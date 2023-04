Arena-Geflüster zum Bayern-Aus: Hernandez erntet böse Blicke, Schweini überzeugt als Animateur

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern scheidet aus dem DFB-Pokal aus – und das trotz Thomas Tuchel. Julian Nagelsmann wurde aber in München noch nicht wieder gesichtet. Das Arena-Geflüster.

München – So schnell kann‘s gehen!

Der erste Titel für den FC Bayern in der geplanten und bestimmt langfristigen Ära unter Thomas Tuchel ist futsch. Auch wenn dieser es nach Schlusspfiff erstmal nicht wahrhaben wollte (s. Foto). Mit 1:2 (1:1) unterlag der Rekordpokalsieger im Viertelfinale des DFB-Pokals der Studententruppe von Dozent Christian Streich aus Freiburg. So weit zum Sportlichen an diesem Abend.

Einfach ein Siegertyp: Thomas Tuchel nach dem Pokal-Aus gegen den SC Freiburg. © tz

Arena-Geflüster: Nagelsmann wieder im Ski-Urlaub und Müller hat eine trockene Kehle

Dass die Bayern-Stars nach Abpfiff natürlich wenig Bock auf ihr Leben hatten, war klar. „Sehr, sehr bitter“, nannte Thomas Müller das Pokal-Aus: „Das tut auch richtig weh! Müssen wir aber schlucken – auch wenn’s gerade noch nicht runtergeht.“ Unglücklicherweise gibt‘s in der Mixed Zone der Allianz Arena keine Wasserflaschen, die man dem Ur-Bayer hätte reichen können.

Vielleicht hätte er mal bei Joshua Kimmich nachfragen können, der hatte nämlich keinen trockenen Hals. Ganz im Gegenteil, ihn „kotzt das alles brutal an“. Währenddessen erstickte Leon Goretzka eine schnell aufkommende Trainer-Diskussion umgehend im Keim: „Ich kann ausschließen, dass es am Trainer liegt.“ Safety first eben.

Apropos Trainer! Wo Julian Nagelsmann das Bayern-Aus verfolgt hat, ist nicht überliefert. Angeblich soll er sich – trotz aller Mahnungen von Uli Hoeneß – wieder in Richtung Ski-Urlaub verabschiedet haben. Sein Longboard aber wird er immer dabei haben, if London is calling.

Arena-Geflüster: Manuel Neuer wirft böse Blicke zu Lucas Hernandez – Ibrahimovic lauscht andächtig

Während die Bayern-Stars in der Tiefkühltruhe Allianz Arena auf dem Rasen wenig Erhitzendes anboten, versammelte sich die Rekonvaleszenten auf der Tribüne. Kapitän Manuel Neuer fand dieses Mal früher seinen Platz.

Ob es daran lag, dass er an diesem Abend eine Vorbild-Funktion hatte? Nachwuchs-Kicker Arijon Ibrahimovic (Nein, nicht verwandt oder verschwägert) wich nicht von Neuers Seite und lauschte während der Partie andächtig den Anekdoten des tatsächlich bestens gelaunten Captains.

Einen kuriosen Zwischenfall gab‘s dann natürlich wieder beim bajuwarischen Stelldichein. Denn als der ebenfalls anwesende, aber drei Reihen über Neuer sitzende Lucas Hernandez bei „Steht auf, wenn ihr Bayern seid“ es tatsächlich wagte, nicht aufzustehen, gab‘s vom Kapitän über die Reihen hinweg böse Blicke.

Lucas Hernandez, Thomas Tuchel und Schweinsteiger plus Bommes als Safri-Duo: Das Arena-Geflüster zum Pokal-Aus des FC Bayern. © Imago/ Philippe Ruiz / tz

Arena-Geflüster: Mathys Tel überrascht bei Pokal-Aus mit Schuhwahl

Offensichtlich aber waren danach alle drei Bayern-Kicker auf ihren Plätzen festgefroren. Anschließend stand nämlich keiner der drei mehr auf, wenn die Bayern-Anhänger ihr Liedgut zum Besten gaben.

Auch Youngster Mathys Tel saß mit auf der Tribüne der Verletzten. Während die alten Haudegen Neuer und Hernandez outfittechnsich (dicke Jacke, dicke Mütze, dicke Schuhe) auf die Temperaturen um den Gefrierpunkt eingestellt waren, stapfte Jüngling Tel mit offenen (!) Sneakern die Stufen nach oben. Von Papa Neuer gab‘s für Kollege Schnürschuh aber keinen Rüffel. Wohl wissend, dass auch Ski-Schuhe für das eigene Wohlergehen ab und an bedrohlich werden können.

Während sich also auf der Tribüne der Allianz Arena schon wieder seltsame Szenen abspielten, versuchten sich Bastian Schweinsteiger und Alexander Bommes in der Halbzeitpause als Unterhaltungs-Duo.

„Munich Football Arena“ und Co.: Diese kuriosen Namen bekommen die zehn EM-Stadien Fotostrecke ansehen

Arena-Geflüster über Schweinsteiger und Bommes als Safri-Duo – vermisst da noch jemand Sedlaczek?

Beide wirkten nämlich bestens gelaunt, shakerten mit den Zuschauern im Stadion, trommelten zu den rhythmischen Klängen in der Arena mit ihren Händen auf den ARD-Tischen, während die Kamera aus war und im Ersten die Tagesschau lief. Vermisst bei diesem Safri-Duo noch jemand Esther Sedlaczek?

Als dann kurz nach Wiederanpfiff Trainer Tuchel seine Ersatzspieler-Armada zum Aufwärmen schickte, outete sich Freiburg-Coach Streich kurz als Fanboy und klatschte lässig mit Bayern-Star Sadio Mané ab. Als er ähnliches nach Spielende mit Jamal Musiala versuchte, kassierte Streich allerdings einen bösen Korb.

Freiburg-Coach Christian Streich outet sich als FCB-Fanboy: Das Arena-Geflüster

Generell war Bambi Musiala nach Schlusspfiff in der Arena der Betrübten das traurigste Wesen (Danke Disney) und wollte eigentlich umgehend in die Katakomben. Erst Thomas Müller und dann Matthijs de Ligt überredeten ihn, dass er sich doch noch von den Fans verabschieden solle.

Ob anschließend tatsächlich Tränen liefen, war nicht genau zu erkennen, aber Alphonso Davies nahm seinen Kumpel dann beim Rückweg in den Arm und stützte ihn beim langen Gang in die Kabine, die Tuchel hoffentlich noch nicht verloren hat. (smk)