Robben-Gemunkel beim FC Bayern: Nachfolger von Salihamidzic?

Kehrt Arjen Robben zum FC Bayern zurück? Die Vereinslegende ist offenbar als Nachfolger von Hasan Salihamidzic im Gespräch.

München – Arjen Robben ist in diesen Tagen auffällig präsent rund um den FC Bayern München. Der Triple-Held, der seine aktive Karriere im Sommer 2021 beendet hat, war zuletzt beim Training der Bayern und bei der Heimpleite gegen Leipzig am Samstag in der Allianz Arena zu Besuch. Bringt sich Robben etwa als Nachfolger von Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Stellung?

Arjen Robben Geboren: 23. Januar 1984 in Bedum (Niederlande) Profi-Stationen: FC Groningen, PSV Eindhoven, FC Chelsea, Real Madrid, FC Bayern, FC Groningen Pflichtspiele für den FC Bayern: 309 (144 Tore, 101 Assists) Länderspiele: 96 für die Niederlande (37 Tore)

„Hat alles, was man braucht“: Arjen Robben als Nachfolger von Salihamidzic beim FC Bayern gehandelt

Um Arjen Robben gebe es laut Sky „seichte Gerüchte“, dass der Ex-Bayern-Star ein Kandidat für die Nachfolge von Hasan Salihamidzic sei. Brazzo steht in München aufgrund einer drohenden Saison ohne Titel und seiner Transferpolitik in der Kritik.

„Er hat alles, was man braucht. Er trägt das „Mia san mia“-Gen in sich wie kein anderer. Er ist ein echtes Vorbild. Er ist kommunikativ sehr stark. Gerade da hapert es beim FC Bayern“, erklärte Sky-Reporter Uli Köhler die Vorzüge von Robben, der vor vier Jahren Abschied vom FC Bayern genommen und sich im Anschluss noch einmal seinem Heimatklub FC Groningen angeschlossen hatte.

Arjen Robben wird beim FC Bayern als Nachfolger von Sportvorstand Hasan Salihamidzic gehandelt. © Revierfoto/Imago

Das Problem: Robben ist ohne Erfahrung in einer Führungsposition eines Vereins, wie auch Köhler weiß: „Die Frage ist natürlich, kann er das? Von heute auf morgen über Transfersummen feilschen. Da war der Brazzo schon sehr gut. Er wäre für die Bayern aber eine Idealbesetzung. Die Frage ist nur, auf welcher Position.“

Ein mögliches Amt wäre das des Sportdirektors, das seit dem Aufstieg von Salihamidzic zum Sportvorstand vakant ist. Matthias Sammer, der diese Rolle einst beim FC Bayern mit Bravour ausfüllte, hielt im tz-Interview ein Plädoyer für den Posten des Sportdirektors.

Sammer empfiehlt dem FC Bayern einen Sportdirektor – ein Job für Robben?

„Als ich dazukam, war ich zwar Sportvorstand, die Betonung lag aber auf ‚Sport‘ und nicht auf ‚Manager‘. Davon haben wir heute zu wenige, die jungen Trainern helfen. Viele glauben, dass die Management-Tätigkeiten wichtiger sind als die Nähe zur Mannschaft und zum Staff“, erklärte Sammer. „Man darf aber nicht vergessen, dass man da heute an die 60 Leute täglich führt. Es gibt jeden Tag Konfliktpotenzial, das musst du lösen oder präventiv erkennen. Wir haben zu viele Manager und zu wenig Sportdirektoren, die lenken und leiten.“

Die Kommunikation zählt zu Robbens Stärken. Zudem ist der ehemalige Tempodribbler bei den Fans noch immer sehr beliebt. Der Champions-League-Finaltorschütze von 2013 wurde am Samstag in der Allianz Arena vor der 1:3-Pleite gegen Leipzig frenetisch gefeiert. Die Bayern-Fans stimmten in Erinnerung an seinen 2:1 Siegtreffer im deutschen Königsklassenfinale in London gegen Borussia Dortmund sogar den Robben gewidmeten Bayern-Song an.

Robben von Bayern-Fans verehrt – verschiedene Position im Verein möglich

„Es bleibt etwas Wunderschönes. Diese Wertschätzung. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich hierherkomme und die Fans das machen“, sagte der 39-Jährige voller Stolz bei Sky. Diese Wertschätzung dürfte den Bayern-Bossen einmal mehr gezeigt haben, in Zukunft auf Robben zu setzen – in welcher Funktion auch immer.

Der Posten des Sportvorstands oder Sportdirektors wäre ohne Vorerfahrung womöglich eine Nummer zu groß. Allerdings könnte Robben auch in einer anderen Rolle oder als Jugendtrainer oder Co-Trainer durchstarten. Trainer Thomas Tuchel wollte Robben sogar kurzerhand als Spieler zurückholen. (ck)