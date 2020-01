Flick gibt Kimmich Einsatzgarantie - auch eine Premiere könnte sich anbahnen

Die Aufstellung des FC Bayern: Gegen Schalke 04 bekommt Joshua Kimmich eine Einsatzgarantie. Auch Alvaro Odriozola wird in München wohl beginnen.

Der FC Bayern trifft am Samstagabend (18.30 Uhr) im Bundesliga -Topspiel auf den FC Schalke .

trifft am Samstagabend (18.30 Uhr) im -Topspiel auf den . Trainer Hansi Flick erteilt Leader Joshua Kimmich eine Einsatzgarantie.

erteilt Leader eine Einsatzgarantie. Darf Alvaro Odriozola in der Allianz Arena von Beginn an ran?

München - Plötzlich füllt sich der Kader des FC Bayern wieder. Lucas Hernández trainiert voll mit dem Team, Serge Gnabry hat seine Achillessehnenprobleme überstanden - und mit Alvaro Odriozola von Real Madrid gibt es doch noch einen Winter-Transfer.

Am Samstagabend geht es in der Bundesliga gegen den FC Schalke (18.30 Uhr, hier im Live-Ticker). „Jedes Spiel hat so seine Tücken. Wir haben alle das Spiel gegen Gladbach angeguckt“, erzählte Hansi Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz: „Ich war beeindruckt, wie präsent Schalke auf dem Platz war und ein hohes Angriffspressing gemacht hat. Fußballerisch haben sie die Angriffe sehr gut ausgespielt.“

Welche Spieler setzt der Bayern-Trainer dem neuen königsblauen Offensivdrang entgegen?

Aufstellung des FC Bayern gegen Schalke 04: Noch ist Alexander Nübel nicht da...

Im Tor, na klar, Manuel Neuer. Sein künftiger Herausforderer Alexander Nübel steht ja noch bis Sommer auf Schalke unter Vertrag, wird aber wegen einer Rotsperre in der Allianz Arena wohl gar nicht dabei sein.

„Er hat so viel Erfahrung, weiß mit den Dingen umzugehen“, sagte Flick über die Torwartdiskussion mit Blick auf Nübel - und wird wie immer auf den Weltmeister setzen.

Aufstellung des FC Bayern gegen Schalke 04: Alvaro Odriozola rückt in die Abwehr

In der Abwehr ist dagegen Mut gefragt. Lässt Flick Neuzugang Odriozola bereits in seinem ersten Spiel von Beginn an ran? Vieles spricht dafür.

„Ich lasse mir die Dinge offen. Er macht einen guten Eindruck. Er ist ein Offensivverteidiger, der seine Schnelligkeit einbringt und gute Flanken schlägt“, erklärte der Bayern-Trainer zum 24-jährigen Spanier, der wohl vor seinem Debüt in München steht.

Aufstellung des FC Bayern gegen Schalke 04: Überangebot im Mittelfeld

Auf der Pressekonferenz schwärmte Flick auch von Ex-Bayern-Spieler Emre Can. Er wird doch nicht ...? Momentan deutet nichts auf einen Transfer hin, ohnehin hat der Rekordmeister nunmehr ein Überangebot im Mittelfeld - und eine Einsatzgarantie im defensiven Mittelfeld für Joshua Kimmich.

„Er ist ein Musterbeispiel für einen Profi, einer, der immer alles aus sich rausholt, der sich entwickeln will. Das ist eine Charaktereigenschaft, die mir an einem Spieler sehr, sehr gut gefällt“, erklärte Flick: „Er wird spielen, das kann ich ihnen sagen.“

Aufstellung des FC Bayern gegen Schalke 04: Serge Gnabry wieder im Angriff

Während der PK war aus dem Nebenraum an der Säbener Straße wiederholt lautes Gelächter zu vernehmen. „Der, der da lacht, das ist Serge Gnabry“, meinte Flick grinsend.

Grinsen dürfte auch Nationalspieler Gnabry, so unsere Prognose, wenn er im Angriff gegen Schalke wieder in die Startelf rückt. Hinter, natürlich, Robert Lewandowski.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen den FC Schalke

Neuer - Odriozola, Pavard, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Goretzka, Müller, Coutinho - Lewandowski

