Bayern hat Respekt vorm bösen Wolf

Wie stark Anthony Modeste ist, wissen die Bayern spätestens seit dem 1:1 gegen Köln in der Hinrunde. Vor dem Spiel in der Domstadt warnt Trainer Carlo Ancelotti aber nicht nur vor dem Top-Torjäger. Auch Triple-Träume sind tabu.

München – In der Nacht zum Dienstag war aus Bayern-Kreisen – davon ist zumindest auszugehen – um 1:28 Uhr niemand mehr wach. Zwei Tage vor jedem Spiel herrscht Ausgehsperre, Spieler wie Trainer waren fokussiert auf das Pokalspiel, das am Mittwoch anstand und bekanntlich für den FC Bayern erfolgreich endete. Die nächtliche Botschaft aus Köln vernahm man in München deshalb erst, als sich in der Domstadt so langsam der Rosenmontags-Kater bemerkbar machte. Auch Anthony Modeste war davon betroffen, denn in der Nacht, in der der Stürmer des 1. FC Köln mit seiner Frau Maeva als Rotkäppchen und böser Wolf unterwegs gewesen war, hatte er nicht viel Schlaf abbekommen. Das ist bekannt, weil der 28-Jährige eben um 1:28 Uhr über Twitter diese Nachricht absetzte, die in Köln für verlängerte Karnevals-Freude sorgte und in München eher nicht. Sie lautete: „Ich bleibe in Köln.“

Das Schicksal von Anthony Modeste hat natürlich keinen unmittelbaren Einfluss auf jenes des FC Bayern. Beim Tabellenführer aber war man bei dieser Personalie in den letzten Tagen trotzdem hellhörig. Denn wäre Modeste dem Ruf des großen chinesischen Geldes gefolgt (50 Millionen Euro waren als Ablöse geboten), wäre die Partie am heutigen Samstag (15.30 Uhr) in Köln die erste gewesen, in der die Mannschaft von Peter Stöger ohne ihren Torgaranten hätte auskommen müssen. 17 Treffer hat dieser „fantastische Mittelstürmer“ (Carlo Ancelotti) in der laufenden Saison schon erzielt, mehr als die Hälfte aller Kölner Treffer (31) und nur zwei weniger als Robert Lewandowski. Die Bayern kennen den Franzosen bestens, spätestens seitdem er mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 in der Hinrunde dafür gesorgt hatte, dass Ancelotti in seinem sechsten Bundesliga-Spiel seinen ersten Punktverlust hinnehmen musste. Man ist also gewarnt.

„Er ist sehr, sehr gefährlich“, stellte Ancelotti am Freitag noch mal klar. Der Bayern-Coach beharrte aber trotzdem darauf, mit seiner Abwehrreihe (in der Mats Hummels einsatzfähig ist) keine Einzel-Bewachung für den Torschreck aus der Domstadt eingeübt zu haben. Nach 16 selbst erzielten Toren in den letzten drei Heimspielen und spätestens seit dem 3:0 gegen Schalke unter der Woche ist beim FC Bayern die Zeit angebrochen, in der man nicht mehr auf andere schaut – sondern auf die eigenen Stärken vertraut.

Auch Ancelotti sagte, er spüre „Vertrauen,weil wir im Moment gut sind“. Der Coach geht für das „schwierige Spiel“ in Köln – der FC ist zu Hause seit einem knappen Jahr ungeschlagen – aber davon aus, dass „wir nicht 100 Prozent Energie haben. Vielleicht können wir nicht so aggressiv sein“, stellte er klar. Gegen Schalke hatte vor allem das starke Gegenpressing zum frühen Erfolg geführt, die erste Halbzeit war eine Demonstration der bayerischen Stärke. Das allerdings sei nicht immer möglich, sagte Ancelotti. Ob der Knoten endgültig geplatzt sei? Kann man nicht sagen.

Zumindest von außen wirkt es so, als hätten die Bayern und Ancelotti sich pünktlich zum Frühlingseinbruch gefunden. Franck Ribery, nach starkem Comeback am Mittwoch auch in Köln eine Option, wurde angesichts der erfolgreichen letzten Wochen gleich richtig euphorisch. Er denke im Moment viel an das Triple-Jahr zurück, verriet der Franzose der „Bild“: „Ich habe das gleiche Gefühl wie 2013.“ Ancelotti geht das alles zu weit. Beim Wort „Triple“ reagiere er allergisch, sagte er am Freitag und garnierte seine Mahnung mit einem italienischen Sprichwort: „Viel Lob bedeutet später auch viele Probleme.“ Heißt: Schritt für Schritt denken – und erst mal den bösen Wolf namens Modeste bändigen.