Der FC Bayern geht auf Sendung

Der FC Bayern startet am Montag als erster deutscher Fußballverein einen eigenen, linearen Sender. Die erste Woche ist für alle Fans gratis - mit dabei: Carlo Ancelotti, Joshua Kimmich, Klaus Augenthaler, Andreas Ottl und Alfons Schuhbeck

Bei Red Bull haben die Macher den Start des gleichen Projekts ein Jahr lang immer wieder aufs Neue verschoben, der FC Bayern hingegen geht am Montag nach sechs Monaten Planung auf Sendung. „Wir sind der erste deutsche Fußballklub mit einem eigenen linearen TV-Kanal“, sagt der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Der Start ist dabei nicht zufällig gewählt: Am 27. Februar 1900 wurde der Verein gegründet.

Es ist ein ambitioniertes Projekt, denn gesendet wird 24 Stunden am Tag. Früher waren bei den Bayern sieben Personen für TV-Inhalte zuständig, inzwischen sind es mehr als 40, hinzukommen noch externe Mitarbeiter, die sich zusätzlich über die Inhalte Gedanken machen. Kern des Programms sind die Nachrichten zwischen 11 und 18 Uhr, eingefasst von Sendungen, bei denen jeweils 15 bis 20 Minuten die Themen des Tages rund um die Säbener Straße beleuchtet werden. „Vor allem viele Live-Inhalte“ seien angedacht, sagt Mediendirektor Stefan Mennerich.

Um 20 Uhr gibt es dann täglich eine Premium-Sendung mit speziellen Inhalten. Montags stehen die Basketballer im Vordergrund. Am Dienstag analysieren die Ex-Profis Klaus Augenthaler und Andreas Ottl in der „Nachspielzeit“ die Auftritte von Carlo Ancelottis Team. Jeden Mittwoch steht ein Star zum „1:1-Talk“ parat, in der ersten Woche wird das Joshua Kimmich sein. Der Donnerstag steht unter dem Motto „Lifestyle“, zum Einstand können sich die Fans auf ein Koch-Format mit Alfons Schuhbeck und Ancelotti freuen. Freitags wird in der Sendung „Die Woche der Bayern“ das Geschehen der letzten Tage zusammengefasst. Am Wochenende werden keine weiteren Extra-Formate mehr produziert, der Fokus liegt auf dem Geschehen von Montag bis Freitag.

Sämtliche Spiele der Basketballer und der U 19 strahlt der Sender live aus; bei den Fußballern gibt es Sperrfristen. Bundesligapartien dürfen erst in der Nacht auf Montag gezeigt werden, die Champions League bereits ab 0 Uhr am gleichen Abend. Zu sehen ist FC Bayern.tv live auf der Homepage des Klubs sowie seinen Apps fürs Smartphone und auf Entertainment.TV – alles in HD Qualität. Die erste Woche ist für alle gratis, danach kostet das Paket 5,95 Euro pro Monat, wobei Kunden der Telekom das erste Jahr umsonst genießen.

In den vergangenen Wochen wurde bereits eifrig gedreht und vorproduziert – der FC Bayern ist gerüstet, um zum Jubeltag auf Sendung zu gehen.