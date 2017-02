Spende nach Spuckattacke

Carlo Ancelotti spendet 5000 Euro an die Stiftung des DFB - der Verband stellt das Verfahren gegen den Trainer des FC Bayern ein

München – Die Affäre ist unappetitlich, vermutlich ist sie auch genau deshalb in aller Munde gewesen. Gestern Vormittag zogen der DFB, die Bayern und ihr Cheftrainer Carlo Ancelotti einen – soweit man bei dieser wenig erbaulichen Angelegenheit davon sprechen kann – eleganten Schlussstrich unter die Spuckattacke von Berlin. Der Verband stellt das Verfahren ein, der Italiener überweist im Gegenzug eine Spende an die „Sepp-Herberger-Stiftung“.

„Grundsätzlich halten wir die menschliche Reaktion mit der Geste von Carlo Ancelotti auf die üble Spuckattacke für emotional nachvollziehbar“, ließ der Verein in einer Presseerklärung verlauten. Nach einer Stellungnahme zu den Vorgängen nach dem 1:1 am Samstag in der Hauptstadt sei das Verfahren eingestellt worden. Ancelotti werde „aufgrund seiner Geste“ (nachdem er angespuckt worden war, hatte er mit erhobenem Mittelfinger reagiert) jedoch eine Spende von 5000 Euro an die DFB-Stiftung leisten.

Der Kontrollausschuss des Verbandes hatte zuvor mit Zustimmung des DFB-Sportgerichts die Ermittlungen eingestellt. Eine Sperre wäre für den 57-Jährigen ohnehin nie infrage gekommen, als Präzedenzfall galt Norbert Düwel, der im Dezember 2014 als Trainer des Zweitligisten Union Berlin zu einer Geldstrafe von 3500 Euro verurteilt worden war. Allerdings lag der Sachverhalt diesmal anders. Die Umstände wurden als strafmildernd einbezogen, Ancelotti hatte lediglich das Problem, dass er nicht nachweisen konnte, tatsächlich angespuckt worden zu sein.

Seine Geste wurde dennoch als eine Reaktion auf eine unappetitliche Attacke eingestuft. Anders als einst bei Stefan Effenberg bei der WM 1994 oder auch Ottmar Hitzfeld als Schweizer Nationaltrainer in der WM-Qualifikation 2009 gegen Norwegen nahm man sie nicht als völlige Entgleisung wahr.

In der Branche herrscht Einigkeit, dass die Sache damit vergessen werden sollte. „Ich kann den Kollegen absolut verstehen“, sagte unter anderem der Gladbacher Chefcoach Dieter Hecking, „es ist respektlos, wenn man angespuckt wird. Keiner hat gern die Spucke eines anderen im Gesicht. Die Hemmschwelle in den Stadien wird immer kleiner.“ Die Reaktion sei „menschlich verständlich“, fand auch der Kölner Trainer Peter Stöger, und Augsburgs Manager Stefan Reuter meinte: „Wenn du bespuckt wirst, ist es schwer, dich unter Kontrolle zu halten. Er weiß heute selber, dass sich die Geste nicht gehört. Aber wir sollten das jetzt einfach vergessen.“