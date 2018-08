Schweinsteiger ganz privat: Er spricht erstmals über seinen Sohn - Ehefrau Ana postet bemerkenswertes Foto

Bastian Schweinsteiger überrascht mit offenen Worten: Erstmalig verrät der Fußball-Star Details über sein Leben als Vater. Seine Frau Ana unterstützt ihn derweil in vollen Zügen.

München - „Basti is back“: „Fußballgott“ Bastian Schweinsteiger ist nach München zurückgekehrt, um zu seinem wohl verdienten Abschiedsspiel gegen den FC Bayern anzutreten. Seine hübsche Frau Ana Ivanovic scheint dabei begeistert zu sein, einige Zeit in München zu verbringen. Und nicht nur das: Anlässlich Schweinsteigers großen Tags hat der Fußballer nun zum ersten Mal auch Details über seinen Sohn verraten. So viel Einblick in das private Leben der beiden Sport-Stars gibt es nur selten.

Das Glück ist dem Ehepaar förmlich ins Gesicht geschrieben: Von einem Ohr bis zum anderen strahlend und eng aneinander geschmiegt grinsen Bastian Schweinsteiger und seine Ana Ivanovic in die Kamera. Im Hintergrund sind die Dächer Münchens zu sehen.

Für Schweinsteigers Abschiedsspiel gegen Bayern am Dienstagabend (hier geht‘s zum Live-Ticker) sind die beiden gemeinsam in seine einstige Heimat zurückgekehrt. Und dort scheint es Ana ganz besonders gut zu gefallen: „Perfekter Tag in München für Bastis großen Tag“, schreibt die berühmte ehemalige Tennisspielerin unter eine Serie von Bildern, die sie und die Fußball-Legende auf einer Terrasse mitten in München zeigt.

Bastian Schweinsteiger und sein Leben als Vater

Im privaten Leben geht es dem Fußball-Star und seiner Frau ebenfalls großartig: Erstmalig verriet er in einem Interview mit der Bild einige Details über sein Zusammenleben mit Ana sowie über den gemeinsamen Sohn. Schweinsteiger überrascht mit der Aussage, dass im gemeinsamen Zuhause keinerlei Fotos vom Fußball oder Tennis zu finden sind. Vielmehr hat etwas anderes einen „ganz speziellen Platz“ an der Wand: „Das Armband unseres Sohnes aus dem Krankenhaus mit seinem Namen und dem Geburtsdatum“.

Der Nachwuchs hat absolute Priorität, das wird auch im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich. So erzählt Schweinsteiger, dass die beiden „jeden Moment genießen“. Klar habe man weniger Schlaf und volle Windeln, die gewechselt werden müssen. „Aber die Geburt des Kindes ist das Schönste, was einem passieren kann.“ Da ist es selbstverständlich, dass Bilder von der Karriere, egal ob Tennis oder Fußball, keinen Platz im gemeinsamen Heim haben.

Sunday stroll. #family #chicago Ein Beitrag geteilt von Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) am Apr 8, 2018 um 12:21 PDT

Lesen Sie auch: So sehen Sie das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger heute live im TV und Live-Stream

Wie es in Zukunft mit dem Fußball weitergeht, weiß Bastian Schweinsteiger noch nicht genau. Ob und wie lange er noch spielen will und bei welchem Verein, das überlege er sich erst ab Oktober. Allgemein ist er sich aber sicher: Wenn die Fußballkarriere irgendwann Geschichte ist, werden sie „sicher die meiste Zeit in Europa verbringen“. Wer weiß, vielleicht sieht man Schweinsteiger ja irgendwann in der Zukunft wieder öfter durch die Straßen Münchens schlendern?

So schön war die Hochzeit von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic damals

Traumhochzeit von Schweini und Ana: Die besten Bilder Zur Fotostrecke

Lesen Sie auch: FC Bayern nimmt Schweinsteiger in seine Hall of Fame auf

nz