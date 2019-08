Rebic zum FC Bayern? Rummenigge schafft Klarheit im Wechsel-Durcheinander

Der FC Bayern München baggert wohl weiter am angeblichen Wunschspieler von Trainer Niko Kovac. Jetzt soll es sogar schon Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt geben.

Update vom 28. August, 20.13 Uhr: Viele Fans und auch Coach Niko Kovac dürften Luftsprünge machen, sollte der Rekordmeister tatsächlich Ante Rebic von Eintracht Frankfurt nach München lotsen.

„Quatsch!“, zerstört Karl-Heinz Rummenigge diese Wunschträume. Die Bild sprach den Vorstandsvorsitzenden auf einen möglichen Transfer des Vizeweltmeisters an und bekam die eindeutige Antwort: „Ihr dürft nicht alles glauben, was aus anderen Klubs kommt.“

Auch wenn viele den Kovac-Liebling sehr gerne im roten Trikot sehen würden, ist nicht nur die Rummenigge-Aussage, sondern auch der Stand der Dinge recht eindeutig.

Rebic wirkt zwar seit dem Weggang seiner beiden Nebenmänner, Luka Jovic und Sebastian Haller, etwas unglücklich und lustlos in Frankfurt, trotzdem werden die Hessen ihre hohen Forderungen wohl kaum herunterschrauben.

Im Juli schreckte bereits Atletico Madrid vor dem enormen Preisschild zurück. Kaum vorstellbar, dass der FC Bayern jetzt so tief in die Tasche greifen würde, bedenkt man, dass man an der Isar wohl schon die von RB Leipzig aufgerufene und deutlich niedrigere Ablöse für DFB-Star Timo Werner nicht erfüllen wollte.

Update vom 28. August, 6.23 Uhr: Ante Rebic (25) ist nach Waden-Problemen wieder fit. Der Eintracht-Stürmer möchte lieber mal für einen großen Klub spielen, wie Bild berichtet. Doch liegen wirklich Angebote vor?

Update vom 27. August, 20.46 Uhr: Hat der FC Bayern seine Transfers für diesen Sommer schon getätigt oder gibt es nochmal Bewegung auf dem Markt? Der Rekordmeister hat bereits eine ganze Reihe an Spielern verpflichtet.

Nun soll man auch noch an Ante Rebic von Eintracht Frankfurt interessiert sein. Bis zum 2. September wäre noch Zeit, um ihn oder beispielsweise den jungen Spanier Marc Roca* nach München zu locken. Aber haben die Bayern überhaupt noch Bedarf? Nach Informationen der Sport Bild offenbar nicht.

Der #fcbayern plant nach @SPORTBILD-Informationen keine Transfers mehr bis 2. September. Bei den Abgängen ist nach wie vor ein Verkauf von Jerome Boateng möglich, aktuell gibt es jedoch keine Angebote. @BILD_Bayern @BILD_Sport — Tobias Altschäffl (@altobelli13) August 27, 2019

Reporter Tobias Altschäffl verkündete über Twitter, dass man beim FCB keine weiteren Zugänge plant. Lediglich der Abschied von Jerome Boateng käme noch infrage, wie tz.de* berichtet.

Erstmeldung vom 27. August, 10.15 Uhr: München - Er ist angeblich der Wunschspieler von Niko Kovac: Ante Rebic von Eintracht Frankfurt ist erneut beim FC Bayern München im Gespräch. Diesmal ist sogar von Verhandlungen mit Bundesligist Eintracht Frankurt die Rede. Wie Sport.de mit Berufung auf calciomercato berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Rebic als Backup für Robert Lewandowski eingeplant haben.

Die Eintracht sei demnach bereit, den 25-Jährigen für 35 Millionen Euro in die bayerische Landeshauptstadt ziehen zu lassen. Auch die beiden Mailänder Klubs, AC und Inter, sollen am Kroaten interessiert sein. Ein Wechsel nach München ergebe jedoch mehr Sinn. FCB-Trainer Niko Kovac gilt als großer Förderer von Rebic, die beiden haben schon bei der Eintracht zusammen gearbeitet und gemeinsam den DFB-Pokal gewonnen - im Finale gegen den FC Bayern.

Eintracht-Star Rebic zum FC Bayern? „Parameter müssen stimmen“

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat Sky gegenüber bereits bestätigt, dass es Anfragen für Rebic gebe. Diese sollen laut Bild allerdings unter den Forderungen der SGE liegen. „Es ist schon sein Wunsch, mal für einen großen Klub zu spielen“, so Bobic. „Am Ende des Tages werden wir sehen, was die Woche bringt.“ Für einen Transfer des letzten verbleibenden Mitglieds des erfolgreichen Eintracht-Sturmtrios der letzten Saison müssten „alle Parameter stimmen“.

Rebic musste die Bundesliga-Niederlage gegen RB Leipzig am Sonntag von zu Hause aus verfolgen. Aufgrund einer Wadenverletzung stand er nicht im Kader. Zuvor wurde er wegen seiner schwachen Leistung gegen Racing Straßburg von Trainer Adi Hütter kritisiert: „Er ist ein wichtiger Spieler. Aber wenn er so spielt wie am Donnerstag, dann haben alle keine Freude - auch er nicht.“ Der Trainer gab außerdem an, dass man auf einen Wechsel Rebics „vorbereitet“ sei. „Bei solchen Spielern muss man immer gewappnet sein, dass noch etwas passieren kann.“

Möglicher Rebic-Transfer: Eintracht Frankfurt gab bereits Jovic und Haller ab

Erst am vergangenen Montag verstärkte sich die Eintracht mit Sporting-Stürmer Bas Dost. Dazu befinden sich die Mittelstürmer Goncalo Paciencia und Dejan Joveljic im Kader. Im Gegenzug ließ man die Leistungsträger Sebastien Haller (West Ham United) und Luka Jovic (Real Madrid) ziehen.

Im Zuge des Transfergerüchts um Marc Roca könnte Bayern-Coach Niko Kovac schon verraten haben*, ob es weitere Neuzugänge beim FCB gibt, oder nicht. Im Fall von Timo Werner hat sich dies offenbar vorerst erledigt, wie tz.de* berichtet.

