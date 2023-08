Country-Nationalhymne: The BossHoss kassiert üblen Shitstorm für Auftritt bei Bundesliga-Start

Von: Marcus Giebel

Nationalhymne mit Pfiff(en): The BossHoss hatten im Weserstadion einen denkwürdigen Auftritt. © IMAGO / Revierfoto

Die live vorgetragene Nationalhymne beim Bundesliga-Auftakt sollte das erste Highlight der Saison werden. Geht es nach vielen Fans, klappte das nicht.

Bremen – Die besondere Stimmung im Weserstadion hat schon so mancher gegnerische Profi hervorgehoben. Also eben genau jene Spieler, die an der Weser nicht beklatscht und bejubelt werden. Einen besonders kühlen Empfang hatten die Fans von Werder Bremen an diesem Sommerabend für die Band The BossHoss parat.

Die Rockmusiker hatten vor dem Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2023/2024 zwischen den Bremern und dem FC Bayern das zweifelhafte Vergnügen, die Nationalhymne vortragen zu dürfen. Die von der DFL bemühte Tradition geht selten geräuschlos vonstatten. So wurde Sängerin Carolin Niemczyk vor einem Jahr in Frankfurt ausgepfiffen. Für immer in Erinnerung bleibt wohl Sarah Connor, die sich bei ihrem Auftritt 2005 zur Eröffnung der Allianz Arena sogar versang. Aus „Blüh im Glanze“ wurde damals „Brüh im Lichte“.

The BossHoss und die Nationalhymne: „Sarah Connor ist alles verziehen“

Doch das ist lange her. Und damit längst Geschichte. Nun fiel nicht nur das Bremer Publikum, sondern auch die Twitter-Gemeinde eben über die singenden Cowboys aus Berlin her. „Sarah Connor ist alles verziehen“, fasste ein User der von Elon Musk übernommenen Plattform zusammen.

Ein anderer meinte: „Könnte man einen Hund abrichten, die Nationalhymne zu singen? Das wär doch mal ein Aufreißer?“ Dieser Fan musste verdammt tapfer sein: „Alles klar. The BossHoss ‚rockt‘ die Hymne. Noch nie so stark aus den Ohren geblutet.“ Ein Werder-Fan rückte nach dem musikalischen Teil des Abends das Positive in den Vordergrund: „Egal, wie viele Tore die Bayern uns einschenken – das Schlimmste haben wir überstanden.“

Doch auch das Lager der Bayern-Fans ging mit den Musikern hart ins Gericht. „Erster Bundesligaspieltag für Harry Kane und BossHoss singen die deutsche Nationalhymne. Ich sag’s euch, er will wieder zurück nach Tottenham“, befürchtete ein User schlimme Folgen für den Kader des Rekordmeisters. Ein anderer schlug derweil einen Jobtausch vor: „…und wenn Kimmich und Goretzka die Nationalhymne sängen und The BossHoss es im defensiven Mittelfeld versuchten.“

The BossHoss beim Bundesligaauftakt: „Was soll die Nationalhymne bei dieser Veranstaltung?“

Auch einige Journalisten machten munter mit. Frank Lußem vom kicker twitterte die Anmerkung: „Darf man die Frage stellen, was die Nationalhymne bei dieser Veranstaltung überhaupt soll? Wer braucht das?“ Dagegen frotzelte Bild-Reporter Heiko Niedderer in Anspielung auf den ebenfalls ausgepfiffenen Meisterschalen-Überbringer Lothar Matthäus: „Ich schaue ohne Ton – hat Lothar die Nationalhymne gesungen??? Bin verwirrt.“

Ein anderer User schaute über den Tellerrand und den großen Teich und verwies auf das Vorbild in Sachen Nationalhymnen bei nationalen Sportevents: „Beim letzten Super Bowl war die Nationalhymne von Chris Stapleton dermaßen herzzerreißend geil, dass der Eagles-Trainer geweint hat. Gänsehaut vor dem Fernseher mitten in der Nacht. Und wir haben eben The BossHoss.“

Wobei zur Wahrheit eben auch gehört: Glücklich waren die Fußball-Fans noch mit keiner live vorgetragenen Nationalhymne im Stadion. (mg)