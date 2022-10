Ballon d‘Or 2022: Benzema holt Trophäe - Bayern-Star Mané auf Platz zwei

Von: Marcus Giebel

Teilen

Die Trophäe für eine grandiose Saison 2021/2022: Karim Benzema gewinnt den Ballon d‘Or 2022. © Franck Fife/afp

In Paris bat France Football zur Wahl des Ballon d’Or 2022. Dabei ging es um mehr als nur den neuen Weltfußballer. Sieben Trophäen wurden vergeben. Der News-Ticker.

Weltfußballer-Wahl: Karim Benzema gewinnt den Ballon d‘Or 2022

Titel für Lewandowski und Mané: Der Pole gewinnt die Müller-Trophäe, der Senegalese den Socrates Award

Trophäen für Saison 2021/2022: Der Bewertungszeitraum endete schon im Sommer

Die Verleihung im News-Ticker

Ballon d‘Or 2022: Top 10 in der Übersicht

Platz Spieler (Verein in der Saison 2021/2022) 1 Karim Benzema (Real Madrid) 2 Sadio Mané (FC Liverpool) 3 Kevin De Bruyne (Manchester City) 4 Robert Lewandowski (FC Bayern) 5 Mohamed Salah (FC Liverpool) 6 Kylian Mbappé (Paris St. Germain) 7 Thibaut Courtois (Real Madrid) 8 Vinicius Jr. (Real Madrid) 9 Luka Modric (Real Madrid) 10 Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Ballon d‘Or 2022: Mané und Lewandowski räumen Preise ab

Trophäe Spieler (Verein in der Saison 2021/2022) bzw. Verein Ballon d'Or féminin Alexia Putellas (FC Barcelona) Club of the year Manchester City Jaschin-Trophäe (Welttorhüter) Thibaut Courtois (Real Madrid) Kopa-Trophäe (bester U21-Spieler der Welt) Gavi (FC Barcelona) Müller-Trophäe (bester Torjäger 2021/2022) Robert Lewandowski (FC Bayern) Socrates Award (Preis für soziales Engagement) Sadio Mané (FC Liverpool)

Update vom 17. Oktober, 22.07 Uhr: Hinter Karim Benzema landet Sadio Mané auf Rang zwei, Dritter wird Kevin De Bruyne und Vierter Robert Lewandowski. Offiziell tritt Mané noch als Spieler vom FC Liverpool an, da ja die vergangene Saison bewertet wird, aber dennoch ist ein erfolgreicher Abend für den FC Bayern. Der mittlerweile für Barca stürmende Lewandowski gilt ja hier auch offiziell als Bayern-Spieler.

Update vom 17. Oktober, 21.56 Uhr: Wie zu erwarten, gewinnt Karim Benzema den Ballon d‘Or. 44 Treffer steuerte der Franzose vergangene Saison für Real Madrid zum Double aus Meisterschaft und Champions-League-Sieg bei. In beiden Wettbewerben wurde er Torschützenkönig.

Update vom 17. Oktober, 21.49 Uhr: Überraschend endet die Auszeichnung als bester Klub des Jahres. Hier siegt nicht Champions-League-Triumphator Real Madrid, sondern Manchester City. Also der Meister der Premier League.

Titel abgeräumt: Robert Lewandowski nimmt wie im vergangenen Jahr die Müller-Trophäe mit nach Hause. © IMAGO / Christian Schroedter

Ballon d‘Or 2022: Courtois und Lewandowski holen Preise als Torhüter und Torjäger

Update vom 17. Oktober, 21.33 Uhr: Die Jaschin-Trophäe wandert erwartungsgemäß in die Hände von Thibaut Courtois. Der belgische Keeper von Real Madrid zählte ja auch zu den zehn besten Fußballern überhaupt, wie wir gerade erfahren haben. Kevin Trapp ist als Sechster bester Deutscher, Manuel Neuer wird Siebter.

Update vom 17. Oktober, 21.29 Uhr: Auf den Plätzen fünf bis sieben bei der Wahl zum Ballon d‘Or landen Mohamed Salah, Kylian Mbappé und Thibaut Courtois. Damit bleiben neben Robert Lewandowski und Sadio Mané noch Karim Benzema und Kevin De Bruyne übrig.

Update vom 17. Oktober, 21.21 Uhr: Robert Lewandowski holt sich zum zweiten Mal nacheinander die Müller-Trophäe als bester Torschütze. 50 Treffer verbuchte er in seiner letzten Bayern-Saison, in 46 Partien. Dazu kamen sechs Treffer für die polnische Nationalmannschaft.

Update vom 17. Oktober, 21.01 Uhr: Alte und neue Weltfußballerin ist Alexia Putellas vom FC Barcelona. Sie hatte sich nach der Saison das Kreuzband gerissen, deshalb die EM verpasst und konnte in dieser Saison auch nicht ins Geschehen eingreifen. Nun sichert sich vor der englischen Europameisterin Beth Mead zum zweiten Mal den Ballon d‘Or féminin. Lena Oberdorf wird Vierte, Alex Popp Sechste.

Auf diesem Bild sind zwei Geschlagene bei der Wahl zur Kopa-Trophäe zu sehen: Jude Bellingham (r.) und Jamal Musiala landeten in den Top 10. © IMAGO / Sven Simon

Ballon d‘Or 2022: Mané bekommt Auszeichnung für soziales Engagement

Update vom 17. Oktober, 20.55 Uhr: Für sein soziales Engagement bekommt Sadio Mané den neu ins Leben gerufenen Socrates-Award in Anlehnung an den brasilianischen Nationalspieler, der in den 70er Jahren im Mittelfeld der Selecao Regie führte.

Update vom 17. Oktober, 20.50 Uhr: Die Plätze acht bis zehn beim Ballon d‘Or gehen an Vinicius Jr., Luka Modric und Erling Haaland. Damit bleiben Robert Lewandowski und Sadio Mané im Rennen.

Update vom 17. Oktober, 20.43 Uhr: Der erste Preis des Abends geht an Gavi. Der Profi vom FC Barcelona gewinnt die Kopa-Trophäe als bester U21-Spieler. Damit folgt der 18-jährige Mittelfeldspieler seinem Teamkollegen Pedri. In der für die Abstimmung wichtigen Saison 2021/2022 lief Gavi 48 Mal auf, erzielte zwei Tore. Der Youngster setzte sich unter anderem gegen Jamal Musiala und Jude Bellingham durch. Der Bayern-Profi wurde hinter Eduardo Camavinga von Real Madrid Dritter, der BVB-Akteur kam auf Rang vier. Ryan Gravenberch landete auf dem geteilten sechsten Platz.

Update vom 17. Oktober, 19.30 Uhr: France Football hat mittlerweile einen Großteil des Rankings veröffentlicht. Offen sind noch die Top 10. Christopher Nkunku, Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger landen auf dem geteilten 25. Platz, für den fünfmaligen Sieger Cristiano Ronaldo reicht es für den 20. Rang. Deutlich besser schneidet der an Hodenkrebs erkrankte BVB-Stürmer Sébastien Haller ab, der Position 13 einnimmt. In den Top 10 sind unter anderem Robert Lewandowski, Sadio Mané und Erling Haaland.

Favoriten auf den Ballon d‘Or 2022: Karim Benzema (l.) und Robert Lewandowski haben überzeugende Monate hinter sich. © IMAGO / NurPhoto

Ballon d‘Or 2022: Nachfolger von Lionel Messi wird gewählt

Erstmeldung vom 17. Oktober:

München – Die Fußballwelt schaut an diesem Montagabend nach Paris. Denn die französische Sportzeitschrift France Football lädt gut einen Monat vor der umstrittenen WM in Katar zu einer Gala. Deren Höhepunkt wird die Vergabe des 66. Ballon d’Or. Es wird also enthüllt, wer Weltfußballer des Jahres 2022 ist. Dieser wird Nachfolger von Lionel Messi, der es diesmal nicht auf die Shortlist der 30 besten Profis geschafft hat.

Als Favoriten gelten Karim Benzema, der mit Real Madrid die spanische Meisterschaft und die Champions League gewann, oder auch Robert Lewandowski, der im Sommer geräuschvoll vom FC Bayern zum FC Barcelona wechselte und vor einem Jahr Zweiter wurde. Mit Antonio Rüdiger, der den FC Chelsea in Richtung Real verließ, und Joshua Kimmich vom FC Bayern sind auch zwei Deutsche dabei.

Die Bundesliga ist außerdem noch mit Christopher Nkunku von RB Leipzig und dem Neu-Münchner Sadio Mané vertreten. Erling Haaland von Manchester City verdiente sein Geld zumindest im ersten Halbjahr bei Borussia Dortmund.

Video: Die einflussreichsten Spieler für die Weltmeisterschaft 2022

Ballon d‘Or: Neuer und Trapp könnten Welttorhüter werden

Gewählt wird auch die Weltfußballerin. Unter den 20 Kandidatinnen sind mit Alexandra Popp und Lena Oberdorf auch zwei DFB-Nationalspielerinnen vom VfL Wolfsburg. Für die Jaschin-Trophäe des besten Torhüters stehen mit Manuel Neuer vom FC Bayern und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt auch zwei Deutsche unter den Top 10. Auch hier ist mit Gianluigi Donnarumma von Paris St. Germain der Titelverteidiger nicht dabei.

Bei der Kopa-Trophäe des besten U21-Spielers ist die Bundesliga gleich sechsmal in den Top 10 vertreten. Nominiert sind Karim Adeyemi und Jude Bellingham von Borussia Dortmund, Ryan Gravenberch und Jamal Musiala vom FC Bayern, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Josko Gvardiol von RB Leipzig. Außerdem gibt es noch die nach Gerd Müller benannte Müller-Trophäe für den besten Torschützen – dies ist also die einzige objektive Wahl.

Als Bewertungszeitraum gilt die Saison 2021/2022, weshalb im Sommer gewechselte Profis wie Mané oder Haaland offiziell als Akteure ihrer Ex-Vereine antreten. (mg)