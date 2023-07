Nächster Bayern-Keeper vor Abgang: Er reiste offenbar bereits zu neuem Klub

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München verleiht wohl einen seiner Keeper. Johannes Schenk wechselt für ein Jahr zu Drittligaaufsteiger Preußen Münster.

München – Im Rahmen der Saisoneröffnung in der Allianz Arena hat der FC Bayern München sein Team für die kommende Saison präsentiert. Sicher ist aber, dass der Kader nicht so bleiben wird bis zum Ende der Transferphase. Der FC Bayern ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen und wird auch noch Akteure abgeben in den nächsten Wochen.

Johannes Schenk Geboren: 13. Januar 2003 (Alter 20 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Torhüter

FC Bayern München treibt Kaderplanung voran

Zu den möglichen Neuzugängen Kyle Walker (Manchester City) und Harry Kane (Tottenham Hotspur) gibt es keinen neuen Stand, die Verantwortlichen des FC Bayern München arbeiten weiterhin intensiv an einer Verpflichtung des Duos. Auf der Seite der Abgänge scheint es dagegen Klarheit zu geben bei dem ein oder anderen Spieler.

Alexander Nübel steht nach Bild-Informationen vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Die beiden Klubs hatten wohl erneut über ein Angebot gesprochen und Anpassungen vorgenommen. Nübel wird bei einer Leihe nach zu den Schwaben offenbar auf Gehalt verzichten. Der FC Bayern soll eine Leihgebühr in Höhe von rund einer Million Euro kassieren, die dann sinkt, wenn Nübel viele Einsätze für den VfB absolviert.

Johannes Schenk vom FC Bayern München. © IMAGO

Ein anderer Keeper scheint ebenfalls auf dem Sprung zu sein. Dabei handelt es sich aber nicht um Yann Sommer, der von Inter Mailand umworben wird, sondern um Johannes Schenk, wie die Bild berichtet. Noch vor der Teampräsentation in der Allianz Arena soll sich der 20-Jährige aufgemacht haben zu seinem neuen Verein.

FC Bayern München Schenk vor Leihe nach Münster?

Für ihn soll es per Leihe zu Preußen Münster gehen, die den Aufstieg in die 3. Liga schafften. Letzte Saison war der Nachwuchskeeper die Nummer drei beim deutschen Rekordmeister und stand bei sechs Bundesligaspielen im Kader, zu einem Einsatz kam er allerdings nicht.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Johannes Schenk, der 2017 von der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg in die Nachwuchsakademie des FC Bayern kam, absolvierte vergangene Spielzeit 21 Partien für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern. In der kommenden Saison soll es dann in Münster eine Liga höher sein. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals könnte er dann auf seine alten Kollegen treffen, denn der FC Bayern muss zu Preußen Münster. (smr)