Kritiken als Extra-Motivation

Sebastian Rudy und Niklas Süle haben das Training beim FC Bayern aufgenommen - Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge konter die Skeptiker

München – Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich noch genau. Als der FC Bayern im Winter den Einkauf von Sebastian Rudy und Niklas Süle bekannt gegeben hatte, „hat keine große Begeisterung geherrscht“, sagte der Klubchef unserer Zeitung. Spätestens mit dem Confed Cup sehe die Sache aber nun anders aus. „Vor allem bei Rudy haben alle gesehen, welche Entwicklung er genommen hat. Das ist ein Spieler mit einem enormen strategischen Verständnis, der das Zeug hat, auch das Spiel des FC Bayern zu prägen.“ Süle sei „eine Investition in die Zukunft. Er hat schon in jungen Jahren bewiesen, dass er internationales Format hat.“ Gestern trainierte das Hoffenheimer Duo erstmals mit den Bayern.

Die Kritiken, die ihren Wechsel begleiteten, nehmen die Beiden als Extra-Motivation. „Natürlich liest man das“, sagte Rudy, „doch wir beide wissen, was wir können, wir hätten diesen Schritt sonst ja nicht gemacht. Aber man will es den Kritikern jetzt schon ein bisschen beweisen, dass sie falsch liegen.“ Rummenigge meinte weiter: „Die Leute denken immer, nur Spieler mit hohen Transfersummen sind gute Spieler. Bei Rudy bin ich zum Beispiel guter Dinge, dass er da ein Gegenbeispiel liefert.“ Der 27-Jährige, der zum Nulltarif kam (Süle kostete die Münchner hingegen 20 Millionen Euro), machte gestern auch nicht den Eindruck, als würde er sich beim Rekordmeister keine Chancen ausrechnen. Er könne rechts hinten spielen, sagte er, am wohlsten aber fühle er sich im defensiven Mittelfeld – dort, wo die Konkurrenz am größten wird. „Ich erwarte schon, dass ich spielen werde“, meinte er zuversichtlich, „ich scheue keine Konkurrenz. Niemanden.“

Auch Süle muss prominente Konkurrenten überflügeln, wenn er auf dem Platz stehen möchte. „Wir haben vier fantastische Innenverteidiger“, sagte Carlo Ancelotti, „ehrlich gesagt denke ich, dass wir in diesem Mannschaftsteil am Besten besetzt sind.“ Süle, 21, muss sich nicht nur hinter Jerome Boateng und Mats Hummels einreihen. Auch Javi Martinez sieht der Coach in der Abwehr. Dass der Baske auf der Asienreise im zentralen Mittelfeld agiert hatte, sei „ein Notfall“ gewesen, so Ancelotti. „Wir hatten nur Corentin Tolisso und Renato Sanches dabei. Der Plan ist aber nicht, Martinez im Mittelfeld spielen zu lassen.“

Das ist schlecht für Süle, doch der Hüne wollte sich von dieser Hiobsbotschaft nicht weiter irritieren lassen. „Es gibt doch nichts Besseres für einen jungen Spieler wie mich, wenn ich mit und von den Besten lernen kann. Meine Hauptaufgabe ist, Druck zu machen und alles aufzusaugen“, sagte er, wollte aber auch nicht nur auf die Rolle des Azubis festgelegt werden: Er habe ebenfalls „schon einiges“ erlebt, schob er nach, und Rudy ergänzte, er freue sich, „endlich zeigen zu können, was ich draufhabe. Wir werden uns hier gegenseitig pushen.“ Wobei am Ende die Frage ist, wer wen anschiebt – und damit hinten dran steht.

An den ersten Arbeitstagen überwiegt immer die Freude am Neuen. Süle erzählte begeistert, was für ein Gefühl es ist, das erste Mal an der Säbener Straße zu parken. Man kenne das Gelände aus dem Fernsehen, sagte er, plötzlich sei man selber ein Teil des Klubs und gebe Autogramme. Nun liegt es an dem Duo, wie begehrt der Namenszug der Beiden im Lauf der Zeit wird.

Große Anlaufprobleme erwartet Ancelotti nicht, trotz des späten Einstiegs nach dem Sonderurlaub wegen des Confed Cups: „Das sind ja Profis.“ Die ersten Orientierungsschwächen sollten sich schnell legen. Süle ging nach der Pressekonferenz zunächst in die falsche Richtung. Ancelotti pfiff ihn zurück. Der Trainer zeigt die Laufwege an, auch außerhalb des Platzes.