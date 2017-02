Die Unruhe beim FC Bayern wächst von Spiel zu Spiel. Nur einer lässt sich nicht irritieren. Carlo Ancelotti ist ein Monument der Gelassenheit, er verspricht stoisch: Alles wird gut. Heute steht das erste K.o.-Spiel der Saison an. Die Bosse haben dem Coach deutlich gemacht: Ab jetzt wird es ernst.

München – Eigentlich ist es ja Schmarrn, denn man muss mit Carlo Ancelotti ganz gewiss kein Mitleid haben. Verdient richtig viel Geld, hat ein erfülltes Berufsleben sowie eine junge Frau und ist als Verehrer von allem Schönen im Leben kein Kostverächter. Er tut einem trotzdem irgendwie leid, wie er sich derzeit Woche für Woche tapfer in gebrochenem Deutsch den Fragen der Reporter stellt. Der Mann hat so eine Aura, man findet ihn sympathisch, man kann ihm nicht böse sein, es geht einfach nicht. Doch die Fragen, sie werden Woche für Woche bohrender, strenger.

Noch pendelt sie Ancelotti mit der Routine eines Kirmesboxers aus, der schon überall viel eingesteckt und doch am Ende stets gewonnen hat, in Mailand, Madrid, Paris, London. In München ertönt nun der Gong für die ersten entscheidenden Runden, ab jetzt kann sich der 57-Jährige nicht mehr in seiner Ecke ausruhen, und er hat von ganz oben Bescheid bekommen: Geh’ bloß nicht k.o. jetzt! Ein Pokal-Aus im Achtelfinale gegen Wolfsburg wäre vielleicht sogar noch zu überleben. In einer Woche aber, in der Runde der letzten 16 in der Champions League gegen Arsenal, ist ein Münchner Wirkungstreffer unabdingbar, um die Gemüter zu beruhigen.

Ancelotti muss jetzt liefern, heißt es in der Führung, wo man langsam knurrt, als wäre der Pizzaservice weit über die Toleranzgrenze hinaus verspätet. Die Bosse haben sich im Großen und Ganzen bis zum Spiel gegen Arsenal einen Maulkorb verpasst, aber vor ihrem selbst auferlegten Sprechverbot haben sie ihrem Coach klargemacht, dass sie nervös sind. Er könne sich später nicht rausreden, er habe nicht gewusst, wie prekär die Lage gesehen werde, heißt es an der Säbener Straße.

Dass die Intensität im Training nach einer flotten Woche in Katar schon wieder abgenommen hat und alles wieder im alten Trott der Vorrunde ist, missfällt den Bossen. Und nicht nur sie sind alarmiert. Philipp Lahm hat beim betrüblichen 1:1 gegen Schalke sein 500. Pflichtspiel für die Münchner Profis absolviert – und nach keinem der 499 zuvor war er auch nur annähernd so alarmiert. Wenn so weitergespielt werde, sei man bald in allen drei Wettbewerben raus, warnte er. „Er wird mal ein guter Manager“, sagte Ancelotti gestern, als er auf Lahm angesprochen wurde. Beunruhigt klang er nicht.

Man wird nicht schlau aus Ancelotti: Ist er so cool, weil er weiß, alles wird gut, weil bei ihm immer alles gut wurde? Oder ist er einfach einer, der genussvoll zockt? Bei Juventus Turin funktionierte er ja auch mal nicht, und in Paris, London sowie Madrid bekam er seine Arbeitspapiere, obwohl er sich noch nicht am Ende gesehen hat. Es spitzt sich jetzt jedenfalls alles zu in München; die Zerreißprobe steht an, mit unheilvoll gelagerten Gegenpolen: Auf der einen Seite (die längst nicht mehr allein aus dem Umfeld besteht, denn auch die Führung ließ sich anstecken) ist die Unruhe greifbar. Auf der anderen hebt der italienische Chefcoach allenfalls mal eine Augenbraue, wenn was nicht nach Gusto läuft. Sein Stil war immer sein großes Plus, das lehrt die Geschichte. Aber er wurde ihm auch oft zum Verhängnis. Beim FC Bayern stellt sich nun bald die Frage, ob Ancelottis Art zum Bruch führen kann.

Das Duell mit Wolfsburg werde ähnlich schwer wie das mit Schalke, sagte Ancelotti gestern. Beide Teams stünden in der Tabelle schlechter da als ihr Kader ist. Die Bayern können wenigstens wieder auf Thiago zählen, der zuletzt Verletzte werde von Beginn an auflaufen, kündigte der Trainer bereits an. Ob das bedeute, dass Thomas Müller ein Platz auf der Bank droht, hakte ein Reporter nach. Einige Spieler bräuchten eine Pause, entgegnete Ancelotti listig, ohne den Namen des Publikumslieblings zu nennen. Er weiß ja, dass das eine heikle Personalie ist.

Die Kritik an ihm habe ihn nicht überrascht, sagte Ancelotti noch, er habe ja „knapp 1000 Spiele als Trainer“, da haut einen nichts um. Einen Vorteil gäbe es zudem für ihn in Deutschland: „Hier habe ich kein großes Problem mit Kritik, wegen der Sprache, ich lese nicht viel.“ Das wird ihn nicht retten, wenn der Erfolg ausbleibt. Denn in solchen Fällen hält sich das Mitleid in Bayerns Führungsetage nachweislich in Grenzen.