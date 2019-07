Transferstreit zwischen Atletico und Barca: Jetzt greift Griezmann selbst ein - Bayern wohl ohne Chance

Barcelona und Atletico Madrid liegen im Riesen-Zoff wegen Antoine Griezmann. Nun wird der Franzose offenbar selbst aktiv, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Für den FC Bayern wären das keine guten Nachrichten.

Update vom 07. Juli 2019, 21.44 Uhr: Antoine Griezmann hat seine Drohung wahr gemacht und den Trainingsauftakt von Atletico Madrid sausen lassen. Damit droht dem Franzosen eine Geldstrafe. Derweil sorgt der Weltmeister spanischen Zeitungsberichten zufolge offenbar selbst dafür, dass der Transfer zum FC Barcelona doch noch über die Bühne gehen kann. Demnach zahlt Griezmann die bei 120 Millionen Euro liegende Ausstiegsklausel selbst. Laut der Sporttageszeitung AS werde die Summe voraussichtlich am Montag oder Dienstag am Sitz der Liga hinterlegt - damit könnte der Deal am Mittwoch über die Bühne gehen. Griezmanns Vorstellung bei Barca sei demnach für Freitag geplant, zwei Tage später solle er das Training beim Meister aufnehmen.

Griezmann-Deal zwischen Barca und Atletico droht zu platzen - FC Bayern als Nutznießer?

Update vom 06. Juli 2019, 20.59 Uhr: Eigentlich schien alles klar zwischen dem FC Barcelona und Antoine Griezmann. Die Katalanen waren bereit seine Mega-Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro zu bezahlen, wollten nur noch mit Atletico über eine mögliche Ratenzahlung diskutieren. Das vermeldeten spanische Medien Einstimmig.

Doch nun gibt es auf einmal riesen Zoff und der ganze Deal droht zu platzen. Atletico ist stocksauer auf Barca, weil diese schon im Frühjahr mit dem Franzosen gesprochen haben sollen. Verhandlungen mit einem Spieler sind allerdings nicht legal, so lange sein Vertrag noch länger gültig ist als ein halbes Jahr. Griezmanns Arbeitspapier in Madrid läuft bis 2020.

Wie die Marca berichtet, fordern die Colchoneros jetzt sogar eine Entschädigung von Barcelona. Sie werfen ihnen vor, den Spieler mit den Verhandlungen abgelenkt und so Meisterschaft und Champions League maßgeblich beeinflusst zu haben.

„Respektlos behandelt“: Atletico stocksauer auf Barcelona und Griezmann

Angeblich sollen die Blaugrana auch noch versucht haben, die Ablösesumme zu drücken. Das lehnten die Madrilenen ab, weil, so das offizielle Statement des Vereins, „der Spieler und Barcelona unseren Klub und unsere Fans respektlos behandelt haben.“ Die Fronten sind mittlerweile also komplett verhärtet, dass sich alles in Wohlgefallen auflösen wird, schier unmöglich.

Atletico Madrid beordert Griezmann ins Training - der sagt ab

Nachdem also eine Einigung in die Ferne gerückt ist, verlangten die Atleti-Bosse, dass ihr Superstar am Sonntag im Training erscheint. Doch Griezmann reagiert mit Streik. Laut AS drücke der Franzose seine „Traurigkeit und persönliche Enttäuschung“ aus, spricht von einer Mail seines Anwalts, in der er das Training absagt, weil er emotional zu sehr belastet sei.

Atletico streitet mit Griezmann und Barca: Kommt jetzt der Moment für den FC Bayern?

So scheint nun auch das Band zwischen Atletico und Griezmann gerissen, dem FC Barcelona kommt man in Madrid ohnehin auf keinen Fall mehr entgegen. Damit könnte die Stunde für den FC Bayern geschlagen habe. Kaum vorstellbar, dass Griezmann nach diesem Zoff in Madrid bleiben will, aber wenn sich Barcelona aus dem Poker verabschieden müssen sollte, bräuchte er zwingend eine andere Anlaufstelle.

Die könnte auf einmal wieder München heißen. Dem FC Bayern wurde Interesse am französischen Wunderstürmer nachgesagt, das Gehaltsniveau des FC Barcelona will man an der Isar aber nicht bieten. Der Streit um Griezmann und Barca könnte das jetzt vielleicht möglich machen.

Scheiden die Katalanen aus dem Rennen aus, wird Griezmann wahrscheinlich nicht ein Jahr bei dem Verein bleiben wollen, der ihn als „respektlosen“ Söldner betrachtet. Als einzige Lösung bleibt dann die Flucht, Gehaltseinbußen würden zur Nebensache. Am Ende könnte der FC Bayern so tatsächlich als lachender Dritter dastehen.

Griezmann-Deal perfekt? Sein neuer Klub legt noch was drauf - und zahlt auf Raten

Update vom 29. Juni 2019, 15.40 Uhr: Antoine Griezmann wechselt zu Barca. Der FC Barcelona greift dabei tief in die Tasche, der FC Bayern geht leer aus. Die Katalanen zahlen Griezmanns bisherigem Verein, Atletico Madrid sogar mehr Ablöse, als gefordert. 126 Millionen Euro macht Barca für den Franzosen locker. Die geforderte Summe von 120 Millionen wird um fünf Prozent aufgestockt, dafür darf Barcelona die Ablöse für seinen Neuzugang in Raten abbezahlen, berichtet die französische l‘Équipe. Und auch beim Gehalt wird in Katalonien nicht gekleckert, 17 Millionen Euro wird Griezmann bei seinem neuen Klub pro Jahr einstreichen. Der Vertrag läuft über fünf Jahre.

Barcelona kauft Griezmann auf Raten: Finanz-Trick für Neymar?

Spanische Medien spekulieren, ob der FC Barcelona mit der Raten-Version finanziellen Spielraum für den Rest der Transferphase schaffen möchte. Die Gerüchte um eine spektakuläre Rückholaktion von Superstar Neymar halten sich hartnäckig. Doch im Werben um den Brasilianer gilt es gegen das bestens gefüllte Portmonnaie des Scheich-Klubs Paris Saint-Germain anzukommen. Da muss sich sogar Mega-Klub Barcelona einen Finanz-Trick einfallen lassen.

Griezmann nicht zum FC Bayern? Dieses Video verrät wohl, wo er hingeht

Update vom 27. Juni 2019, 15.42 Uhr: Hatte sich der FC Bayern zuletzt noch Hoffnungen auf einen Wechsel von Antoine Griezmann an die Säbener Straße gemacht, so könnte ein Video diesen Traum ad acta gelegt haben.

Im offiziellen Werbespot des LaLiga-Spielballs von Ausrüster Puma sind viele Stars der spanischen Primera Division zu sehen. So zeigen sich in dem Video unter anderem Luis Suarez, Samuel Umtiti oder Santi Cazorla im lässigen 90er-Look.

NEW SIGNING! ⚽



The ball for the 2019/20 season will be @pumafootball! The heart of #LaLiga! ❤️ pic.twitter.com/c8hkHyfOmu — LaLiga (@LaLigaEN) 27. Juni 2019

Außerdem fett im Bild: Antoine Griezmann! Da der Franzose ja bereits angekündigt hatte, dass er Atletico verlassen werde und der FC Barcelona als das naheliegenste Ziel gilt, darf man eigentlich davon ausgehen, dass Griezmann zu den Katalanen wechselt.

Warum sollte Puma sonst einen teuren Werbespot zum offiziellen Spielball der spanischen Liga mit Griezmann drehen, wenn der Superstar die Liga verlassen sollte? Und ein Wechsel zu Real Madrid kann man als Atletio-Spieler eigentlich ausschließen.

Beim FC Barcelona könnte er mit Leo Messi, Luis Suarez und möglicherweise Neymar die Mega-Offensive bilden.

Dadurch könnte ein Superstar tatsächlich Barca verlassen - und vielleicht zum FC Bayern wechseln? Angeblich hat man Ousmane Dembélé im Visier.

Griezmann doch zum FC Bayern? Mega Transfer-Karussell könnte Barca-Wechsel verhindern

+ Antoine Griezmann verlässt Atlético Madrid - kommt er zum FC Bayern? © dpa / Manu Fernandez Update vom 19. Juni 2019: Zuletzt sah alles danach aus, als würde Antoine Griezmann von Atlético Madrid zum FC Barcelona wechseln. Die Blau-Grana soll bereit gewesen sein, die Ausstiegsklausel über 120 Millionen zu ziehen. Doch nun könnte ein anderer Wechsel den Barca-Transfer von Griezmann doch noch verhindern: Superstar Neymar will nach Berichten verschiedener spanischer Medien zurück zu seiner alten Liebe, dem FC Barcelona. Sogar Lionel Messi soll sich laut El Mundo für eine Rückkehr stark gemacht haben.

Allerdings soll der Traumsturm Messi, Neymar, Suarez, Griezmann ein Traum bleiben: Wie das Blatt weiter berichtet, soll Barca nicht Griezmann und Neymar verpflichten wollen. Der Fokus soll nun auf dem Brasilianer liegen, während man sich aus dem Poker um den Franzosen zurückziehen wolle.

Das würde auch bedeuten, dass Griezmann, der seinen Abschied von Atlético bereits verkündet hat, wieder zu haben wäre. Somit könnte sich auch für den FC Bayern wieder die Tür für den Top-Transfer öffnen. Allerdings soll unter anderem auch der PSG interessiert sein, der bei einem Neymar-Abgang Ersatz bräuchte.

Video: Transfermarkt: Antonie Griezmann wird vielleicht nicht zum FC Barcelona wechseln

Antoine Griezmann: Barca-Präsident überrascht mit Aussage - Neue Chance für den FC Bayern?

Update vom 18. Juni 2019: FC Barcelona? FC Bayern? Oder doch etwas komplett anderes? Im Transferpoker um Antoine Griezmann ist nach wie vor keine Entscheidung gefallen. Dabei hatte es zuletzt schon stark danach ausgesehen. Schließlich hatte Miguel Ángel Gil Marín, Chef von Griezmanns bisherigem Klub Atletico Madrid verkündet, dass der Weltmeister schon bald für den FC Barcelona auf Torejagd gehen wird.

Die Katalanen scheinen von ihrem Glück noch nichts zu wissen - zumindest, wenn man Präsident Josep Maria Bartomeu Glauben schenkt. Er sagte bei RAC1: „Wir haben immer gesagt, dass wir nicht mit ihm gesprochen haben. Wir werden sehen, wie sich der Markt in diesen Tagen und Wochen entwickelt.“ Griezmann hatte zuletzt verkündet, schon zu wissen, wo er künftig spielen wird. Sein bisheriger Teamkollege Rodrigo will ebenfalls wechseln. Der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini steht dagegen unter Beschuss - er wurde festgenommen.

Bayern-Ziel Antoine Griezmann: Entscheidung gefallen? Atletico-Boss verkündet neuen Klub

Update vom 12. Juni 2019: Ist jetzt alles klar im Transferpoker um Antoine Griezmann? Glaubt man den Worten von Atletico-Boss Gil Marin, ist es nun sicher: „Wir wissen seit März, dass Griezmann zu Barça wechseln wird“.

Das sagte er gegenüber Sport. Der renommierte Journalist Fabrizio Romano verkündete dazu auf Twitter, dass Gil Marin den Transfer bestätigt habe. Geht nun alles ganz schnell, nachdem sich der Transfer über Monate gezogen hatte?

Gil Marin, Atlético Madrid CEO, has just confirmed that Antoine Griezmann will join Barcelona! Total agreement has been reached, confirmed https://t.co/oJRHkyji8j pic.twitter.com/Gaz2XrohnA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12. Juni 2019

Ein Wechsel zu Barcelona stand schon einmal im Raum, allerdings waren die Katalanen zuletzt offenbar sogar schon raus aus dem Rennen - aufgrund der Tatsache, dass die Spieler ein Veto eingelegt haben und Griezmann nicht bei den Blaugrana sehen wollten.

Griezmann: „Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde“ - Ein Bayern-Konkurrent ist aus dem Rennen

Update vom 9. Juni 2019: Antoine Griezmann und sein Wechsel - die Geschichte zieht sich weiter. Der französische Weltmeister hatte bereits angekündigt, dass er Atletico Madrid im Sommer verlassen wird. Aber in welche Richtung? Interessenten gibt es genügend, darunter der FC Barcelona, Paris St. Germain und der FC Bayern.

Während Griezmann und die Equipe Tricolore am Samstag in der EM-Quali mit 0:2 gegen die Türkei verloren, behielt die DFB-Elf gegen Weißrussland die Oberhand. Im Zuge der Länderspiel-Berichterstattung wurde ein Interview mit „Grizou“ vorbereitet: Darin macht der Stürmer weiterhin ein Geheimnis aus seiner Zukunft.

In the interview Griezmann says: "je sais où je vais jouer" - I know where I'm going to play



and that also he's only allowed to say that he will play for Inter Miami in the future pic.twitter.com/1p5WPNhhwU — Griezmann Chief (Fan Account) (@Griezmannility) 8. Juni 2019

Er sagte in der TV-Sendung Télématin: „Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde.“ Näher ausführen wollte er diese Aussage nicht - nur ein verschmitztes Lächeln gab es oben drauf. Und dann doch noch eine kleine Info: Miami wird es nicht. Der Franzose war zuletzt immer wieder mit der MLS-Franchise Inter Miami in Verbindung gebracht worden, die 2020 erstmals am Spielbetrieb teilnimmt. Gegründet wurde sie von keinem geringeren als David Beckham. Auch von Bayern-Ziel Nicolas Pépé gibt es Neuigkeiten. Ist der Wechsel schon fix?

Kehrtwende im Griezmann-Poker - Barca erteilt wohl Absage: Chance für den FC Bayern?

Update vom 30. Mai 2019: Was für eine Kehrtwende im Griezmann-Poker! Laut dem spanischen Sportblatt Marca hat der FC Barcelona kein Interesse mehr am französischen Weltmeister. Die Katalanen galten bislang als der Top-Favorit auf eine Verpflichtung von Griezmann, nachdem der Stürmer eine Vertragsverlängerung bei Atletico Madird ausgeschlagen und seinen Abgang verkündet hatte. Doch ein Wechsel zu Barcelona scheint nach den jüngsten Aussagen des Barca-Präsidenten Josep Maria Bartomeu mehr als unwahrscheinlich. Bartomeu erklärte, Barcelona habe "keinerlei Absicht", den 28-Jährigen zu den Katalanen zu holen. Eine Verpflichtung des Torjägers habe "keine Priorität mehr", hieß es.

Bartomeu habe aus zwei Gründen Zweifel bekommen, so Marca: Zum einen sei ihm die Ablösesumme von 120 Millionen Euro zu hoch, nachdem Griezmann im vergangenen Jahr - als ein Transfer zu Barcelona bereits angepeilt worden war - noch 100 Millionen Euro gekostet hätte. Zum anderen habe die Mannschaft es Griezmann nicht verziehen, dass dieser 2018 den geplanten Wechsel in die katalanische Metropole abgelehnt und seinen Vertrag mit dem Ligarivalen Atlético zunächst bis 2023 verlängert hatte. Auch die Barcelona-Fans seien noch immer wütend auf ihn wegen seines damaligen "Nein" zu den Blaugrana.

Besteht also doch noch eine Chance für den FC Bayern? Der deutsche Rekordmeister hat bislang ausschließlich Transfers für die Defensive getätigt und sucht noch nach Nachfolgern für die scheidenden Arjen Robben und Franck Ribery. Favoriten auf die frei gewordenen Offensivpositionen scheinen zwar eigentlich der Argentinier Paulo Dybala sowie der deutsche Nationalspieler Leroy Sané zu sein: Für den Stürmer von Juvenuts Turin soll der FC Bayern ein Mega-Angebot vorbereiten und auch die Verhandlungen über den Flügelstürmer von ManCity scheinen fortgeschritten zu sein. Doch nach der klaren Barca-Absage an Griezmann könnte auch der französische Weltmeister von 2018 wieder ein Thema für die Bayern werden.

Der Franzose wurde in dieser Saison mit Atlético in der spanischen Liga Zweiter hinter Barca. Berichten zufolge soll aber auch Manchester United nach wie vor Interesse an ihm haben. Die Bayern sind also nicht konkurrenzlos. Sollten die Transfers von Sané und Dybala allerdings scheitern, wäre Griezmann eine hochklassige Alternative.

Griezmann-Interesse vom FC Bayern! Hat sich der Weltmeister schon entschieden?

Update vom 23. Mai 2019: Noch immer steht nicht fest, wo Weltmeister Antoine Griezmann in der kommenden Saison spielen wird. Fest steht nur: Er verlässt Atletico Madrid.

Ein Wechsel zum FC Barcelona gilt als wahrscheinlichste Variante - auch dem FC Bayern wird ein Interesse nachgesagt.

Doch die gibt es offenbar nicht! So hat sich nach tz-Informationen der FC Bayern nicht mit einem Transfer des französischen Angreifers befasst.

Man rechnet auch in der Chefetage des Rekordmeisters damit, dass es Griezmann im Sommer zum FC Barcelona zieht.

Einen Spieler von Atletico konnte die Bayern immerhin an die Säbener Straße holen. Bei Lucas Hernandez gibt es nun gute Neuigkeiten zu vermelden.

Top-Klub sieht wohl von Griezmann-Verpflichtung ab - die Chance für den FC Bayern?

Update vom 17. Mai 2019: Antoine Griezmann wird seinen Verein Atlético Madrid zu Saisonende für die festgeschrieben Ablösesumme von 120 Millionen Euro verlassen. Seit das bekannt ist, kursieren in der Gerüchteküche so einige internationale Topklubs als zukünftige Arbeitgeber - darunter neben dem FC Bayern auch Paris Saint-Germain und der FC Barcelona. Ein Interessent scheint nun allerdings von einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 abzusehen.

Nun erklärte PSG-Coach Thomas Tuchel, ein Transfer des Offensivspielers sei „nicht realistisch“. Darüber hinaus betonte der ehemalige Bundesliga-Trainer: „Griezmann kann bei jedem Verein der Welt spielen. Es würde jedem Trainer gefallen, ihn zu haben“. Paris benötige aber Defensivsspieler - „und damit müssen wir starten.“

Der FC Bayern scheint im Werben um den 28-Jährigen also einen Konkurrenten weniger zu haben. Dennoch gilt wohl weiterhin der FC Barcelona als Favorit auf eine Verpflichtung des französischen Superstars.

Update vom 16. Mai 2019: Während sich viele Gerüchte um Antoine Griezmann drehen, gibt es wohl auch Neuigkeiten zur Causa Robert Lewandowski. Wie das Sportmagazin kicker erfahren haben will, sollen Paris Saint-Germain und Manchester United beim FC Bayern wegen des Stürmers angeklopft haben. Geht der Pole, sollte Griezmann kommen? Bisher reine Spekulation. Der Vertrag von Lewandowski läuft noch bis 2021 - Bayern will bis 2022 verlängern. Wie wird sich der Stürmer entscheiden?

Sollte der Rekordmeister 120 Millionen Euro für Griezmann locker machen, bräuchte er erstens Geld und zweitens einen Platz im Team. Bei beidem könnte der Pole eine Rolle spielen. Transfermarkt.de schätzt den Marktwert von Lewandowski auf 70 Millionen Euro.

FC Bayern soll bei Griezmann angeklopft haben - kommt er im Sommer?

Update vom 15. Mai 2019: Erst am Dienstagabend gab Antoine Griezmann offiziell bekannt, dass er Atlético Madrid zum Saisonende verlassen wird. Ein genaues Ziel gab er aber noch nicht an. Klar, dass in dieser Situation viele europäische Top-Klubs hellhörig werden. Und auch der FC Bayern soll erste Schritte auf Griezmann zugemacht haben.

Nach einer Aussage des spanischen Radio-Moderators Arancha Rodriguez, der bei Cope tätig ist, ist der FCB sehr interessiert an einer Griezmann-Verpflichtung. Die Münchner sollen demnach sogar schon Kontakt mit Griezmanns Beraterin und Schwester Maud Griezmann aufgenommen haben. Neben dem FCB sollen auch Paris und Barcelona an dem Franzosen dran sein, der Atlético im Sommer für festgeschriebene 120 Millionen verlassen kann.

Dem Bericht nach hätte der Weg nach München für Griezmann einen großen Vorteil: Bei den Bayern müsste er im Gegensatz zu den anderen Bewerbern keine Gehaltseinbußen befürchten. Demnach soll der Franzose bei seinem jetzigen Arbeitgeber knapp 21 Millionen Euro im Jahr verdient haben.

Cuenta @RuizAntonito que el Bayern también está interesado en fichar a Griezmann. Habría sondeado a su hermana. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 15. Mai 2019

Griezmann verkündet Abschied von Atlético Madrid - greift der FC Bayern zu?

Update vom 14. Mai 2019: Frankreichs Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann wird Atlético Madrid nach dieser Saison verlassen. Das verkündete der Offensivspieler am Dienstagabend in einem vom spanischen Spitzenclub über Twitter verbreiteten Video. „Es waren fünf unglaubliche Jahre, vielen Dank für alles, ich trage euch in meinem Herzen“, sagte der 28-Jährige unter anderem in der rund zweiminütigen Botschaft.

Für welchen Club er künftig spielen wird, ließ Griezmann offen. Als Interessent gilt der FC Barcelona. Die Transfersumme dürfte über 100 Millionen Euro liegen.

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 14. Mai 2019

Video: Transfermarkt-Hammer - Antoine Griezmann verlässt Atlético Madrid

Update vom 19. März 2019: Hollywoodreif verkündete Antoine Griezmann im letzten Sommer in der eigens kreierten Dokumentation „LaDecision“, dass er seinen Vertag bei Atletico Madrid verlängern werde. Damit erteilte der Stürmer den Avancen des FC Barcelona eine Absage. "Die Liebe und das Herz waren die Hauptgründe, um zu bleiben", erzählte Griezmann damals. Ob der Franzose mittlerweile bereut, auf sein Herz gehört zu haben? Offenbar ja. Denn das unrühmliche Aus im Champions League-Achtelfinale scheint ihn seine grenzenlose Zuneigung vergessen zu lassen. Griezmann soll sich nun intensiv mit einem Wechsel beschäftigen. Allerdings ist der FC Barcelona wohl nicht mehr am Weltmeister interessiert, wie ESPN berichtet.

Griezmann-Transfer: FC Bayern scheiterte bereits in der Vergangenheit

Somit wäre die Bahn frei für die Konkurrenz, zählt dazu auch der FC Bayern? Fakt ist: Der Rekordmeister hatte bereits 2014 einen Transfer des Franzosen realisieren wollen. Der damalige Knackpunkt war die Ablöseforderung der Spanier, wie Michael Reschke, ehemaliger Technischer Direktor beim FC Bayern, im Sport1-Fußballtalk „Doppelpass“ offenbarte: „Wir haben gesagt, wir wären eventuell bereit, 40 bis 45 Millionen Euro für den Spieler zu bieten. Der Spieler kostete aber 75 Millionen." Außerdem wurde der FC Bayern im letzten Sommer mit dem Franzosen in Verbindung gebracht. Dann folgte jedoch das Liebesgeständnis des 27-Jährigen, dessen momentane Aussagekraft allerdings bezweifelt werden darf.

Antoine Griezmann: Ablösesumme liegt bei 120 Millionen Euro

Doch ein großes Problem bleibt weiterhin die Ablösesumme, die heutzutage gleich um ein Vielfaches höher ausfallen würde. Schließlich müsste der FC Bayern im Sommer 120 Millionen Euro berappeln, um die Ausstiegsklausel des Torjägers ziehen zu können. Ein schwindelerregender Betrag, welcher jegliche Transferrekorde des Rekordmeisters sprengen würde. Bleibt ein möglicher Wechsel von Antoine Griezmann deshalb nur reine Illusion? Zumindest die Worte von Uli Hoeneß, der für den Sommer eine nie dagewesene Shopping-Tour ankündigte, lassen Spielraum für Spekulationen. Es ist somit durchaus denkbar, dass auch der Name Griezmann auf seinem Einkaufszettel steht.

Irgendwann in Deutschland? Griezmann mit überraschender Aussage über die Bundesliga

News vom 6. November 2018: Atletico Madrids Stürmerstar Antoine Griezmann sieht die zuletzt viel kritisierte Bundesliga auf Augenhöhe mit der Premier League und schwärmt vom offensiven Fußball in Deutschland. Im internationalen Vergleich sehe er die spanische Liga ganz vorne, allein schon wegen der vielen Teams in den Champions-League-Playoffs, sagte der französische Weltmeister dem Fachmagazin „Kicker“ (Montag). „Danach folgt die Bundesliga oder die Premier League. Die Premier League ist zwar populärer und wird weltweit am meisten angeschaut, da steht die Bundesliga etwas im Schatten, man spricht weniger über sie. Aber was Talente und die Mannschaften anbetrifft, nehmen sich diese beiden Ligen nicht viel.“

Antoine Griezmann: „Die Bundesliga ist sehr attraktiv“

In Deutschland suchten zudem relativ wenige Vereine ihr Heil in der Defensive, dem könne er viel abgewinnen. „Die Bundesliga ist sehr attraktiv, es wird Angriffsfußball gespielt, es fallen viele Tore, wie wir neulich in Dortmund erleben mussten“, sagte der 65-fache Nationalspieler. Vor knapp zwei Wochen war Griezmann mit Atletico beim Champions-League-Vorrundenspiel bei Borussia Dortmund mit 4:0 (1:0) unter die Räder gekommen.

Auf die Frage, ob die Bundesliga für einen Angreifer wie ihn als Wirkungsstätte reizvoll wäre, entgegnete Griezmann laut „Kicker“: „Das könnte sein.“ Allerdings fühle er sich sehr wohl in Madrid und habe noch große Ziele mit Atletico. Seinen Vertrag bei den Rojiblancos hatte er vor der Fußball-WM im Sommer bis 2023 verlängert. Sein angeblicher Jahresverdienst: 20 Millionen Euro.

dpa

