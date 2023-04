Neuer als waschechter Bayer bei ungewöhnlichem Mané-Abgang: Arena-Geflüster zum BVB-Spiel

Brazzos nächtlicher Heißhunger

Von Florian Schimak schließen

Spiel eins für Thomas Tuchel beim FC Bayern. Und siehe da, der neue Trainer bringt sogar Manuel Neuer zum Tanzen – und Sadio Mané zum Schweigen.

München – „4:2 oder 3:1 sach‘ ich! Wobei, wir könnten auch verlieren, der Tuchel ist da ja jetzt.“ Schon auf dem Weg in die Allianz Arena zum Good old Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund war klar, dass nichts klar war. Selbst die Nachwuchs-BVB-Anhänger in der U-Bahn waren sich uneinig.

Selten war man vor einem Spiel der Münchner derart ratlos, was Aufstellung, Formation und Ergebnis betrifft. Böse Zungen behaupten, unter Julian Nagelsmann wusste man immerhin, dass eine neue adidas-Collection am Spielfeldrand vorgestellt wird. Aber nicht mal das gibt Thomas Tuchel jetzt her.

FC Bayern München – Borussia Dortmund 4:2 (3:0)

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies (79. Cancelo) - Kimmich, Goretzka (85. Gravenberch) - Sané, Müller (69. Gnabry), Coman (79. Musiala) - Choupo-Moting (69. Mané) BVB: Kobel - Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck (44. Hummels), Ryerson (46. Özcan) - Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt (46. Malen), Reus (61. Dahoud) - Haller (61. Moukoko) Tore: 1:0 Kobel (ET/13.) 2:0 Müller (18.) 3:0 Müller (23.) 4:0 Coman (50.) 4:1 Can (72.) 4:2 Malen (90.)

Der neue Bayern-Coach erschien gegen den BVB im klassischen Trainer-Style: Jogginganzug, Baseball-Cap und Turnschuhe. In diesem Outfit hätte er genauso gut auch den „FC E-Garten“ in der „Royal Bavarian League“ betreuen können. Aber gut, jetzt ist‘s halt der glorreiche FCB von der Säbener Straße. Der Erfolg gibt ihm ja recht.

Arena-Geflüster: Tuchel im Kreisliga-Outfit und Neuer auf Platzsuche

Den ersten Aufreger gab‘s übrigens schon beim Einlass in die Arena, denn für die Journalisten gab‘s keine Einlass-Bändchen mehr. Wird jetzt alles digitalisiert, sodass man inzwischen fast schon eines dieser Influencer-Halsbänder tragen muss, damit man sein Handy samt Akkreditierung immer vorzeigen kann. Na ja, Doro Bär dürft‘s freuen.

Den nächsten Aufreger erlebte man dann auf der Tribüne: Captain Manuel Neuer fand nämlich zunächst keinen Platz. Es waren bereits ganze zwei Minuten (!) gespielt, bis der verletzte Keeper mit lässiger Cord-Kappe sich niederließ. Dank des netten Hinweises der Security, wusste man dann auch, dass es sich wirklich um DEN Manuel Neuer handelte.

+ Waschechter Bayer: Manuel Neuer beim 4:2-Erfolg seines FC Bayern gegen den BVB. © tz

Arena-Geflüster: Manuel Neuer zeigt sich als waschechter Bayer beim Sieg über den BVB

Als es dann nach nicht einmal einer halben Stunde schon 3:0 für den FC Bayern stand, erhob sich kurz vor der Pause auf einmal Ex-Nationalspieler Arne Friedrich vor der Pressetribüne und schaute auf sein Handy. „Football is a mental game“, war auf dem Smartphone des Experten bei den US-Kollegen zu lesen. Ob er damit direkt in die BVB-Kabine ging, ist nicht überliefert.

Was aber überliefert ist, ist, dass Captain Neuer (geboren in Gelsenkirchen) trotz Platzsuche und gebrochenem Bein inzwischen ein waschechter Bayer ist. Durch und durch. Der 37-Jährige erhob sich nämlich jedes Mal fast als Erster, sobald „Steht auf, wenn ihr Bayern seid“ in der Arena angestimmt wurde. An dieser Stelle müsste eigentlich Markus Söder ins Spiel kommen.

Arena-Geflüster: Gnabry läutet den Frühling ein und trotzdem freut sich kein Bayern-Star

Serge Gnabry wurde in der 69. Minute für den neuen, alten, wieder und immer wieder wichtigen sowie überragenden Ur-Bayer Thomas Müller eingewechselt. Neben seinem Foulspiel, das zum BVB-Elfmeter führte, sorgte Gnabry mit seinem Frisuren-Statement dafür, dass der Winter offiziell als beendet erklärt wurde. Blöd nur, dass sich Petrus nicht daran hielt und die Temperaturen anschließend umgehend in Richtung Gefrierpunkt fallen ließ.

Vielleicht blieben die Bayern-Stars deswegen cool, siegten mit 4:2 gegen den BVB und holten sich wieder die Tabellenführung. Eigentlich ein Grund für entspannte Gesichter in der Mixed Zone. Aber weit gefehlt. Weder Magic Müller, noch Joshua Kimmich zeigten sich hellauf begeistert.

+ Während Manuel Neuer (r.) einen Platz suchte, verschwand Sadio Mané (l.) auf ungewöhnliche Art aus der Allianz Arena. © IMAGO / Ulrich Wagner /tz

Arena-Geflüster: Ungewöhnlicher Mané-Abgang mit Papiertüte – auch Cancelo trägt eine Krawatte

Richtig bockig waren hingegen nach Abpfiff gleich zwei Kicker unterwegs. Sadio Mané ging nicht lächelnd (ungewohnt) und ohne Worte (noch ungewöhnlicher) durch die Mixed. Aber vielleicht hatte er auch verderbliche Ware in seine Papiertüte, deren Inhalt nicht überliefert wurde.

Dann war da noch Joao Cancelo, der nach Schlusspfiff nicht mal mit der Mannschaft zu den Fans ging, sondern sofort in Richtung Kabine verschwand und in den Katakomben noch eine imaginäre, aber dicke Krawatte um den Hals hatte. Hasan Salihamidzic wollte der ganzen Sachen aber keine große Aufmerksamkeit schenken. „Joao ist ein Top-Spieler, und er wird seine Spiele bekommen, wie jeder andere. Wir haben einen sehr schweren Monat April, da brauchen wir jeden Spieler.“ Manchmal wünscht man sich doch ein Phrasenschwein unter dem Arm.

Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind

Arena-Geflüster: Brazzo und das besondere Nachtleben in München

Aber gut, Brazzo hatte natürlich alle Hände voll zu tun an diesem Abend, musste er doch seinen Boss Oliver Kahn fast von einem Handgemenge mit Sky-Experte Lothar Matthäus abhalten. Verständlich, dass man nach solchen Vorfällen einen Heißhunger auf Burger und Hummer verspürt und dafür bis ins Morgengrauen eine Bank (tricky!) aufsuchte.

Doch dies sei nach einem solchen Abend wirklich jedem gegönnt. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Ulrich Wagner /tz