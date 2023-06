FC Bayern gibt wohl erstes Angebot für Kane ab – sogar Details über Höhe sickern durch

Von: Jannek Ringen

In der Stürmer-Suche beim FC Bayern München geht es voran. Ein erstes Angebot für Harry Kane wurde einem Bericht zufolge abgegeben.

München – Hinter den Kulissen beim FC Bayern München laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Der Rekordmeister möchte im kommenden Jahr erfolgreicher werden und sucht deshalb einen Stürmer. Jetzt soll es im Fall Harry Kane konkreter werden.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), London, England bisherige Vereine: u.a. Tottenham Hotspur, Leicester City, Norwich City Marktwert: 90 Millionen Euro (transfermarkt.de)

FC Bayern: Harry Kane im Fokus der Stürmer-Suche

In den vergangenen Wochen kursierten viele Gerüchte über den neuen Stürmer des FC Bayern durch die Gazetten. Erst war Victor Osimhen von Neapel der Favorit, dann Nationalstürmer Niclas Füllkrug und Juves Nummer neun Dušan Vlahović. Der Kontakt zu Harry Kane soll bereits sehr schnell abgekühlt sein.

Doch das Thema Kane zum FC Bayern scheint aktueller denn je. Die Gespräche zwischen den Parteien sollen wieder laufen und die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters sollen laut dem für gewöhnlich gut informierten Magazin The Athletic bereits ein erstes Angebot für den Stürmer abgegeben haben. Dieses soll 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft betragen.

Der FC Bayern München möchte Harry Kane verpflichten. © IMAGO / Sven Simon

FC Bayern klopft an: Tottenham läuft bei Harry Kane die Zeit davon

Die Tottenham Hotspur befinden sich im Kampf um ihren Rekordtorschützen in einer denkbar schlechten Position. Zum einen hat Kane nur noch ein Jahr Vertrag im Norden Londons und eine Verlängerung scheint derzeit in weiter Ferne. Ablösefrei möchte man den Torjäger nur ungern ziehen lassen.

Zum anderen haben die Spurs in der abgelaufenen Spielzeit das europäische Geschäft verpasst, was bedeutet, dass sie auf zusätzliche Einnahmen angewiesen sind. Dies macht einen Verkauf von Kane wahrscheinlicher, zumal es sein eigener Anspruch ist, europäisch zu spielen. Am liebsten natürlich in der Champions League.

Poker um Harry Kane: Was macht die Konkurrenz?

Wenn ein Stürmer wie Kane, der trotz einer desaströsen Premier-League-Saison seines Teams 30 Treffer erzielte, auf dem Markt ist, dann ist die Konkurrenz nicht weit entfernt. Neben dem FC Bayern interessieren sich auch Manchester United und Real Madrid für den 29-Jährigen. Ancelotti hatte bei einem Meeting von Real großes Interesse hinterlegt.

Es wird erwartet, dass die Spurs deutlich mehr als die bisher gebotenen 70 Millionen Euro vom deutschen Meister verlangen. Außerdem könnte die finanziell potente Konkurrenz den Preis zusätzlich nach oben treiben.