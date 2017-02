Abflug nach Liverpool? Klopp wildert bei Bayern

München - Jürgen Klopp will wohl den nächsten Fitness-Experten des FC Bayern nach Liverpool lotsen. Droht den Bayern jetzt ein Ausverkauf?

Bayerns Fitness-Abteilung steht wohl vor einem kleinen Umbruch. Wie die Bild berichtet, soll Liverpool-Trainer Jürgen Klopp starkes Interesse am Münchner Reha-Chef Dr. Andreas Schlumberger haben. Die beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten. 2011 lotste Klopp den Fitness-Experten vom DFB zur Borussia. Nach dem Abgang des Trainers beim BVB wechselte Schlumberger in die Fitness-Abteilung des FC Bayern.

Wildert Jürgen Klopp beim FC Bayern?

Der 50-jährige Schlumberger wäre nicht der erste Münchner, den Jürgen Klopp an die Anfield Road lockt. Vor der Saison folgten bereits Fitness-Trainer Andreas Kornmayer und Ernährungsberaterin Mona Nemmer dem Ruf des exzentrischen Trainers. Droht den Bayern ein Ausverkauf der Fitness-Funktionäre?

Schlumberger wird dem Rekordmeister zunächst einmal wohl erhalten bleiben. Nach Bild-Informationen will der 50-Jährige seinen Vertrag in München erfüllen - und der läuft noch bis 2019. Doch ein weiterer Name macht derzeit die Runde. Das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Fitness-Chef Dr. Holger Broich und der Physio-Abteilung soll angeschlagen sein. Ein Abgang im Sommer scheint möglich. Warum nicht nach Liverpool...

Erinnerungen an Guardiola

Bereits unter Pep Guardiola lief es nicht sonderlich gut in der medizinischen Abteilung der Bayern. Die Differenzen zum Trainerteam führten letztlich zu einem kompletten Umbruch in diesem Bereich. Hier sahen im Münchner Umfeld einige einen Grund für den ausbleibenden Erfolg in der Champions League unter dem Weltklasse-Trainer. Eine Unruhe, die der FCB sicher kein zweites Mal erleben will.

Und doch gibt es erste Parallelen. So wurde der Ancelotti-Vertraute Giovanni Mauri kürzlich vom Fitness-Trainer zum „Leiter Fitness“ befördert. Kommt jetzt die „italienische Invasion“? Wohl kaum, doch die Entwicklung in der Münchner Fitness-Abteilung scheint auf jeden Fall spannend zu bleiben.

mg