft: Ist Alexis Sanchez ein Stürmer, bei dem dem Ex-Stürmer Uwe Rösler das Herz aufgeht?

Das ist einer der besten Spieler der englischen Liga, ohne Frage. Er kann vorne alles: Super im Abschluss, toll am Ball, und er kann auf der 9, der 11, der 10, der 7 spielen, ganz egal. Dazu ist sein Pressing eine Augenweide. Er ist ein ganz anderer Typ als Robert Lewandowski, aber beide sind absolute weltklasse. Sanchez ist top, top, top, er kann in jeder Mannschaft in Europa locker mitspielen.

Und im Gegenzug: Auf welchen Bayern-Spieler sind die Briten besonders scharf? Für Thomas Müller bot Manchester United schon 100 Millionen Euro.

Der FC Bayern bestimmt Europas Fußball seit Jahren, da ist jeder Spieler aus diesem Kader begehrt. Die Bayern genießen in England insgesamt einen enormen Stellenwert, das haben sie sich erarbeitet.

Würde Thomas Müller in England funktionieren?

Thomas Müller würde überall funktionieren. Seine Art zu spielen würde hier super ankommen. Er hat zudem eine eingebaute Torgarantie, hat so einen unbezahlbaren Instinkt. Jetzt hat er vielleicht mal einen kleinen Hänger, aber den hat jeder mal. Wenn er auf dem Markt wäre, würde jeder Klub hier alles versuchen, um ihn zu bekommen.

Bastian Schweinsteiger ist allerdings in England in der Versenkung verschwunden.

Sportlich hat er es schwer, ja. Aber die Fans lieben ihn. Weil sie seine Leistungen aus der Vergangenheit respektieren und es auch jetzt ungemein schätzen, wie er sich verhält. Er ist ein Gentleman, immer korrekt, ein absoluter Profi. Der Respekt für ihn in England ist in dieser schweren Phase sogar noch gestiegen.

Pep Guardiola trainiert Ihren Ex-Verein ManCity. Wie macht er sich da?

ManCity hat über Jahre alles getan, um Pep Guardiola eines Tages zu bekommen. Und auch jetzt unternehmen sie alles, um seine Wünsche zu erfüllen. Die Freude war riesig, den besten Trainer der Welt bekommen zu haben. Er hat die Messlatte mit zehn Siegen in den ersten zehn Spielen dann sehr hochgelegt. So schell geht es aber nicht. Er selbst sagt, er muss noch viel lernen, und ich sage Ihnen, was ich immer allen Leuten sage: Der Fußball hier in England ist anders. Das ist nicht wie in Spanien, Italien, Deutschland. Du musst auch deine Spieler anders führen, und all das muss auch ein Pep Guardiola erst einmal verinnerlichen. Da macht er selber ja gar keinen Hehl draus.

Es heißt, der Katalane und die Briten, das sei ein regelrechter Kulturschock.

Er braucht Zeit. Aber er hatte auch Pech, dass Ilkay Gündogan, ein super Einkauf, jetzt so lange ausfällt. Seine Transfers sitzen. Leroy Sané spielt seit Wochen fantastisch. Im Februar hat Pep Guardiola eine Phase mit weniger Spielen genutzt, um in Abu Dhabi am Feinschliff zu arbeiten. Man sieht jetzt seine Handschrift, die ist unverkennbar. Ab Juli wird er weiter umbauen, dazu werden die vielen Talente aus der Akademie jetzt viel besser integriert. Das war unter Manuel Pellegrini anders, dabei hat ManCity bei den Talenten eine ganze Menge für die Zukunft vorzuweisen. Was ich rund um den Verein höre: Alles schwärmt von Pep.

Haben Sie Ihr Herz an England verloren?

Ich hatte hier eine super Zeit als Spieler, später haben wir uns aus familiären Gründen für England entschieden, und ich habe hier meine Karriere als Trainer vorangetrieben. Aber Deutschland ist mein Ziel. Zwei Mal war ich schon knapp davor, in Deutschland zu unterschreiben. Es läuft super hier, wir sind Zweiter, 18 Spiele ungeschlagen, aber in Deutschland zu arbeiten, dazu hätte ich schon Lust.

Bei Fleetwood Town, mit dem Ex-Hachinger Markus Schwabl, liegen Sie auf Kurs Zweite Liga.

Wir sind in der Dritten Liga quasi das Leicester vom Vorjahr. Ich habe den Verein im letzten Jahr übernommen, da hat er sich gerade am letzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet. Dieses Jahr stehen wir mit praktisch dem gleichen Team am anderen Ende der Tabelle. Dabei ist unser Budget limitiert, wir haben namhafte Konkurrenten wie Sheffield, Charlton, Bolton, Millwall, Coventry City – eigentlich dürften wir nicht da stehen, wo wir gerade stehen.

Ihr Tipp: Wer holt die Champions League?

Barcelona ist wohl raus, es wird vielleicht spannend wie nie. Real Madrid und der FC Bayern haben einen kleinen Vorsprung, aber man muss fünf, sechs Teams beachten. So viele wie lange nicht mehr.

Interview: Andreas Werner