Elber überholt: Robben stellt mit Treffer Bayern-Rekord auf

Arjen Robben hat im Trikot des FC Bayern einen persönlichen Meilenstein geschafft. Im Spitzenspiel in Dortmund übertrumpft der Niederländer Ex-Stürmer Giovane Elber.

Dortmund - Arjen Robben ist der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torschütze des FC Bayern München. Mit seinem Treffer zur 1:0-Führung im Spitzenspiel am Samstag bei Borussia Dortmund zog der Niederländer am Brasilianer Giovane Elber vorbei. Der ehemalige Angreifer hatte 92 Bundesliga-Treffer für die Münchner erzielt. Robben gelang in Dortmund das 93. Tor.

