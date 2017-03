Eigentlich empfiehlt sich der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt nicht für Wolke sieben - und schwebt am Ende doch über allem. Nachdem Leipzig und Dortmund patzen, wächst der Vorsprung in der Meisterschaft auf zehn Punkte an.

München – Die Landung war nicht perfekt – aber das sollte Douglas Costa kaum scheren. Im Zweifel ist entscheidend, dass man überhaupt Grund zum Abheben hat. Und den hatten die Bayern bei ihrem 3:0 über Eintracht Frankfurt allemal. Costa feierte sein 2:0 spektakulär mit einem Salto in Schräglage. Als er zurück auf dem Boden war, verlor er kurz das Gleichgewicht – na und? Die Botschaft war trotzdem klar: Der FC Bayern schwebt über allem. Und wie.

Stolze zehn Punkte Vorsprung haben sie sich schon wieder erwirtschaftet. Wäre die Bundesliga ein Casino, wäre es fahrlässig, nicht alles auf Rot zu setzen. Die Bayern hatten sich am Samstag gegen die Hessen lange so gar nicht für Höhenflüge empfohlen, am Ende aber „war es ein Top-Spieltag für uns“, stellte Thomas Müller fest. Die Gäste hatten es nicht geschafft, die Münchner Schwächephase auszunutzen, und am Ende patzten die Verfolger durch die Bank. „Zehn Punkte Vorsprung sind ein Polster, das wir eigentlich nicht mehr verspielen sollten“, fand Philipp Lahm. So ein Missgeschick ist ihnen in den letzten vier Jahren auch nie unterlaufen. Seit 2013 haben sie den Titel stets mit zweitstelligem Vorsprung eingefahren. Wäre man jetzt in einem Casino, müsste man gar nicht mehr abwarten, bis die Kugel im Roulette zum Stillstand kommt. Rot wird bei der Gewinnausschüttung die zentrale Rolle spielen.

Dabei sah es am Samstag beileibe nicht so spektakulär wie in den letzten Spielen aus. „Die erste Halbzeit war schon grenzwertig“, bemängelte Lahm, und Müller fand: „Wir haben nicht so gut gespielt, dass wir auf Wolke sieben schweben.“ Aber es ist natürlich längst kein Zufall mehr, dass die Münchner ihre Erfolge selbst dann verlässlich verbuchen, wenn sie eigentlich verwundbar wirken. Es war der fünfte Pflichtspielsieg in Serie, bei 22:1 Toren – solche Bilanzen erheben ein Team über jegliche Zweifel. Sie haben einen Lauf, und so richten sich die Blicke nun gespannt auf Freitag, wenn in Nyon das Viertelfinale der Champions League zusammengestellt wird. Womöglich kommt dann ein Gegner, der tatsächlich einmal prüft, wie es um die Qualitäten der Carlo-Ancelotti-Bayern bestellt ist, denn das sind sie inzwischen, eindeutig. Der Übergang von den Pep-Guardiola-Bayern zu den Carlo-Ancelotti-Bayern ist vollzogen. Und auch wenn sie mal schläfrig wirken, sind sie doch plötzlich hellwach, wenn es darum geht, Alarm zu machen.

Bayern schlagen Frankfurt - einmal Note 1, fünfmal die 2 Zur Fotostrecke

Und sie starten besser gerüstet denn je in die entscheidende Phase der Saison. Bei der medizinischen Abteilung ist derzeit Zeit für den Frühjahrsputz, denn es steht kein einziger Patient im Weg, das gab es lange nicht mehr in der bewegten Vereinshistorie. Alle sind im Fluss, allen voran Robert Lewandowski, der am Samstag sein 100. Pflichtspieltor im Münchner Dress feierte und nun Lothar Matthäus hinter sich ließ. Probleme sind aktuell allenfalls Luxusprobleme; die Jungen wie Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Renato Sanches tasten sich mehr oder weniger langsam voran, Douglas Costa kaschiert Defizite mit Geistesblitzen – und Müller trifft einfach nicht mehr ins Tor. Gegen Frankfurt angelte Makoto Hasebe einen Lupfer des Nationalspielers in allerletzter Sekunde von der Linie, und nahm dabei sogar die schmerzhafte Kollision mit dem Pfosten in Kauf. Müller spielte dennoch gut. Wie gesagt, es gibt derzeit keine dunklen Wolken am weiß-blauen bayerischen Himmel, der dazu anregt, abzuheben.

Und wenn dabei einmal eine Landung missglückt, ist das längst kein Beinbruch.