Live-Ticker: Bayern führt in Leverkusen! Umstrittener Videobeweis vor der Pauase

Der FC Bayern gastiert am 20. Spieltag der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Folgt der dritte Dreier des Jahres? Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München 0:1 (0:1)

Bayer Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz (45. Baumgartlinger), Brandt - Bailey, Bellarabi - Volland Bayer-Bank: Özcan - Dragovic, Jedvaj, Paulinho, Schreck, Alario FC Bayern: Ulreich - Rafinha, Hummels, Süle, Alaba - Kimmich, Goretzka - Müller, James, Coman - Lewandowski FCB-Bank: Früchtl - Martinez, Boateng, Davies, Gnabry, Mai, Sanches Tore: 0:1 Goretzka (41.) Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

46. Minute: Keine Wechsel auf beiden Seiten zur Pause. Es geht weiter! Kai Havertz ist ja schon mit Hüftproblemen ausgewechselt worden.

45.+5 Minute: Halbzeit! Die Führung für Bayern ist insgesamt nicht unverdient, aber die Zuschauer sehen eine enge Partie. Insgesamt hatten die Münchner mehr Chancen - doch Leverkusen ist mit seinen schnellen Leuten stets gefährlich.

45.+4 Minute: Lange dauert es, bis in Köln eine Entscheidung getroffen wird. Dann steht fest: Es bleibt dabei - Abseits.

Umstrittene Szene: War Lewandowskis Knie im Abseits oder nicht?

45.+3 Minute: Tor! Aber die Fahne geht hoch. Coman schickt Lewandowski, der alleine vor Hradecky den Balls ins Netz chippt. Es gibt Videobeweis.

45.+1 Minute: Dieser Wechsel mutet etwas seltsam an: Baumgartlinger ist eigentlich eher ein Defensivmann.

45. Minute: Baumgartlinger ersetzt den verletzten Havertz.

44. Minute: Kai Havertz liegt verletzt am Boden.

43. Minute: Das hat Leverkusen sehr schlampig verteidigt. Müller durfte sich da alle Zeit der Welt nehmen, um sich Goretzka in der Mitte zu suchen.

+ Leon Goretzka bei seinem Treffer. © dpa / Federico Gambarini

Tor für die Bayern! Goretzka köpft Müllers Flanke ins Netz

41. Minute: Tor für die Bayern! Goretzka stürmt mit Tempo in den Sechzehner und köpft eine perfekte Müller-Flanke von rechts völlig unbedrängt ins Netz. Die Situation war eigentlich schon geklärt, aber dann hat Müller auf rechts viel zu viel Zeit.

40. Minute: Leverkusen kontert wieder, aber Brandt wird immer langsamer und Bayern hat den Ball. Bayern kontert. Zuerst scheitert Coman nach Klasse-Pass von Hummels an Hradecky ...

39. Minute: Dortmund hat in Frankfurt das 1:1 kassiert. Die Leverkusener Ecke führt indes zu keiner Gefahr.

38. Minute: Leverkusen drückt weiter, und Bellarabi holt die nächste Ecke raus.

37. Minute: Wendell kommt nach der Ecke ran, zieht aus 18 Metern an - abgeblockt.

36. Minute: Bayer kontert über rechts, Bellarabi wird aber abgeblockt und es gibt Ecke. Kimmich foult unterdessen Havertz in der Mitte - und sieht dafür Gelb.

35. Minute: Wieder hat Hradecky einen Coman-Ball nur im Nachfassen - Lewandowski wäre da gewesen.

34. Minute: Aranguiz foult schon wieder, diesmal zupft er an Comans Trikot. In Summe macht das für Stieler Gelb.

33. Minute: Ulreich patzt! Er legt Bellarabi den Ball vor die Füße, der ihn mit der Hand mitnimmt. Bellarabi sieht wegen Handspiels Gelb - Glück für Bayern.

32. Minute: Hrackecky hat Probleme mit einem schwachen Coman-Abschluss. Ecke - die nichts einbringt.

31. Minute: Aranguiz verhindert per Foulspiel einen schnellen Bayern-Gegenstoß.

30. Minute: 26 Meter, halbrechts. Baileys Schuss geht rechts drüber, ein eher mittelmäßiger Versuch.

29. Minute: Wieder Leverkusen. Bailey flankt scharf von links, Bayerns Defensive ist da. Aber es gibt trotzdem Freistoß für die Werkself.

27. Minute: Mehr Druck für die Bayern! Die Dortmunder führen in Frankfurt durch ein Tor von Marco Reus.

26. Minute: Da muss er selbst ein bisschen lächeln, der Leon Goretzka. Aber nein, es lag nicht am Rasen, den hat er einfach vergeigt.

Bayern macht Druck: Riesenchance für Goretzka

25. Minute: Riesending von Goretzka! James bringt die Kugel nach starker Hummels-Aktion von links in die Mitte, wo Goretzka den Ball aus sieben Metern nicht richtig trifft. Den kann man schon mal im Tor unterbringen!

24. Minute: Der FCB kontert über Goretzka, aber Havertz fängt einen Pass ab und das Tempo ist wieder raus.

23. Minute: Bayer 04 hat eine längere Ballbesitz-Stafette, die in einem langen Ball von Tah im Toraus der Bayern endet.

22. Minute: Leverkusen presst wieder höher. Bellarabi profitiert fast davon, erwischt fast einen Querpass. Durchatmen beim FC Bayern.

20. Minute: Das Spiel ist nicht mehr ganz so hektisch wie in den Anfangsminuten - nicht zuungunsten des FC Bayern.

19. Minute: Steilpass: Hradecky kommt aufmerksam heraus, sonst wäre James alleine vor ihm aufgetaucht.

18. Minute: Bayern hat sich in dieses Spiel zurückgearbeitet. Leverkusen steht jetzt nicht mehr so weit vorne und lässt den Münchner mehr Spielraum.

17. Minute: Es geht vorerst weiter für den Ex-Löwen.

16. Minute: Bender hält sich die Schulter. Er steht wieder, aber es sieht nicht gut aus. Das Spiel läuft wieder.

15. Minute: Coman macht diesmal über links Tempo, bringt die Kugel in die Mitte. Leverkusen verteidigt mit letztem Einsatz gegen Müller und Lewandowski im Fünfer und bekommt das irgendwie verteidigt. Allerdings auf Kosten einer Verletzung: Sven Bender liegt auf dem Rasen.

+ Sven Bender wift sich dazwischen. © dpa / Federico Gambarini

Erste Großchance für Bayern! Coman prüft Hradecky

13. Minute: Riesen-Chance für die Bayern! Coman macht auf rechts Tempo, zieht ab. Hradecky lässt abklatschen, aber James verliert dann den Zweikampf gegen Tah.

12. Minute: Es geht hin und her. Jetzt wieder Bayer - Brandt versucht es aus 18 Metern mit einem Dropkick - Abstoß.

11. Minute: Gefährlich! Müller verpasst nach der Ecke eine Hereingabe von rechts ganz knapp.

10. Minute: Bayern kontert - Aranguiz grätscht Goretzkas Hereingabe von rechts zur Ecke.

9. Minute: Bisher ein sehr kurzweiliges Aufeinandertreffen. Die beiden Teams schenken sich keinen Meter, rennen einander früh an. Weisers Flanke von rechts führt zur zweiten Leverkusen-Ecke.

8. Minute: Auch die Bayern greifen die Leverkusener früh an. Hradecky spielt die Kugel ganz knapp an Lewandowski vorbei.

7. Minute: Die Ecke endet in einem Offensiv-Foul von Kimmich an der Grundlinie.

6. Minute: Erste gefährliche Aktion der Bayern. Coman über links, James bekommt die Kugel in der Mitte, dann wieder Coman auf links. Der holt die erste Ecke für den FCB heraus.

5. Minute: Leverkusen setzt die Münchner sehr früh unter Druck und ist damit erfolgreich. Bayern kommt noch überhaupt nicht zum Zug.

4. Minute: Schiri-Experte Dr. Markus Merk entlastet Hummels bei Sky: „Es war keine aktive Bewegung zum Ball zu sehen. Kein strafbares Handspiel.“

4. Minute: Leverkusen macht weiter Druck. Die Hausherren zeigen sich von Beginn an selbstbewusst.

3. Minute: Das war Riesen-Dusel für die Bayern! Volland hatte Hummels aus kurzer Distanz angeschossen, der Arm war weit ausgefahren.

Riesen-Glück für Bayern: Hummels mit der Hand im Strafraum

2. Minute: Leverkusen beginnt forsch, luchst den Bayern den Ball ab. Und dann gibt es fast Handelfmeter für Bayer!

1. Minute: Anpfiff!

15.28 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Leverkusen spielt in schwarz, Bayern in mintgrün und weiß. Es nieselt bei vier Grad Celsius. Müller ist Kapitän.

15.24 Uhr: Statistik zum Spiel: David Alaba hat Uli Hoeneß bei den Pflichtspielen für den FCB eingeholt.

15.03 Uhr: Brazzo über Neuer: „Wir hoffen, dass es nicht so lange dauert. Wir werden von Spiel zu Spiel entscheiden. Wir hoffen, es reicht bis Liverpool.“

15.02 Uhr: Hasan Salihamidzic über Hudson-Odoi: „Wir sind sehr überzeugt von seinen Qualitäten. Er hat so eine Finesse. Mit ihm können wir spektakuläreren Fußball spielen. Wir beim FC Bayern versuchen nur die Spieler zu uns zu holen, von denen wir überzeugt sind.“

Zu Wagner und den wenigen verbleibenden Stürmern: „Wir sind überzeugt, dass wir auch jetzt genug Spieler haben, die diese Position spielen können, wie Müller oder Gnabry. Wir sind da gut besetzt.“

Zu James: „Er hat Kurzeinsätze gehabt, er ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir erhoffen uns noch viel von ihm.“

14.52 Uhr: Anderseits haben die Bayern nun die letzten sieben Spiele in der Liga gewonnen. Die Form also spricht für den FCB. Leverkusen hat allerdings auch drei der letzten vier Partien erfolgreich bestritten.

14.47 Uhr: Das wird heute eine schwere Aufgabe für die Bayern. Das sagt auch die Statistik: Nur zwei der letzten neun Spiele in Leverkusen haben die Münchner gewonnen (fünf Remis, zwei Niederlagen).

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Beim FCB darf James ran, Kimmich spielt im Mittelfeld. In der Viererkette gibt es eine Veränderung: Rafinha spielt. Übrigens: Matze Knop hat einen schlimmen Verdacht, warum James bei Kovac so einen schweren Stand hat.

11.28 Uhr: Der FC Bayern muss im Gastspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen nun doch auf Thiago verzichten. Das gab der Rekordmeister am Samstagmorgen bekannt. Der Mittelfeldspieler leidet an muskulären Problemen. Trainer Niko Kovac war zuletzt noch von einer rechtzeitigen Genesung des Spaniers ausgegangen, verzichtet in der Partie um 15.30 Uhr nun aber doch auf einen Einsatz Thiagos. Daneben fehlt auch Torhüter Manuel Neuer wegen einer nicht genauer definierten Verletzung an der rechten Hand. Er wird von Sven Ulreich vertreten. Auch die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry sind wegen Trainingsrückstands nicht dabei. Dafür rücken Lukas Mai und der 17 Jahre alte Joshua Zirkzee in den Kader.

Bayer Leverkusen – FC Bayern München: Robbery fehlen Kovac erneut

Die Transferphase ist beendet, der FC Bayern hat vor dem dritten Spiel des Jahres nur noch einen Profi abgegeben, jedoch keine Verstärkung mehr an Land gezogen. Sandro Wagner verließ seine Heimatstadt München mit Ziel China. Damit muss Trainer Niko Kovac, der nur selten auf den Confed-Cup-Sieger zurückgegriffen hat, nun einen neuen Backup für Robert Lewandowski im Kader suchen. Wie schon bei den Erfolgen bei 1899 Hoffenheim (3:1) und gegen den VfB Stuttgart (4:1) fehlen auch in Leverkusen die nach wie vor verletzten Arjen Robben und Franck Ribery. Auch für Corentin Tolisso kommt die Partie trotz seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz noch zu früh.

Auf Leverkusener Seite fällt Kapitän Lars Bender aus - eine Chance für den ehemaligen Bayern-Profi Mitchell Weiser. Vor dem Spiel äußerte sich Bayer-Keeper Lukas Hradecky über die Arbeit seines ehemaligen Frankfurter Trainers in München und nutzte die Chance auch zu einer kleinen Stichelei gegen Manuel Neuer. Der Start ins Jahr der Werkself verlief nach dem Trainerwechsel von Heiko Herrlich zum früheren Dortmunder Coach Peter Bosz durchwachsen. Einem unglücklichen 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach folgte vor einer Woche das überzeugende 3:0 beim VfL Wolfsburg.

Als Tabellenneunter haben die Leverkusener Tuchfühlung aufgenommen zu den Europapokalplätzen. Der Rückstand beträgt aktuell nur einen Punkt und zehn Tore. Mitte der Hinrunde waren es schon einmal sieben Zähler. Damals war die Abstiegszone näher als das internationale Geschäft. Doch auch dank der ehemaligen Sechzig-Spieler Lars und Sven Bender sowie Kevin Volland pirscht sich Bayer nach und nach heran.

