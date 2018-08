Autor Friedrich Ani: „FC Bayern tut so, als würde ihm München gehören“

Der Schriftsteller Friedrich Ani (59) erzählt in einem Interview, dass er früher Mitglied des FC Bayern München gewesen sei, jedoch ausgetreten sei. Grund: die Selbstdarstellung des Vereins.

München - Friedrich Ani hat der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ein Interview gegeben (Samstagsausgabe). Darin sagt er: „Ich war mal Mitglied beim FC Bayern, bin aber ausgetreten. Das mit dem FC Bayern ist eine extrem eigene Geschichte. Der Verein tut so, als würde ihm München gehören, eher unangenehm.“

Dennoch habe die Stadt „natürlich noch viele ganz andere Gesichter“. Ani lobt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dieser mache „einen phantastischen Job. Er hat sich in der Flüchtlingsfrage bewährt, er traut sich was, geht nach draußen, duckt sich nicht weg.“

Ani wuchs als Sohn eines Syrers und einer Schlesierin in Kochel am See auf. Er lebt in München. Bekannt wurde er besonders durch seine Krimis mit dem Ermittler „Tabor Süden“.

