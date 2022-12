Bastian Schweinsteiger zitiert Après-Ski-Hit – Ex-Bayern-Kollege Alaba stimmt mit ein

Von: Antonio José Riether

Bastian Schweinsteiger genießt seinen Urlaub. Der Ex-Bayern-Star zeigt sich auf der Skipiste – viele Fans dachten dabei prompt an Manuel Neuer.

München - Vier Wochen lang begleitete der ehemalige FC-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger die Weltmeisterschaft in Katar als Fernsehexperte. Gemeinsam mit Moderatorin Esther Sedlaczek bildete er das ARD-Duo, das bei den Zuschauern meist gut ankam. Nun erholt sich „Schweini“ im Urlaub, der 38-Jährige zeigte sich kurz nach den Weihnachtsfeiertagen bereits wieder auf der Skipiste, wie tz.de berichtet.

Name: Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 in Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Bastian Schweinsteiger zeigt sich am Fernseher und wenig später auf der Skipiste

Schweinsteiger ließ seine Fans wieder an seiner Freizeit teil haben. So zeigte er sich am Dienstagabend, wie er bei der Partie seines Ex-Klubs Manchester United mitfieberte. Für den englischen Rekordmeister absolvierte der Oberbayer insgesamt 35 Pflichtspiele und wechselte nach nicht einmal zwei Jahren in die USA. Am Tag darauf zeigte sich der gebürtige Kolbermoorer wieder als aktiver Sportler statt als Fernsehzuschauer – auf der Skipiste.

In voller Montur grinste Schweinsteiger am Mittwochmittag in die Linse. Seinen Beitrag garnierte er mit einem Auszug aus dem Songtext des Austropop-Songs „Schifoan“ (auf Hochdeutsch Skifahren, Anm. d. Red.) von Wolfgang Ambros. „Schifoan is des leiwandste“, zitierte er den Refrain des Evergreens aus den Siebzigerjahren.

Bastian Schweinsteiger: Ex-FCB-Star zitiert „Schifoan“ – David Alaba kennt den Text sofort

Sein langjähriger Ex-Teamkollege David Alaba ließ sich bei dieser Gelegenheit nicht zweimal bitten und vervollständigte die Zeile in den Kommentaren. Und das selbstverständlich auf Österreichisch. „.. wos ma sich nur vurstelln kann“, schrieb der Abwehrchef von Real Madrid unter Schweinsteigers Foto. Textsicher scheint Alaba also zu sein.

Die meisten Fans gingen allerdings nicht auf die Anspielung des Weltmeisters von 2014 ein, viel mehr löste das Skiabmiente in den FC-Bayern-Anhängern eine Art Trauma aus. Wohl aufgrund des bitteren Ausfalls von Manuel Neuer, der sich Anfang Dezember bei einem Unfall beim Skitourenlaufen den Unterschenkel brach.

Bastian Schweinsteiger: Fans sorgen sich nach Manuel Neuers Verletzung – „Bitte aufpassen“

„Gib am Manuel mal ‘ne Stunde!“, witzelt etwa ein User in den Kommentaren. Ein weiterer meint: „Bitte aufpassen, nicht wie Manuel Neuer“. Ein anderer warnt: „Aufpassen, Herr Schweinsteiger. Herr Neuer lässt grüßen“, ein englischsprachiger Fan meint lediglich: „Just don‘t neuer it“. Auch bei Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt, der im Skigebiet Urlaub machte, sorgten sich die Fans kürzlich.

Bastian Schweinsteiger ist ein routinierter Skifahrer – er fuhr in der Kindheit mit Felix Neureuther

Was die wenigsten Fans jedoch wissen: Schweinsteiger ist ein exzellenter Skifahrer und hätte auch eine große Karriere als Wintersportler machen können. Für den bayerischen Skiclub WSV Oberaudorf trat Bastian in seiner Kindheit gemeinsam mit seinem Bruder Tobias, der ebenfalls Fußballprofi war und heute den VfL Osnabrück trainiert, an.

Der ehemalige Nationalspieler fuhr dabei sogar Rennen gegen den späteren Skirennlauf-Star Felix Neureuther. Schweinsteiger betonte des Öfteren, dabei mehrmals gewonnen zu haben. Mit 13 widmete er sich jedoch intensiv dem Fußball. Bis heute pflegen die beiden oberbayerischen Sport-Ikonen eine enge Freundschaft. (ajr)