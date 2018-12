8:0 nach 9:0

Das Frauen-Team des FC Bayern feiert das nächste Schützenfest - Mandy Islacker trifft beim 8:0 gegen Leverkusen drei Mal

München – Das Frauenteam des FC Bayern ist weiterhin in Torlaune. Nach dem 9:0 am Mittwoch gegen M’gladbach schossen die Münchnerinnen gestern auch gegen Bayer Leverkusen aus allen Lagen. Am Ende stand der nächste Kantersieg. Mandy Islacker traf beim 8:0 über die Werkself drei Mal. Die weiteren Tore vor nur 293 Zuschauern im Grünwalder Stadion erzielten Lina Magull, Fridolina Rolfö, Verena Schweers, Sara Däbritz und Lineth Beerensteyn.

„Die Mannschaft war unheimlich gierig und fest entschlossen, Tore zu machen. Wir waren immer am Drücker, das Ergebnis fällt auch in dieser Höhe verdient aus“, sagte Trainer Thomas Wörle. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir die englische Woche mit drei Siegen abschließen konnten.“ Vor den beiden Schützenfesten hatte es noch ein 2:1 in Freiburg gegeben.

Die Münchnerinnen hatten die Partie gestern spätestens nach 30 Minuten im Griff. Kapitänin Melanie Leupolz traf die Latte, das war das letzte Wecksignal für ihr Team. Nur wenige Minuten später brach Mandy Islacker den Bann. Die Angreiferin bugsierte die Kugel nach ihren ersten beiden Treffern ebenfalls noch einmal an die Latte – das Ergebnis hätte schon früh deutlicher ausfallen können.

Am kommenden Sonntag steht in Duisburg das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr an, wie die Partie gegen Leverkusen zählt auch dieses Duell schon zur Rückrunde. Für die Winterpause wird erwartet, dass die Bayern bekannt geben, wer im Sommer die Nachfolge von Wörle antritt. Der Coach muss den Verein nach neun Jahren verlassen. Jens Scheuer vom SC Freiburg soll übernehmen.

Ehe für den Tabellenzweiten am 17. Februar 2019 in München gegen den Liga-Primus und Titelverteidiger VfL Wolfsburg das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ansteht, werden die Bayern-Frauen wie bereits heuer wieder ein Trainingslager in Katar abhalten. Vom 27. Januar bis 3. Februar geht es in das arabische Emirat. ANDREAS WERNER