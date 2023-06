„Ach komm, Basti“: Fans reagieren enttäuscht auf Schweinsteigers Instagram-Post

Von: Niklas Kirk

Teilen

Auf seinem Instagram-Account grüßt der Ex-Spieler des FC Bayern von seinen Freizeitaktivitäten. Für einen Post erhielt Bastian Schweinsteiger jetzt jedoch Kritik

München – Wie die meisten Sport-Ikonen hält auch Bastian Schweinsteiger seine Fans über Instagram auf dem neusten Stand über sein Leben. Stolze 15,7 Millionen zählt der ehemalige FC Bayern-Star und DFB-Akteur. Dass die Darbietungen jedoch nicht immer nur auf positive Resonanz stoßen können, beweist ein kürzlich geteilter Beitrag.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Stationen als Spieler: FC Bayern München Amateure, FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire A-Länderspiele: 121 Einsätze für Deutschland

Bastian Schweinsteiger auf – Mix aus Arbeit, Freizeit und Nostalgie

Neben Posts, die Schweinsteiger bei seiner Tätigkeit als TV-Experten und während seiner Zeit als Profi zeigen, sind seine Follower auch bestens darüber informiert, was der 38-Jährige treibt, wenn die geschäftige Fußballwelt ein wenig zur Ruhe kommt.

Postete er etwa Anfang Juni ein Bild von sich und einem ehemaligen Teamkollegen in den Bergen, zog es „Schweini“ zuletzt scheinbar wieder in die Natur. Dieses Mal allerdings nicht zum Wandern, sondern um auf dem Zweirad Meter zu machen. Die Wahl seines Gefährts sorgte jedoch für Misstöne in den Kommentaren.

Fans reagieren enttäuscht auf Schweinsteigers Instagram-Post – „Schaffens die alten Haxen nicht mehr“

Denn statt etwa auf einem windschnittigen Rennrad, saß der Routinier auf einem mit breiten Reifen bezogenen Mountainbike – inklusive elektrischem Motor! Trotz der über 28.000 Likes, die Schweinsteiger für seinen Post einstrich, konnte sich so mancher Nutzer eine Portion Häme in den Kommentaren nicht verkneifen.

„Ach komm Basti, du bist doch fit. Warum ein E-Bike“, fragte ein User mit Unverständnis, ein anderer verwies auf die noch sichtlich vorhandene Fitness beim Routinier: „Bei den Waden nen ebike“. Ein anderer gab zwar zu, dass Schweinsteigers Rad ein „Cooles bike“ sei, lästerte anschließend aber „warum Pedelec?? Schaffens die alten haxen nicht mehr“, garniert mit einem lachenden Emoji.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Bastian Schweinsteiger bei Instagram – Fans fordern Rückkehr auf den Fußballplatz

Auf der anderen Seite fanden sich jedoch auch zahlreiche positive Kommentare, unterlegt mit Herzen und Verweisen auf die schöne Landschaft. „Sportlich sportlich, lieber Basti“, kommentierte zudem eine Nutzerin, trotz elektrischer Tritthilfe! Eine andere Gruppe, wechselte in den Kommentarspalten das Thema, etwa jener Nutzer, der möglicherweise mit Blick auf die aktuelle Ergebniskrise der DFB-Auswahl fordert: „Komm zurück in die Nationalmannschaft bitte, du wärst trotzdem noch der stärkste“.

Wahrscheinlicher dürfte jedoch sein, dass Schweinsteiger in Zukunft beim Freizeitsport bleibt und sich um seine weiter wachsende Familie kümmern wird. (nki)