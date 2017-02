Bayerns Ernstfall vor dem Ernstfall

Der FC Ingolstadt ist Tabellen-17. und gegen den FC Bayern klarer Außenseiter. Carlo Ancelotti misst der Partie eine besondere Bedeutung bei. Der Trainer will vor dem ersten Treffen mit Arsenal endlich Fortschritte sehen.

München – Als die vergangene Woche mit einem Remis endete, war das für Carlo Ancelotti nicht sehr schön. Das 1:1 gegen Schalke hat dem Trainer des FC Bayern mäßig gefallen, wie er freimütig einräumte, aber da dachte er noch, dass die Fortschritte nur eine Frage von Tagen wären. Die neue Woche ging dann leider wieder ernüchternd los, und das galt nicht nur für den nächsten Auftritt der Mannschaft. Noch bevor sich die Bayern gegen bestürzend harmlose Wolfsburger ins Pokal-Viertelfinale mühten, musste der Trainer den nahenden Verlust seines Kapitäns und Rechtsverteidigers verkraften. Er versuchte noch, Philipp Lahm zum Bleiben zu überreden, hatte aber keine Chance. Am Freitag gab Ancelotti die Antwort wieder. Lahm wolle „seine Arbeit zu 100 Prozent machen, nicht zu 90“.

In der ersten Pressekonferenz seit der Ankündigung des Abschieds wurde dem Trainer die nicht sehr dringliche, aber vollkommen naheliegende Frage gestellt, woher er im Sommer einen Rechtsverteidiger dieses Kalibers bekommen wolle. Ancelotti wirkte sehr erfreut, dieses Thema kurz und bündig abhandeln zu können: „Das ist ein Problem für die nächste Saison.“ In der aktuellen hat er ganz andere Herausforderungen zu bewältigen.

Schon am Samstag beim FC Ingolstadt erwartet der bekannt geduldige Trainer eine spürbare Steigerung gegenüber den letzten Auftritten. Auch Ancelotti hat das Rumoren registriert, das zuletzt nicht nur rund um den Verein anschwoll, sondern selbst in der Mannschaft. Bevor es am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Arsenal richtig ernst wird, erwartet der Trainer gegen den Tabellen-17. ein kräftiges Signal: „Ich will ein gutes Spiel sehen und gewinnen.“ Er weist deshalb auch den Gedanken, Schlüsselspieler für den ersten Teil des Achtelfinals zu schonen, weit von sich: „Es wird die beste Aufstellung für dieses Spiel sein. Ich denke noch nicht an Arsenal.“

Zumindest gilt das für den Teil seines Personals, der aktuell gesund und munter ist. Anders ist es bei Franck Ribery, der sich vor einer Woche eine Muskelverletzung zuzog und an diesem Wochenende das individuelle Training wieder aufnimmt. Erfahrungsgemäß ist das der erste von mehreren Schritten, die noch die eine oder andere Woche in Anspruch nehmen werden, dennoch stellte Ancelotti am Freitag zur allgemeinen Verblüffung die These auf, ein Einsatz gegen Arsenal sei im Bereich des Möglichen: „Wir probieren alles, aber es ist schwierig. Wir werden kein Risiko gehen.“ Aus diesem Grund legte auch Robert Lewandowski am Donnerstag eine Pause ein. Er war erkältet, ist für das Spiel in Ingolstadt aber fest eingeplant.

Als die Bayern nach der Winterpause in Freiburg und Bremen ihre liebe Müh hatten, reagierte ihr Trainer noch nachsichtig. In Katar hatte man hart trainiert, Anlaufschwierigkeiten waren einkalkuliert. Gegen Schalke hätte Ancelotti dann aber doch mehr erwartet. Dass daraus nichts wurde und seine Mannschaft gerade in der Rückwärtsbewegung große Unsicherheiten offenbarte, räumt er ein: „Wir waren nicht kompakt.“ Das hat ihm schon gegen Wolfsburg besser gefallen, doch in der öffentlichen Wahrnehmung ging dieser Aspekt des Spiels weitgehend unter. Dafür waren die Wölfe zu zahm und das Thema Lahm zu überragend.

Das Ingolstadt-Spiel hat nun für den Trainer wegweisenden Charakter. Die Mannschaft soll nicht nur mit einem Erfolgserlebnis, sondern ausdrücklich mit dem Gefühl wiedergewonnener Dominanz ins Spiel gegen Arsenal gehen. Sie soll mehr Tempo und Biss zeigen, kreativer agieren und defensiv geschlossener stehen. Noch machen Ancelotti die mäßigen Auftritte nicht nervös, noch wähnt er die Mannschaft vollkommen im Soll. Für Ingolstadt aber sieht der Plan einen klaren Fortschritt vor.