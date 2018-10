FC Bayern wieder im Takt: Sieg gemäß Grundgesetz

Der FC Bayern geht nach dem 3:1 in Wolfsburg zur Tagesordnung über

Wolfsburg – Die Bosse marschierten in Richtung Kabine des FC Bayern wie eigentlich an jedem normalen Spieltag. Karl-Heinz Rummenigge passierte die Reporter wortlos, Uli Hoeneß grüßte, Hasan Salihamidzic sprach später ein paar Sätze in die Diktiergeräte. Unter anderem sagte der Sportchef, er habe sich nicht mit den Reaktionen auf die Pressekonferenz tags zuvor befasst und nichts gelesen. Vermutlich besser so.

Scheuklappen auf und weiter – die Bayern waren bemüht, nach dem 3:1 beim VfL Wolfsburg wieder zur Tagesordnung überzugehen. Ob es nun klug ist, sich vor dem zu verschließen, was ihnen nach ihrem rätselhaften Rundumschlag vom Freitag entgegnet wurde, ist Ansichtssache. Verständnis für die Veranstaltung am Freitag hatte sich höchstens unter Hardcore-Fans gefunden. Die meisten Spieler hielten sich zurück, sie waren klug beraten, sich nicht hineinziehen zu lassen. Er sage dazu nichts. sagte Mats Hummels schmallippig. Thomas Müller meinte, man habe sicher eine Meinung, aber man müsse sie nicht immer äußern. „Es geht darum, Siege zu erringen. Individuelle Meinungen haben uns nie groß weitergebracht.“

Schwamm drüber also, besser so. Zumal die Leistung gut war. Bayern gewann wieder wie von diesem Verein gewohnt: Souverän. In Anlehnung an Rummenigge am Freitag: Einer dieser Bayern-Siege, wie sie quasi irgendwo im Grundgesetz verankert zu sein scheinen. Die Münchner ließen sich auch von Wolfsburgs zwischenzeitlichem 1:2 und der Gelb-Roten Karte für Arjen Robben nicht aus der Bahn bringen, die Hummels „eine zusätzliche Herausforderung“ nannte.

Die Ampelkarte war strittig, denn in der Summe erschienen zwei Gelbe Kartons etwas zu hart. Die erste Verwarnung kassierte der fliegende Holländer wegen einer Schwalbe, zu der Trainer Niko Kovac zurecht anmerkte, es sei „keine bewusste Schwalbe“ gewesen, denn ein Zusammenstoß hatte ja nachweislich stattgefunden. Das Foul in der zweiten Hälfte war eines der nickligeren Sorte, doch aus den zwei Situationen insgesamt einen Platzverweis abzuleiten, ist zumindest eine Diskussion wert. Robben schwieg sich aus; nicht weil er nicht sprechen wollte oder durfte. Er musste zur Dopingprobe.

Das Spiel in Wolfsburg war ein Neuanfang nach einer Talfahrt, allerdings wird man die Bayern weiter kritisch beobachten auf ihrem Weg zurück zu den Gipfeln dieser Fußballwelt. Positiv war die Wiederentdeckung des Torjägers Robert Lewandowski, der nach seinen zwei Treffern auch noch James das 3:1 hübsch servierte. Der Kolumbianer seinerseits brachte sich nach Wochen des Murrens auch wieder spielfreudig ein, und hinten ließ die Defensive „keinen Hochkaräter“ zu, lobte Kovac. „Ich habe außer dem 1:2 keine Chance im Kopf, wir können uns nicht beklagen“, sagte Hummels. „Wir hatten heute alles unter Kontrolle.“ Es sei „eine Befreiung“ gewesen, gab der Innenverteidiger zu, „nach sechs Spielen ohne Sieg tut so was sehr gut“.

Müller meinte, es gehe jetzt wieder darum, „eine Einheit auszustrahlen“ – er selbst ging am Samstag mit gutem Beispiel voran. Wie bei der Nationalelf zuletzt erhielt Serge Gnabry den Vorzug, doch der 29-Jährige nahm jede Brisanz aus der Rochade. „Der Trainer muss das nicht begründen, wir sagen ja immer, dass wir einen breiten Kader haben – es gibt keinen Grund für negative Aussagen“, sagte Müller. Bereits morgen geht es bei AEK Athen in der Champions League weiter. Gut möglich, dass dann Spieler wie er oder der am Samstag von Niklas Süle ersetzte Jerome Boateng schon wieder gefragt sind.

Süle steht seit Wochen auf dem Platz und später bei der Analyse seinen Mann. Der 23-Jährige ist stets authentisch und fand erneut wahre Worte. Die Spieler würden wissen, dass es bei Bayern Kritik gibt, wenn die Leistung nicht stimmt, sagte er: „Die Medien sind nicht schuld, dass wir auf Deutsch gesagt so eine Sch . . . gespielt haben.“ Joshua Kimmich meinte, es sei „ein super Zeichen“, wenn die Führung zur Mannschaft steht. Über Stilfragen breiten Siege wie in Wolfsburg dann auf Dauer den Mantel des Schweigens. „Es war nur ein erster, kleiner Schritt in die richtige Richtung“, befand Kovac.