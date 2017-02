Schwamm drüber!

Den Stinkefinger zu zeigen, ist nicht die feine Art. Jemanden anzuspucken, aber noch viel weniger. Der DFB sollte von einer Strafe gegenüber Carlo Ancelotti daher absehen. Ein Merkur-Kommentar.

Vielleicht ist das die Ironie der Branche – aber irgendwie hat es schon etwas für sich, dass genau die Eigenschaft, die man Carlo Ancelotti eigentlich abspricht, den Bayern-Trainer nun ins Zwielicht befördert hat. Seit Wochen wird (mal öffentlich, mal nicht) darüber getuschelt, dass der Italiener keine Emotionen zeigt. Ob die Bayern gut spielen oder schlecht, ob sie gewinnen oder verlieren, ob es Störgeräusche neben dem Platz gibt oder nicht: Tonfall, Körperhaltung, Mimik und Gestik des Italieners bleiben immer gleich. Und jetzt in Berlin, da ist es halt mal passiert: Der ruhige Signore ist explodiert.

Was es braucht, um Carlo Ancelotti wütend zu machen, weiß man seit den Vorfällen am Rande des hitzigen Spiels in der Hauptstadt. Und auch wenn sich manch einer mehr emotionale Ausbrüche des dauer-coolen Coaches wünscht: Man kann nur hoffen, dass die widerliche Aktion von angeblichen Luxus-Fans der Hertha (eine Dauerkarte auf besagten Plätzen kostet 9000 Euro) ein Einzelfall bleibt. Denn mal ehrlich: Einen Menschen anspucken, das geht gar nicht! Auf der Straße genau so wenig wie im Fußballstadion – einem Ort, an dem fairer Umgang miteinander auch im Misserfolg eigentlich zu den Grundtugenden gehören sollte.

Natürlich war auch Ancelottis Reaktion nicht die ganz feine Art, und sicher war er in diesem Moment auch kein Vorbild für zahlreiche vor dem TV sitzende Kinder. In so einer Situation als Affekthandlung aber mal den Stinkefinger zu heben, wäre vielen passiert. Ancelottis Geste ist deshalb vollkommen anders zu deuten als zig andere Mittelfinger, die in der Geschichte des Fußballs schon gezeigt wurden. Sie war a) ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, richtete sich b) nicht ins Gesicht des Betroffenen und war c) nichts anderes als die Erwiderung einer auf niederste Art geäußerten (bzw. gespuckte) und vollkommen überzogene Beleidigung.

Dass der DFB-Kontrollausschuss Ancelotti nun zu einer Stellungnahme aufforderte, mag der korrekte Weg sein. Dass die Bayern diesem Fall aber gestern nicht mehr als drei Zeilen auf der vereinseigenen Homepage einräumten („Der Cheftrainer des FC Bayern wird dieser Aufforderung selbstverständlich nachkommen“), ist genauso richtig. Die Prüfung des Falls kann eigentlich nur ein Ergebnis bringen: Schwamm drüber! Aber einen trockenen, bitte!