Arena-Geflüster zum Bayern-Aus: Reporter reagiert entgeistert, als Brazzo zu skurriler Analyse ansetzt

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern verabschiedet sich aus der Champions League. Dabei bewiesen die Münchner auch neben dem Platz kein Königsklassen-Format. Das Arena-Geflüster.

München – Hatte tatsächlich vor dem Spiel noch jemand an das Wunder von München geglaubt? Unter den Journalisten war im Vorfeld der Partie keiner dabei, der dem FC Bayern vier Tore gegen Manchester City zugetraut hätte.

Und dennoch war am Dienstagabend mit Anpfiff so etwas wie Spannung und Emotionalität in der Allianz Arena zu spüren. Damit bestätigen die Bayern-Fans immerhin ein Vorurteil: Erst ab dem Champions-League-Viertelfinale ist das Stadion ein Hexenkessel.

FC Bayern - Manchester City 1:1 (0:0)

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Pavard (78. Stanisic), de Ligt, Upamecano, Cancelo (64. Davies) - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala (71. Müller), Sané (64. Mané) - Choupo-Moting (71. Tel) Aufstellung Manchester City: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké (66. Laporte) - Rodrigo - De Bruyne (88. Walker), Gündogan - Bernardo Silva, Haaland (84. Álvarez), Grealish Tore: 0:1 Haaland (57.), 1:1 Kimmich (83./HE)

FC Bayern gegen Manchester City war „kein Thomas-Müller-Spiel“

Thomas Müller stand etwas überraschend nicht von Beginn an auf dem Arena-Rasen. Dabei ist der doch verkörperte FC-Bayern-Mentalität. Das wunderte dann auch KSC-Legende Winnie Schäfer, der beim Vorbeigehen an den Presseplätzen fragte, warum der Müller denn nicht spiele. Kopfschüttelnd zog er von Dannen, als ihm erklärt wurde, dass dies heute „kein Thomas-Müller-Spiel“ sei.

Ob Thomas Tuchel recht schnell bewusst wurde, dass er damit vermeintlich einen Fehler beging und daher mit Anpfiff direkt unter Strom stand, ist nicht überliefert. Was aber überliefert ist: Es dauerte handgestoppte 30 Sekunden, bis der Vierte Offizielle den Bayern-Coach das erste Mal ermahnen musste – es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.

Verliebte Blicke: Manuel Neuer erspäht beim Spiel des FC Bayern gegen Manchester City Freundin Annika Bissel. © tz

Arena-Geflüster: Zoff im Hause Neuer? Manu und Freundin sitzen beim CL-Kracher getrennt

Etwas überraschend war auch, dass Kapitän Manuel Neuer nicht auf seinem angestammten Tribünenplatz saß. Dort war zunächst nur Freundin Annika Bissel zu sehen. Der Keeper saß zwei Reihen höher und nahm seine Rolle als Lehrmeister für Padawan Johannes Schenk sehr ernst. Beide saßen dort, wo sonst eigentlich Lucas Hernandez sitzt. Stimmt, wo war der eigentlich?

Ebenfalls kurios war der süßliche Duft, der die Presse- und Spieler-Tribüne Mitte der zweiten Hälfte durchzog. Da hat wohl jemand in Bayern die Cannabis-Legalisierung umgehend durchgezogen. Wäre Markus Söder in der Nähe gewesen, wäre dies nicht passiert. Aber der war wieder lieber auf Selfie-Jagd.

Arena-Geflüster: Trubel in der Mixed und ein Rollkoffer-Störenfried

Ähnlich schnell wie Sadio Mané fand dann auch Neuer noch vor Spielende den Weg in die Katakomben der Arena. In der Mixed Zone war es nach der Partie natürlich brechend voll. Was es schwierig machte, den Aussagen der Bosse und Stars zu lauschen.

Erschwert wurde das Ganze, als im eh schon hektischen Trubel noch ein Kollege vom internationalen Fernsehen mit seinem Rollkoffer durch die Mixed Zone watschelte und es so fast unmöglich war, auch nur einen Ton vom Gesagten zu verstehen. Erst ein heftiges „Hey! Pssscht, stop walking!“ eines Presse-Menschens vom FC Bayern sorgte für etwas mehr Ruhe.

Allerdings wäre es vielleicht besser gewesen, nicht alles zu hören. Der skurrile Auftritt von Hasan Salihamidzic im Zwiegespräch mit Sky-Reporter Torben Hofmann sorgte für Verwunderung.

Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn beim philosophischen Diskurs in der Allianz Arena. © IMAGO / MIS

Arena-Geflüster: Auszüge aus der Konversation zwischen Brazzo und Sky-Reporte Hofmann

Torben Hofmann (Sky): „War es eine Fehleinschätzung, ohne echte Neun in die Saison zu gehen nach dem Verkauf von Robert Lewandowski? Würden Sie da bei sich selbst anfangen und hinterfragen, was man hätte anders machen können?“

Hasan Salihamidzic (FC Bayern): „Du warst der Erste, der gesagt hat, wir haben den besten Kader Europas. Jetzt sagst du, dass es nicht so ist ...“

Torben Hofmann (Sky): „Ich habe nie gesagt, dass es der beste Kader Europas ist?!“

Hasan Salihamidzic (FC Bayern): „Wir haben acht Offensivspieler vorne. Mit Sadio Mané, den wir verpflichtet haben …“

Torben Hofmann (Sky): „Kein Neuner!“

Hasan Salihamidzic (FC Bayern): „… Der auch schon auf der Neun gespielt hat. Aber klar, kannst du jetzt schlau sein und sagen, dass es nicht so ist. Aber wenn man sich unsere Offensive anschaut, mit all den Top-Spielern, die wir haben, mit Leroy, King ...“

Torben Hofmann (Sky): „Ja, das ist ja alles richtig. Aber es ist keiner, der dir 30 Tore in der Saison garantiert. Das sind alles gleiche Spielertypen.“

Hasan Salihamidzic (FC Bayern): „Wie ich schon gesagt habe. Acht Spieler, für vier Positionen, die alle Weltklasse haben. Das hatten wir auch mit dem Trainer so abgesprochen. Wir haben die Kader-Planung so alle zusammen gemacht. Die werden wir jetzt überdenken. Aber es war mit allen abgesprochen, auch mit dem Trainerteam. Jetzt geht‘s weiter.“

Arena-Geflüster: Asiatische Influencer scrollen mantraartig auf dem Smartphone

Was Julian Nagelsmann dazu sagt? Bei all der verwirrenden Konversation, war es fast schon beruhigend, eine asiatische Influencerin (vermutlich) neben sich in der Mixed Zone stehen zu haben, die mantraartig auf ihrem Handy herumscrollte, um einen Ausschnitt aus ihrem offenbar 90-minütigen Fan-Video zum Spiel zu finden. Unterstützt wurde sie von einem männlichen Begleiter, der einen Bayern-Fanschal um sich trug, bei dem noch das Preisschild zu sehen war.

Fast schon schade, dass es danach schon bald in den Feierabend ging … (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak