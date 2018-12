Kovac mit Ansage Richtung Dortmund: „Werden einen erbitterten Kampf liefern“

Bayern-Trainer Niko Kovac geht selbstbewusst in die Rückrunde.

Bayern-Trainer im Interview

Geht es nach Niko Kovac, muss sich Borussia Dortmund in der Rückrunde der Bundesliga auf einen "erbitterten Kampf" um die deutsche Meisterschaft einrichten. So sagt es der Bayern-Coach in einem Interview.