Schweinsteiger zeigt rasante Ski-Bilder: Fans antworten mit fiesen Neuer-Sprüchen

Von: Alexander Kaindl

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist auch ein sehr guter Skifahrer. Unter seinem neuesten Video werden deshalb Nachhilfestunden für Manuel Neuer gefordert.

München - Bastian Schweinsteiger hat im Fußball fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Auch deshalb ist er eine lebende Legende für die Fans des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. Dabei hätte Schweini auch locker in einer anderen Sportart eine Weltkarriere hinlegen können.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 in Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Bastian Schweinsteiger war in seiner Jugend ein exzellenter Skifahrer

Der spätere Mittelfeldregisseur war in seiner Jugend nämlich eines der größten Ski-Talente Deutschlands. Einer seiner besten Kumpels und größten Konkurrenten aus der damaligen Zeit ist niemand geringerer als Felix Neureuther – späterer Gold-, Silber- und Bronze-Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften.

Als beide 13 Jahre alt waren, hatte Schweinsteiger bei einem Rennen in Brixen sogar die Nase vorne. Jahre später sollte Neureuther dann im Spaß sagen: „Der Stachel sitzt noch tief bei mir wegen dieses letzten Rennens.“ Schweini konzentrierte sich danach auf den Fußball, Neureuther auf den Skisport – und es sollte für beide sehr gut laufen.

Bastian Schweinsteiger mit beeindruckender Ski-Technik

Der Slalom-Star attestierte Schweinsteiger in der jüngeren Vergangenheit mehrmals „herausragende“ Fähigkeiten auf den Brettern. Und die konnten sich die Fans der Fußball-Ikone nun auch einmal selbst ansehen, denn: Der 38-Jährige teilte ein Video, auf dem er am Hang zu sehen ist. Dort zieht Schweinsteiger schöne Kurven im Schnee - inklusive erstklassiger Haltungsnoten!

„Kaiserwetter“, schrieb der Brasilien-Held von 2014 dazu. Und seine Follower tobten sich in der Folge in der Kommentarspalte aus. Während manch ein Anhänger fragte, wo Schweini denn da gerade unterwegs ist, zogen andere sogar noch einmal Neureuther-Vergleiche. Ein Großteil der Kommentare bezieht sich aber auf einen anderen Schweinsteiger-Weggefährten: Manuel Neuer!

Der hatte sich beim Skitourengehen im Dezember derart schwer verletzt, dass er seinem FC Bayern in dieser Saison nicht mehr helfen kann. In Anspielung auf den Unterschenkelbruch des Torhüters gab es unter dem Schweinsteiger-Video einige fiese Sprüche von den Fans. Eine Auswahl an User-Kommentaren:

„Vielleicht gibst dem Manu mal paar Skistunden. Aber besser erst nach Ende der aktiven Karriere.“

„Im Gegensatz zum Neuer kann der Basti Skifahren.“

„Hättest du Manu mal das Skifahren gelernt....wäre einiges besser gelaufen.“

„Mach nicht den Manu Neuer.“

„Hauptsache, es endet nicht wie bei Manu.“

Bayern-Kapitän Neuer musste sich zuletzt nach seinem Interview eine Menge Spott von den Fans gefallen lassen. Ein Karriereende kommt für ihn dennoch nicht infrage – mittlerweile arbeitet er schon wieder an seinem Comeback. (akl)