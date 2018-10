Souveräne Bayern: Kommen und Gehen in englischen Wochen 

Das Frauen-Team des FC Bayern arbeitet seine Aufgaben trotz Personalsorgen ab - das Viertelfinale der Champions League ist reine Formsache

München – Die Außenmikrofone im Züricher Letzigrund-Stadion waren fein justiert – die Anweisungen von Trainer Thomas Wörle waren überall gut zu vernehmen. Das Frauen-Team des FC Bayern fuhr einen ungefährdeten 2:0-Erfolg über den FC Zürich ein, doch Wörle ließ nicht locker. Der Coach gab an der Seitenlinie alles, seine Spielerinnen hielten sich schadlos. Resultat: Das Erreichen des Viertelfinales in der Champions League ist eine Formsache, wenn es am 31. Oktober um 19 Uhr auf dem Campus zum zweiten Kräftemessen kommt.

„Wir können wirklich zufrieden sein. Zürich hat im Grunde keine Torchance gehabt“, sagte Wörle, „das war eine gute Vorlage für das Rückspiel, zu Null, und jetzt haben wir zuhause die Chance, alles klarzumachen.“

Das Team steht nun vor englischen Wochen, da ist es wichtig, seine Aufgaben sorgfältig abzuarbeiten. Die Bayern sind mit einem 2:1 über Hoffenheim nach dem 0:6 in Wolfsburg wieder gut in die Bundesliga zurückgekehrt, in der Königsklasse müssen sie sich nun wenige Sorgen machen. Dabei sind die Umstände kleine leichten. Wörle hat ein ständiges Kommen und Gehen zu moderieren, vor dem Gastspiel am Sonntag in Potsdam droht ein Ausfall von Verena Schweers, in der Defensive darf jetzt nicht mehr viel passieren. Fürs Wochenende wird Lucie Vonkova schon wieder in den Kader übernommen, obwohl sie gerade erst eine Knie-OP auskuriert hat. In Zürich spielte Kathy Hendrich das zweite Mal nach langer Verletzungspause, Fridolina Rolfö feierte ihren Saisoneinstand, sie war seit Juli ausgefallen. „Bei ihr liegt noch eine weite Wegstrecke vor uns, aber es ist wichtig, dass sie kommt“, so Wörle über die schwedische Stürmerin, „letzte Saison war sie eine unserer drei Besten.“

Froh ist der Coach über die Entwicklung von Dominika Skorvankova, die neben Sara Däbritz traf. Die Slowakin hat seit dem Sommer eine neue Rolle, teilt sich in Abwesenheit von Melanie Leupolz und Melanie Behringer mit Sydney Lohmann die Zentrale. „Sie macht das sehr gut“, so Wörle, „sie arbeitet gut gegen den Ball und auch mit dem Ball. Und sie ist eine, die beißen kann – das wird auch gegen Potsdam wichtig, wo es immer eine physisch schwere Aufgabe für uns ist.“

Auch Lineth Beerensteyn erfüllt immer mehr die Erwartungen, nachdem sie ein Jahr Anlaufzeit brauchte. Für die Niederlande traf sie zuletzt drei Mal, „und bei uns ist sie im Kommen“, so Wörle über die Stürmerin, „sie ist erst 21, sie erhält jetzt unser Vertrauen, wir werden sie forcieren“. Bei Bedarf mit lauten Kommandos von der Auslinie. ANDREAS WERNER